Tổng thống Putin thăm Việt Nam phát thông điệp về sự tôn trọng lẫn nhau

Chuyến thăm ý nghĩa, hết sức quan trọng

Trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày 19 - 20.6, trả lời báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin TTXVN

"Chuyến thăm này không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam", Đại sứ Khôi nhấn mạnh.

Đồng thời, Đại sứ Khôi cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Putin cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, và đóng góp vào hòa bình, ổn định trên thế giới.

"Điều này góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong tương lai", Đại sứ Khôi chia sẻ.

Đại sứ Việt Nam tại Nga cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm.

Ngoài ra, chuyến thăm này còn là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

"Những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định.

Việc Tổng thống Putin thăm Việt Nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng, một biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế, vì lợi ích chung của cả hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đây cũng là dịp để hai nước trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

"Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin sẽ là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đưa quan hệ song phương vững bước trên con đường rộng mở hướng tới tương lai tốt đẹp của tình hữu nghị gắn bó thủy chung và Đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới", Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.

Mối quan hệ hữu nghị lâu đời

Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30.1.1950 đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù có những thay đổi về thể chế chính trị, nhưng hai nước luôn coi nhau là đối tác, bạn bè quan trọng và hàng đầu.



Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt - Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

"Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau", ông Khôi chia sẻ.

Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, thông qua các hình thức và cơ chế hợp tác chính trị đa dạng như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao thường xuyên, giúp lãnh đạo hai nước trao đổi thông tin và kịp thời chỉ đạo phát triển quan hệ song phương.

Hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế như họp Ủy ban liên Chính phủ, Đối thoại chiến lược, Tham vấn chính trị thường niên góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Việt Nam và Nga luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, ASEAN, APEC, ARF...

Hợp tác kinh tế - thương mại phát triển tích cực với kim ngạch song phương tăng từ 10 - 15%. Mặc dù chịu tác động của tình hình bất ổn trên thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại năm 2023 vẫn đạt hơn 3,6 tỉ USD.

Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thúc đẩy hợp tác với Nga

Năm 2012, Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đến năm 2015, Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do (VN - EAEU FTA) với Liên minh kinh tế Á - Âu, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, hiệp định này có hiệu lực từ tháng 10.2016, giúp thương mại song phương phát triển mạnh mẽ, đạt 5,5 tỉ USD vào năm 2021, tăng 90% so với năm 2016.

Một phần trang trại bò sữa TH ở cụm trang trại tại Moscow TH

Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 3,6% so với năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 2 tỉ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, may mặc, thiết bị máy móc vẫn duy trì tăng trưởng cao khi xuất khẩu sang Nga, đồng thời nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như than đá, phân bón, hóa chất, thực phẩm.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 5.2024, Nga có 186 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1 tỉ USD; Việt Nam có khoảng 25 dự án tại Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ USD. Hợp tác dầu khí giữa hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Vietsovpetro và Rusvietpetro, vẫn hiệu quả.

Các lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, sản xuất - lắp ráp ô tô cũng đang phát triển. Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, Việt Nam và Nga đã nối lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn từ lệnh trừng phạt của các nước phương Tây, Nga vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao và trở thành nền kinh tế đứng thứ tư thế giới theo sức mua.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thúc đẩy hợp tác với Nga trong các lĩnh vực như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm. Doanh nghiệp hai nước được khuyến khích tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành tại Nga và Việt Nam để tìm hiểu thị trường, thiết lập quan hệ kinh doanh - đầu tư.

Về giáo dục, năm 2023, Nga dành 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hiện có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước này. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 60.000 - 80.000 người.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự giữa hai nước là lĩnh vực truyền thống, không ngừng phát triển trên cơ sở đối tác tin cậy, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Khôi bày tỏ hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin sẽ "mang đến động lực mới để hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn".