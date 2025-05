Tổng thống Putin miễn nhiệm tư lệnh lục quân Nga

Tướng Oleg Salyukov chỉ đạo cuộc duyệt binh tại quảng trường Đỏ ở Moscow (Nga) hôm 9.5 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 16.5 dẫn sắc lệnh của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Vladimir Putin vừa miễn nhiệm Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov, động thái mới nhất liên quan một nhân vật cấp cao trong lực lượng quân đội trong bối cảnh chiến dịch tiếp diễn tại Ukraine.

Điện Kremlin không nêu rõ lý do và cũng chưa có thông tin về người thay thế.

Ông Salyukov (70 tuổi) sẽ trở thành cấp phó của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Hội đồng An ninh là cơ quan tham vấn hàng đầu của Điện Kremlin, do Tổng thống Putin làm chủ tịch, chịu trách nhiệm quản lý và tích hợp chính sách an ninh quốc gia. Hội đồng này không có thẩm quyền trực tiếp đối với các cơ quan an ninh của Nga.

Cách đây chưa đầy một tuần, ông Salyukov đã chỉ đạo cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức quốc xã. Ông là sĩ quan chỉ đạo sự kiện này suốt 11 năm qua.

Trước khi miễn nhiệm, ông Salyukov phụ trách lực lượng bộ binh của Nga từ năm 2014, giám sát cuộc nội chiến Syria và xung đột tại Ukraine. Trước đó, ông là phó tổng tham mưu trưởng trong 4 năm.

Từ tháng 1.2023, ông Salyukov là cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov, người được ông Putin bổ nhiệm làm tư lệnh phụ trách chỉ huy chiến dịch của Nga ở Ukraine.