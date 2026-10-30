Tổng thống Putin nói gì về cuộc điện đàm với lãnh đạo Phần Lan, Na Uy?

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã nói chuyện với ông Putin hôm 27.10, phá vỡ thông lệ lâu nay của các nhà lãnh đạo Tây Âu là tránh tiếp xúc trực tiếp với Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2.2022. Tuy nhiên, cuộc gọi này vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Bà Frederiksen tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả đạt được, cũng như chỉ ra rằng hoạt động đó đã không được phối hợp với các đối tác châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Điện Kremlin hôm 29.10, ông Putin nói ông hoan nghênh đối thoại với các nước phương Tây bất chấp việc họ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ông Putin nói: "Tôi tin rằng đó là việc đúng đắn cần làm. Suy cho cùng, ở châu Âu có những người, không giống một số người khác, không muốn gây cho Nga một 'thất bại chiến lược' mà thay vào đó muốn thiết lập một kiểu đối thoại mang tính xây dựng nào đó".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba tại Moscow, Nga hôm 29.10 ẢNH: REUTERS

Ông nói thêm rằng Nga sẽ ủng hộ "mọi bước đi nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện" với các nước châu Âu, dù thông qua EU với tư cách tổng thể hay trên cơ sở song phương.

Ông Putin nhắc lại rằng Nga không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng lớn hơn với EU hay NATO.

Ông Putin nói: "Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc chiến nào với châu Âu. Nếu một số người trong số họ muốn, hãy để họ chuẩn bị. Nhưng họ đã không đạt được mục tiêu gây cho Nga một 'thất bại chiến lược', và khó có thể làm được điều đó vào năm 2030.

Hai nhà lãnh đạo Na Uy và Phần Lan nói họ đã tìm cách truyền đạt trực tiếp đến ông Putin "về các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm giúp chấm dứt chiến tranh", trước thềm các cuộc đàm phán Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong tương lai gần. Họ mô tả cuộc trò chuyện là sự tiếp nối cuộc gặp của họ với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo vào ngày 20.10.

Na Uy và Điện Kremlin đã phản bác một bài báo của tờ Financial Times (Anh) cho rằng ông Putin đã dành phần lớn cuộc gọi để giảng giải cho những người đồng cấp về lịch sử Nga và các dân tộc Slav.

Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Kyiv và Washington sau khi ông Trump dỡ bỏ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga và sau đó miễn thêm các hạn chế sau khi ông Zelensky từ chối dừng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga, điều mà ông Trump cho là đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Đài NBC News ngày 29.10 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga quan tâm việc thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine chứ không chỉ một lệnh ngừng bắn tạm thời.

"Đối thoại không có nghĩa là ngừng bắn và chúng tôi không muốn ngừng bắn, chúng tôi muốn hòa bình", ông trả lời cuộc phỏng vấn, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Nga là "hòa bình lâu dài cho các thế hệ tương lai".

Ukraine chưa bình luận về các phát biểu mới của của Tổng thống Putin và ông Peskov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.10 cho hay một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ diễn ra vào tháng 11 nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.