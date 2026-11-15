Tổng thống Chile bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola de Kast có: Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường.

Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tháp tùng Tổng thống Chile và phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: ông Francisco Perez Mackenna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nasly Bernal, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam; ông Daniel Mas, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng; ông Jaime Campos, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Julio Pertuze, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Fundación Chile; ông Frank Tressler, Tổng thư ký về Chính sách đối ngoại.

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile, là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Việt Nam và Chile đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai tổ chức APEC năm 2027 là dịp để tăng cường phối hợp với các thành viên Mỹ Latinh, trong đó Chile là đối tác gắn bó.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.