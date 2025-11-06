Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống lớn tuổi nhất thế giới nhậm chức nhiệm kỳ 8 ở tuổi 92

Vi Trân
Vi Trân
06/11/2025 19:49 GMT+7

Ngày 6.11, Tổng thống Cameroon Paul Biya (92 tuổi) đã nhậm chức nhiệm kỳ thứ 8, trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trên thế giới.

"Tôi sẽ phấn đấu hết sức để tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng này", Tổng thống Cameroon Paul Biya phát biểu nhậm chức tại quốc hội ở thủ đô Yaounde ngày 6.11 trước sự chứng kiến của các chính trị gia, theo AFP.

Tổng thống lớn tuổi nhất thế giới nhậm chức nhiệm kỳ 8 ở tuổi 92- Ảnh 1.

Tổng thống Cameroon Paul Biya phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Maroua hôm 7.10

ẢNH: AFP

Ông Biya giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 12.10. Theo kết quả chính thức, ông giành được 53,7% số phiếu trong khi đối thủ chính là cựu Bộ trưởng Issa Tchiroma Bakary có 35,2% số phiếu.

Ngày 6.11, ông Biya, đã làm tổng thống Cameroon được 43 năm, tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới kéo dài 7 năm. Ông là người thứ hai lãnh đạo Cameroon từ khi quốc gia Trung Phi này giành độc lập từ Pháp vào năm 1960.

"Tôi hoàn toàn hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình mà đất nước đang trải qua. Tôi hiểu số lượng và độ nghiêm trọng của các thách thức mà chúng ta đối diện và tôi hiểu mức độ giận dữ sâu sắc cũng như sự kỳ vọng", nhà lãnh đạo phát biểu.

Tổng thống lớn tuổi nhất thế giới nhậm chức nhiệm kỳ 8 ở tuổi 92- Ảnh 2.

Trang nhất của một tờ báo Cameroon đưa tin về kết quả bầu cử hôm 28.10

ẢNH: AFP

Ông Tchiroma tuyên bố ông mới là người chiến thắng và kêu gọi người ủng hộ phản đối kết quả chính thức. Ông kêu gọi người dân đóng cửa hàng quán và dừng các hoạt động công cộng để phản đối. 

Chính phủ Cameroon cho biết có kế hoạch khởi kiện nhà lãnh đạo đối lập, lên án lời kêu gọi bị cho là nổi loạn của ông Tchiroma.

Hãng AFP hôm qua (14.7) đưa tin Tổng thống Cameroon Paul Biya thông báo sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 8 trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 12.10. Ông Biya, 92 tuổi, đã giữ chức Tổng thống Cameroon từ năm 1982 và là nguyên thủ quốc gia đang tại nhiệm lớn tuổi nhất thế giới.

Xem thêm bình luận