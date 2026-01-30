Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng thành tích của đội U23 Việt Nam

Ngày 30.1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh; nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua việc tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai các dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Hai bên cùng khẳng định nỗ lực thúc đẩy tạo đột phá lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của các tập đoàn lớn Hàn Quốc.

Đồng thời, tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ - trụ cột hợp tác mới trong quan hệ hai nước; tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, địa phương và không ngừng vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Lee Jae Myung đối với thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hàn Quốc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc bao gồm các huấn luyện viên bóng đá đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hai nước hợp tác và đồng hành sâu rộng hơn nữa để thu được nhiều thành tích lớn hơn, trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon…; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.