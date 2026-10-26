Tổng thống Brazil lội ngược dòng tái đắc cử; đối thủ không nhận thua

Tòa án bầu cử Brazil hôm 25.10 (giờ địa phương) tuyên bố ông Luiz Inacio Lula da Silva là người chiến thắng trong vòng bỏ phiếu quyết định, với cách biệt hơn 4 triệu phiếu bầu, qua đó mang lại cho vị lãnh đạo cánh tả này nhiệm kỳ thứ tư mang tính lịch sử.

Chiến thắng này đánh dấu một sự trở lại đầy kịch tính khác của chính trị gia 80 tuổi. Trước đó, vào năm 2022, ông đã quay trở lại nắm quyền sau khi các bản án tham nhũng từng khiến ông phải ngồi tù được hủy bỏ.

Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi kết quả được công bố, ông Lula khẳng định ông sẽ điều hành đất nước vì lợi ích của tất cả người dân Brazil.

"Tôi muốn nói với quý vị rằng, khi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, chúng ta không còn là đối thủ. Tôi phải điều hành đất nước vì 215 triệu người dân... Tôi phải điều hành vì tất cả các thành phố", ông Silva phát biểu.

Kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ vào thập niên 1980, ông Lula trở thành ứng cử viên đầu tiên giành được chức tổng thống sau khi chỉ đứng thứ hai ở vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Các chuyên gia thăm dò ý kiến cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến đã góp phần tạo nên chiến thắng đầy ngoạn mục của ông.

Phóng viên Reuters Oliver Griffin nhận định: "Như chúng ta đã biết, ông Lula đứng thứ hai trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, với tỷ lệ 45% - thấp hơn ông Bolsonaro hai điểm phần trăm. Yếu tố dường như đã thúc đẩy ông giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu thứ hai này chính là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn mong đợi, cùng với số lượng cử tri vắng mặt rất thấp. Những người không đi bỏ phiếu hoặc những người lẽ ra sẽ bỏ phiếu trắng đều đã không làm như vậy. Đó chính là những gì đã xảy ra; theo các nhà phân tích, đây là lý do đằng sau thành công của ông vào tối nay".

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ăn mừng sau chiến thắng tại Sao Paulo, Brazil ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khi trở lại nắm quyền, ông Lula sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Brazil vừa bầu ra một quốc hội có tư tưởng bảo thủ nhất kể từ khi nước này khôi phục nền dân chủ, làm gia tăng nguy cơ bế tắc trong hoạt động lập pháp.

"Thách thức then chốt đối với ông Lula trong nhiệm kỳ này chắc chắn sẽ là việc ông phải đối mặt với một quốc hội đầy thù địch. Ông Lula bước vào chính quyền trong bối cảnh quốc hội tỏ ra rất không ủng hộ các chương trình nghị sự của ông", ông Griffin nói.

Trong khi đó, đối thủ cánh hữu của ông đã bác bỏ kết quả bầu cử.

Ông Flavio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - cho biết ông sẽ tìm cách lật ngược kết quả bỏ phiếu: "Không thể hiểu được kết quả bầu cử trong bối cảnh cụ thể—xét đến thời điểm diễn ra các sự kiện này. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý. Tôi sẽ yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử này".

Ông Bolsonaro cho biết lý do thách thức kết quả là vì Tòa án Tối cao đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ vào ngày bầu cử.

Các nhà phân tích nhận định rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hủy bỏ chiến thắng của ông Lula đều khó có khả năng thành công, xét đến khoảng cách biệt trong kết quả bầu cử.