Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về túi xách hàng hiệu của phu nhân

Tổng thống Yoon và phu nhân đến Anh hồi tháng 11.2023 REUTERS

Tờ The Korea Herald ngày 8.2 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa lên tiếng sau khi xuất hiện đoạn phim quay lén cảnh phu nhân của ông là bà Kim Keon Hee nhận một túi xách hàng hiệu Christian Dior trị giá 3 triệu won (55 triệu đồng).

"(Vị khách đã tặng túi xách) gắn camera ẩn trong đồng hồ đeo tay, do đó chúng tôi có thể nói rằng việc đó là do cố ý sắp đặt. Bên cạnh đó, (kênh Voice of Seoul) công khai đoạn phim vào thời điểm gần tổng tuyển cử, một năm sau khi sự việc xảy ra, nên chúng ta có thể thấy rằng đây là thủ đoạn chính trị", ông phát biểu.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hành động của phu nhân như trong camera quay lén là "đáng tiếc".

"Nhưng điều quan trọng không phải là đó có phải là thủ đoạn chính trị hay không. Đúng hơn, cư xử đúng mực là quan trọng hơn, vì vậy cần phải vạch ra ranh giới rõ ràng để ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra lần nữa", theo nhà lãnh đạo.

Tổng thống Yoon cho biết vị khách trên dễ dàng tiếp cận bà Kim vì đoạn phim được quay khi ông và bà vẫn sống trong căn hộ riêng ở Seocho-gu trước khi chuyển đến dinh tổng thống mới ở Yongsan-gu, và vì vị khách này đã nhắc về mối quan hệ của ông ấy với cha của bà Kim, người đã qua đời khi bà còn nhỏ.

"Theo quan điểm của mình, cô ấy sẽ khó có thể tỏ ra lạnh lùng trong tình huống này", theo ông Yoon.

Nhà lãnh đạo đã đối diện áp lực phải làm rõ quan điểm của ông, sau khi sự việc gây xôn xao tại Hàn Quốc cũng như thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Sự việc nổi lên vào tháng 11.2023, sau khi đoạn phim được quay lén đăng trên kênh YouTube Voice of Seoul, cho thấy mục sư Choi Jae-young tặng chiếc ví sang trọng mà một nhân viên của Voice of Seoul vừa mua.

Ông Choi có thể gặp trực tiếp bà Kim vì ông là bạn của cha bà. Đến tháng 12.2023, kênh YouTube trên kiện bà Kim theo một đạo luật cấm công chức hoặc vợ/chồng nhận quà trị giá trên 1 triệu won.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc luôn khẳng định đệ nhất phu nhân đã trở thành nạn nhân của một "âm mưu được dàn dựng cẩn thận" để quay phim bất hợp pháp khi không có sự đồng ý của bà.