Tổng thống Putin phát biểu bất ngờ về quan hệ Nga-Armenia

"Các mối quan hệ song phương của chúng ta đang phát triển khá thành công", Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Pashinyan, trong một đoạn video do Điện Kremlin công bố, theo AFP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hội đàm tại Moscow ngày 8.5 Reuters

Cuộc hội đàm diễn ra lúc ông Pashinyan đến thăm Moscow trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ông Putin còn nói rằng "chúng tôi luôn quan tâm đến hợp tác kinh tế trên hết", không đề cập đến căng thẳng.

Cuộc hội đàm được tổ chức 5 tháng sau khi Armenia gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), dẫn tới Yerevan phải có trách nhiệm bắt giữ ông Putin theo lệnh của ICC nếu nhà lãnh đạo Nga đặt chân lên lãnh thổ Armenia.

Thủ tướng Pashinyan trong nhiều tháng đã đưa ra những bình luận với tính chỉ trích ngày càng tăng về mối quan hệ của Armenia với Nga. Đây là lần đầu tiên ông đến Moscow sau khi căng thẳng lộ rõ. Moscow đã cáo buộc Yerevan đang cố gắng phá vỡ mối quan hệ đối tác kéo dài hàng thập niên giữa hai bên.



Armenia đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow dẫn đầu vào cuối năm 2023 vì lý do theo Thủ tướng Pashinyan là CSTO không thực hiện các nghĩa vụ an ninh của mình, theo AFP.

Thủ tướng Armenia nói Azerbaijan có thể tấn công nếu không có thỏa hiệp

Armenia, vốn là đồng minh truyền thống của Nga, trong nhiều tháng qua đã chê trách mối quan hệ hiện có với Moscow, và giận dữ vì lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã không can thiệp trong cuộc tấn công của Azerbaijan nhằm giành lại vùng Nagorno-Karabakh vào tháng 9.2023.



Dù vậy, Thủ tướng Pashinyan ngày 7.5 cho hay một hiệp ước hòa bình với Azerbaijan có thể được ký kết trước tháng 11, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Nga RIA.