Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố 'chiến đấu đến cùng' trước nguy cơ bị bắt

"Tôi đang theo dõi trực tiếp trên nền tảng YouTube tất cả những công việc khó khăn mà các bạn đang làm. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước này cùng với các bạn", theo Reuters dẫn lại bức thư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon ngày 1.1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: AFP

Ông Yoon Suk Yeol cho rằng Hàn Quốc đang gặp nguy hiểm vì hoạt động của các nhóm chống nhà nước và các thế lực nước ngoài xâm phạm chủ quyền. Do vậy, ông sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ quốc gia này, không phải chính quyền hay đảng phái, một nền dân chủ tự do chắc chắn sẽ chiến thắng.

Thông điệp trên được in trên giấy A4 có chữ ký của Tổng thống Yoon, có lẽ là dành cho những người ủng hộ tập trung trước dinh thự ở thủ đô Seoul nhằm phản đối phe đối lập muốn luận tội ông Yoon.

Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon

Các nghị sĩ đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ thông điệp mới nhất của Tổng thống Yoon, đồng thời cáo buộc ông kích động những người ủng hộ mình và gây thêm hỗn loạn. Phát ngôn viên đảng Dân chủ Jo Seoung-lae cho biết trong một tuyên bố: "Như thể việc cố gắng dàn dựng cuộc nổi loạn là chưa đủ, giờ đây ông ta còn kích động những người ủng hộ mình tham gia vào một cuộc đụng độ cực đoan".

Tổng thống Hàn Quốc hiện đối mặt với lệnh bắt giữ. Trước đó, tòa án quận Tây Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon trong ngày 2.1 với cáo buộc chủ mưu ban bố thiết quân luật ngày 3.12.2024 và lạm dụng quyền lực. Ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) có thể thực hiện lệnh bắt hay không do Cơ quan An ninh tổng thống tuyên bố sẽ vẫn thực hiện các biện pháp an toàn theo đúng quy trình. Theo Reuters, CIO có thời hạn đến ngày 6.1.2025 để bắt giữ ông Yoon.