Tổng thống Donald Trump chê Taylor Swift

Donald Trump (78 tuổi) khơi lại mối bất hòa với Taylor Swift khi đăng một bài chỉ trích cá nhân ngôi sao nhạc pop này trên tài khoản Truth Social của mình.

Taylor Swift im lặng khi bị Donald Trump chỉ trích ẢNH: AFP

"Có ai để ý rằng kể từ khi tôi nói 'Tôi ghét Taylor Swift' cô ấy không còn 'hot' nữa không?", tổng thống viết trên trang cá nhân có gần 10 triệu người theo dõi.

Donald Trump nhiều lần chỉ trích Taylor Swift

Tháng 9.2024, lần đầu tiên ông Trump chỉ trích Taylor Swift (35 tuổi) sau khi nữ ca sĩ lên tiếng phản đối những hình ảnh của cô do AI tạo ra được sử dụng để quảng bá cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Cô công khai tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.

Ngày hôm sau, Trump đáp lại lời ủng hộ của Swift trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Fox & Friends.

"Tôi không phải là fan của Taylor Swift. Cô ấy dường như luôn ủng hộ đảng Dân chủ. Và cô ấy có thể sẽ phải trả giá cho điều đó trên thị trường âm nhạc", ông nói.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nguôi giận với Taylor Swift ẢNH: AFP

Kể từ đó, có vẻ như Trump vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông đã chỉ trích nữ ca sĩ này một lần nữa khi ăn mừng chức vô địch Super Bowl của Philadelphia Eagles tại Nhà Trắng vào ngày 28.4. Đội Kansas City Chiefs, nơi bạn trai Taylor Swift là Travis Kelce đang thi đấu, đã thua đau trước Philadelphia Eagles.

Trump lưu ý rằng cả ông và Swift đều có mặt tại trận chung kết khi Swift đang cổ vũ cho Travis Kelce.

"Vậy kết quả thế nào?" ông hỏi, khiến đám đông bật cười.

Trong khi Trump công khai tuyên bố ghét giọng ca Shake It Off, một số thành viên nổi tiếng trong gia đình ông lại tự nhận mình là Swifties - fan của Swift. Vào tháng 10.2024, con gái lớn của tổng thống, Ivanka Trump, đưa con gái 13 tuổi Arabella đi xem chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại sân vận động Hard Rock ở Miami.