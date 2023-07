Tổng thống Mỹ, Ukraine hội đàm, Nga ra tuyên bố rắn

Reuters hôm nay 13.7 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay trong cuộc gặp ngày 12.7 ở thủ đô Vilnius của Lithuania, Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky đã thảo luận "việc Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine về các cam kết an ninh song phương, theo Reuters.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ "cuộc phản công đang diễn ra" của Ukraine chống lại lực lượng Nga. Cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine diễn ra khi NATO kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, diễn ra từ ngày 11-12.7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Vilnius (Lithuania) ngày 12.7 Reuters

Trong những phát ngôn được công bố hôm nay 13.7, Tổng thống Zelensky cho hay hội nghị thượng đỉnh NATO nói trên đã cung cấp cho Ukraine một nền tảng an ninh chưa từng đạt được trước đây và đưa nước này lên con đường trở thành thành viên của khối, theo Reuters.

"Điều này rất quan trọng. Lần đầu tiên kể từ khi giành được độc lập, chúng tôi đã thiết lập nền tảng an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO. Đây là những đảm bảo an ninh cụ thể được xác nhận bởi 7 nền dân chủ hàng đầu thế giới. Chưa bao giờ chúng tôi có một cơ sở an ninh như vậy và nó ở cấp độ của G7", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video hằng đêm. Các nước G7 gồm có Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định những tuyên bố mà ông đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius rằng "chúng tôi đã xóa bỏ mọi nghi ngờ hoặc sự mơ hồ về việc liệu Ukraine có gia nhập NATO hay không. Việc đó sẽ diễn ra".

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius đã kết thúc với việc Mỹ và các đồng minh trao cho Ukraine những đảm bảo an ninh mới để nước này phòng thủ trước Nga sau hơn 500 ngày kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 12.7 nói rằng hội nghị thượng đỉnh NATO mới nhất cho thấy liên minh này đang quay trở lại "các kế hoạch Chiến tranh Lạnh", đồng thời tuyên bố Điện Kremlin sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa bằng cách sử dụng "mọi phương tiện", theo Reuters.

"Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ được phân tích cẩn thận. Xem xét những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích của Nga mà đã được xác định, chúng tôi sẽ phản ứng kịp thời và phù hợp, sử dụng tất cả các phương tiện và phương pháp theo ý của chúng tôi", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố vào cuối ngày 12.7.