Tổng thống Iran cảnh báo 'chiến tranh' nếu lãnh tụ Khamenei bị nhắm mục tiêu

Tổng thống Iran hôm 18.1 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ châm ngòi cho một "phản ứng rất nghiêm khắc" từ Tehran, khi nước này vừa trải qua một làn sóng biểu tình bạo động lớn.

Theo báo The Guardian, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng đồng nghĩa với lời tuyên chiến.

Bắt nguồn từ những bất bình về kinh tế, biểu tình phản đối bùng phát từ tháng trước tại Khu chợ lớn Tehran (Grand Bazaar), sau đó lan rộng ra khắp cả nước. Tuy nhiên, làn sóng này đã giảm dần vào tuần trước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian quy trách nhiệm cho Mỹ về đợt biểu tình ở Iran trong 2 tuần qua.

Ông viết: "Nếu người dân Iran thân yêu đối mặt với khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống, một trong những nguyên nhân chính là do sự thù địch lâu năm và các lệnh cấm vận vô nhân đạo mà chính phủ Mỹ và đồng minh áp đặt".

Người dân tham dự lễ tang của các thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Tehran, Iran hôm 14.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp nếu người biểu tình tiếp tục bị giết trên đường phố hoặc bị xử tử.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Politico vào hôm 17.1, Tổng thống Trump nói: "Đã đến lúc tìm kiếm sự lãnh đạo mới ở Iran".

Tổng thống Iran Pezeshkian trong bài đăng trên mạng xã hội X cảnh báo rằng phản ứng của Tehran "đối với bất kỳ hành vi gây hấn bất công nào sẽ rất nghiêm khắc và khiến đối phương phải hối hận".

Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà lãnh đạo tối cao của đất nước "tương đương với một cuộc chiến toàn diện chống lại quốc gia".

Trước đó vào hôm 17.1, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei xác nhận đã có hàng nghìn người thiệt mạng, và quy trách nhiệm cho "những kẻ khủng bố và kẻ bạo loạn" có liên hệ với Mỹ và Israel.

Giới chức Iran nói với Reuters rằng số người chết chính xác khó có thể "tăng mạnh", và cáo buộc rằng những người xuống đường đã được "Israel và các nhóm vũ trang ở nước ngoài" hỗ trợ và trang bị.

Tính đến ngày 18.1, tình hình đã dần trở lại bình thường tại Iran. Các tổ chức quan sát cho biết lưu lượng truy cập internet đã khôi phục và không có cuộc biểu tình nào được ghi nhận trong vài ngày qua.