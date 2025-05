Tổng thống Macron kết thúc chuyến thăm VN

Trong ngày 27.5, Tổng thống Macron cùng Phu nhân và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), ngôi trường được thành lập và phát triển theo các hiệp định giữa Chính phủ hai nước VN - Pháp ký ngày 12.11.2009 và 2.11.2018. Tại đây, Tổng thống Macron đã có buổi nói chuyện với sinh viên, trí thức trẻ VN. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Macron đã có buổi làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Nhân chuyến thăm lần này, Tổng thống Macron và Chủ tịch nước Lương Cường đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước sẽ sớm thông qua và nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2025 - 2028, triển khai Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ VN - Pháp lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

VN và Pháp nhắc lại vai trò thiết yếu của chủ nghĩa đa phương, trong đó LHQ giữ vị trí trung tâm; đồng thời tái khẳng định sự cam kết của hai nước với Hiến chương LHQ. Hai nước cam kết tăng cường phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế trong đó có LHQ và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Tổng thống Macron trả lời các câu hỏi và giao lưu với sinh viên Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội ẢNH: TTXVN

VN và Pháp ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa VN và Liên minh châu Âu (EU), cũng như quan hệ Đối tác phát triển ASEAN - Pháp và quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU. VN và Pháp tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế.

VN và Pháp tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, cũng như cam kết đối với việc tôn trọng đầy đủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai nước nhấn mạnh Công ước thiết lập khuôn khổ pháp lý cho tất cả hoạt động liên quan đến biển và đại dương, đồng thời mang tầm quan trọng chiến lược khi đóng vai trò là nền tảng cho hoạt động và hợp tác về đại dương ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Do đó, việc bảo vệ tính toàn vẹn của Công ước là điều cần thiết.

VN và Pháp tái khẳng định cam kết ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp giữa các quốc gia và kiên quyết phản đối mọi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không không bị cản trở, cũng như quyền đi lại vô hại trên Biển Đông và trên thế giới. Hai nước kêu gọi các nước trong khu vực thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) thật sự hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

VN và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả quốc gia. VN và Pháp một lần nữa thể hiện mong muốn thiết lập được hòa bình và ổn định an ninh tại Trung Đông. Hai nước tái khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, vì đây là giải pháp duy nhất đáp ứng được nguyện vọng chính đáng về hòa bình và an ninh của cả người dân Palestine và Israel.

VN và Pháp tái khẳng định mong muốn tăng cường độc lập, tự chủ và sự phát triển của mỗi nước.

VN và Pháp tái khẳng định quyết tâm đạt được các mục tiêu do Hiệp định Paris đề ra nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu mười năm sau khi Hiệp định Paris được thông qua năm 2015. Hai nước đồng thời tái khẳng định ủng hộ các kết luận của bản Đánh giá Nỗ lực toàn cầu (GST) lần thứ nhất được thông qua tại COP28, đặc biệt là việc chuyển đổi dần khỏi nhiên liệu hóa thạch. Pháp hoan nghênh các mục tiêu đầy tham vọng của VN nhằm đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và phấn đấu đến năm 2050 không sử dụng than để phát điện. Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu đó của VN, nhất là trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Trong khuôn khổ hợp tác này, hai nước đặc biệt hoan nghênh việc triển khai hai dự án đầu tiên được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp. VN và Pháp ủng hộ triển khai sáng kiến Đẩy nhanh chuyển đổi than (CTA).

VN và Pháp cam kết tăng cường bảo vệ đại dương trên quy mô toàn cầu và ủng hộ việc tổ chức Hội nghị LHQ về Đại dương (UNOC) lần thứ 3 do Pháp và Costa Rica đồng chủ trì.

VN và Pháp cam kết thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động trao đổi giữa nhân dân hai nước, thông qua việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đại học, nông nghiệp và môi trường, khoa học và đổi mới sáng tạo.