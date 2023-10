Tổng thống Mỹ cam kết ủng hộ Israel, tàu sân bay thứ hai rục rịch lên đường

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.10 có bài phát biểu tại Nhà Trắng về xung đột Hamas-Israel, lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel là hành động "hoàn toàn tàn ác", theo Reuters.



"Như mọi quốc gia khác trên thế giới, Israel có quyền đáp trả, thực tế là có nghĩa vụ phải đáp trả những cuộc tấn công xấu xa này. Không nên nghi ngờ về việc Mỹ ủng hộ Israel", Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10 về xung đột Hamas-Israel REUTERS

Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về việc công dân Mỹ có thể bị Hamas bắt làm con tin và cho hay Mỹ sẽ chia sẻ tình báo với Israel, huy động thêm chuyên gia để đàm phán giải cứu.

"Chúng tôi đang gia tăng viện trợ quân sự thêm, gồm đạn và tên lửa đánh chặn để bổ sung cho hệ thống Vòm Sắt", Tổng thống Biden nói, nhắc đến hệ thống phòng không của Israel. Theo Reuters, quân đội Israel ngày 10.10 thông báo máy bay đầu tiên chở đạn của Mỹ đã hạ cánh xuống Israel sau thông báo viện trợ của Lầu Năm Góc mới đây.

Nhà lãnh đạo kêu gọi quốc hội có hành động cấp bách để cung cấp ngân sách an ninh quốc gia cần thiết cho "các đối tác then chốt", ý nói đến cả Israel và Ukraine. "Đây không phải là đảng phái hay chính trị. Đây là vì an ninh của thế giới, an ninh của Mỹ", ông Biden nhấn mạnh.

Tờ The New York Times cùng ngày dẫn lời đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith tuyên bố việc hỗ trợ của Mỹ cho Israel sẽ không lấy mất phần của Ukraine. Bà nhấn mạnh Mỹ có thể tập trung vào mối quan hệ đối tác và cam kết an ninh với Israel nhưng vẫn ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Biden cũng cảnh báo các nhân tố khác trong khu vực không nên lợi dụng tình hình xung đột bởi quyết tâm của Mỹ là rõ ràng. Ông cho hay Washington đã tăng cường bố trí lực lượng quân sự tại khu vực để gia tăng sức răn đe.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower HẢI QUÂN MỸ

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo đã triển khai tàu sân bay thế hệ mới nhất USS Gerald R. Ford cùng nhóm tàu hộ tống và nhiều máy bay đến khu vực. Tờ Politico ngày 10.10 đưa tin Mỹ có thể điều tàu sân bay thứ hai đến Đông Địa Trung Hải trong sắp tới. Cụ thể, hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cùng đội tàu hộ tống đang chuẩn bị xuất phát từ căn cứ ở Norfolk, bang Virginia trong tuần này và có thể nhận lệnh để triển khai gần Israel.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã được lên kế hoạch từ lâu về việc triển khai và hoạt động gần châu Âu. Mỹ từng triển khai 2 tàu sân bay cùng lúc đến Trung Đông vào tháng 3.2020 giữa căng thẳng với Iran.