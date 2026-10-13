Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam

Sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký được công bố ngày 12.10 nêu rõ những trường hợp cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày, theo Hãng Interfax.

Cụ thể, chính sách áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam đến Nga du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15.10 đến hết ngày 15.10.2027.

Khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow, Nga năm 2022 ẢNH: REUTERS

Quy định miễn visa nêu trên không áp dụng với trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga để làm việc, bao gồm nhà báo, người đến học tập hoặc có mục đích cư trú lâu dài.

Trước đó, vào ngày 9.9, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Nga. Hai bên nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn.