Tổng thống Mỹ và nhiều nghệ sĩ xúc động khi nghe tin Tina Turner qua đời

Rất nhiều người Mỹ đã tỏ lòng thương tiếc "Nữ hoàng nhạc Rock and Roll" Tina Turner với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, chủ nhân của 7 giải Grammy. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp bà ở vị trí thứ 17 trong danh sách "100 ca sĩ vĩ đại nhất". Bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1991.

"Nữ hoàng nhạc Rock and Roll" Tina Turner REUTERS

Người đại diện cho biết bà ra đi thanh thản sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich, Thụy Sĩ, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

"Trước khi trở thành "Nữ hoàng nhạc Rock and Roll", Tina Turner là con gái của một nông dân ở Tennessee. Khi còn nhỏ, bà đã hát trong dàn đồng ca nhà thờ trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm thành công nhất mọi thời đại.

Ngoài việc là một tài năng làm thay đổi nền âm nhạc Mỹ mãi mãi, sức mạnh cá nhân của Tina rất đáng chú ý. Vượt qua nghịch cảnh, thậm chí bị lạm dụng, bà đã xây dựng một sự nghiệp lâu dài, một cuộc đời và di sản lừng lẫy".

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

"Tôi yêu Tina Turner và sẽ không bao giờ quên cuộc gặp gỡ với bà khi đến Little Rock để dự một buổi hòa nhạc sau khi bà phát hành ca khúc Private Dancer vào năm 1984. Chúng tôi gặp lại nhau vào sinh nhật lần thứ 67 của bà ở St.Petersburg, nơi bà và Elton John đã hát trong một sự kiện từ thiện. Bà vẫn còn đó - tài năng, phong cách, năng lượng và tính xác thực - một món quà vô giá cho những người yêu âm nhạc ở khắp mọi nơi".

Tina Turner biểu diễn tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 11.12.2011 REUTERS

Diễn viên Angela Bassett đóng vai Tina Turner trong phim What's Love Got to Do with It năm 1993

"Làm thế nào để chúng ta nói lời tạm biệt với một người phụ nữ từng sở hữu nỗi đau và chấn thương tinh thần nhưng sử dụng nó như một phương tiện để giúp thay đổi thế giới? Thông qua sự can đảm của bà khi kể câu chuyện đời mình, cam kết của bà tiếp tục thay đổi cuộc sống của mình, bất kể sự hy sinh và quyết tâm tạo ra sự nghiệp Rock and Roll cho chính mình và cho những người như mình. Tina Turner đã cho những người sống trong sợ hãi thấy một tương lai tươi đẹp tràn ngập tình yêu thương, lòng trắc ẩn và tự do sẽ như thế nào.

Trong khi chúng tôi thương tiếc sự ra đi của giọng ca và sự hiện diện mang tính biểu tượng này, bà đã cho chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi có thể yêu cầu. Bà cho chúng tôi toàn bộ con người bà. Và Tina Turner - món quà luôn "đơn giản là điều tuyệt vời nhất"".

Ca sĩ Bryan Adam

"Tôi sẽ mãi biết ơn vì bạn đã đưa tôi đi lưu diễn cùng, đến phòng thu và trở thành bạn của nhau. Cảm ơn bạn đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới vì đã nói ra sự thật và tặng chúng tôi món quà là giọng hát".

Ca sĩ Mick Jagger

"Tôi rất buồn trước sự ra đi của người bạn tuyệt vời Tina Turner. Cô ấy thực sự là một nghệ sĩ biểu diễn và ca sĩ vô cùng tài năng. Cô truyền cảm hứng, ấm áp, hài hước và hào phóng. Tina đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi còn trẻ và tôi sẽ không bao giờ quên".

Tina Turner mãi bất tử trong làng nhạc Rock REUTERS





Ca sĩ Mariah Carey

"Những từ như huyền thoại, biểu tượng, diva và siêu sao thường bị lạm dụng nhưng Tina Turner là hiện thân của tất cả những điều đó và nhiều hơn thế nữa - một nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ, người tiên phong đáng kinh ngạc. Đối với tôi, bà sẽ luôn là người sống mãi và là nguồn cảm hứng cho phụ nữ ở khắp mọi nơi. Âm nhạc của bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

Ca sĩ và diễn viên Jennifer Hudson

"Tina Turner, chúng tôi tôn vinh bạn! Di sản của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn đã cho chúng tôi thấy tất cả ý nghĩa của việc lòng dũng cảm và quyết tâm không bao giờ dừng lại, bất kể cuộc sống có cản trở chúng ta như thế nào!".

Ca sĩ và diễn viên Bette Midler

"Bà là một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Có thể các thiên thần sẽ hát để bà yên nghỉ nhưng tôi biết rõ Tina Turner sẽ là giọng hát chính".