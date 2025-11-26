Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump ân xá gà tây dịp Lễ tạ ơn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/11/2025 08:18 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 25.11 đã thêm hai chú gà tây vào danh sách ân xá, một truyền thống lâu nay của các đời tổng thống Mỹ trong dịp Lễ tạ ơn.

Hai con gà tây mang tên Waddle và Gobble may mắn được chọn để ân xá trong năm nay. “Hãy nhìn xem nó vui chưa kìa. Gobble, ngươi được ân xá vô điều kiện. Nhân tiện, Waddle đang không có mặt nhưng không sao cả, chúng ta có thể vờ như Waddle vẫn ở đây”, Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 25.11, NBC News đưa tin.

Tổng thống Trump ân xá gà tây dịp Lễ tạ ơn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại buổi lễ ân xá gà tây ngày 25.11. Chỉ có gà tây Gobble góp mặt trong lễ chính thức

ẢNH: REUTERS

Chỉ có gà tây Gobble xuất hiện trong buổi lễ ân xá chính thức. Trước đó, cả 2 chú gà tây đã xuất hiện trước báo giới. Waddle đã có mặt tại phòng họp báo ở Nhà Trắng trong ngày 25.11. Truyền thông nói vui rằng 2 chú gà tây có lịch trình không thua kém gì người nổi tiếng, khi được bố trí phòng riêng tại khách sạn Willard InterContinental ở Washington D.C, gặp gỡ báo chí và tham dự sự kiện chính với Tổng thống Trump.

Liên đoàn Gà tây Quốc gia Mỹ đã cung cấp 2 con gà tây nói trên cho Nhà Trắng để ân xá. Tổ chức này sẽ mang 2 chú gà tây trở lại bang Bắc Carolina và giao cho Đại học bang Bắc Carolina chăm sóc.

Tổng thống Trump ân xá gà tây dịp Lễ tạ ơn - Ảnh 2.

Chú gà tây Waddle xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 25.11

ẢNH: REUTERS

Cả 2 con gà tây nặng khoảng 22 - 23 kg và đều nở ra vào ngày 14.7. Công chúng đã bình chọn trực tuyến để đặt tên cho gà tây, Waddle và Gobble là hai cái tên sau cùng được chọn.

Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln hay cố Tổng thống John F. Kennedy đều từng ân xá gà tây. Tuy nhiên, truyền thống các tổng thống Mỹ tổ chức lễ ân xá thường niên được xác nhận là từ thời cố Tổng thống George H.W. Bush.

Tổng thống Trump ân xá gà tây dịp Lễ tạ ơn - Ảnh 3.

Hai con gà tây được bố trí phòng tại khách sạn Willard InterContinental

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng nhân sự kiện ân xá gà tây để phát biểu các thông điệp chính trị và nêu ra thành tựu. Ông cũng nói đùa rằng đã muốn đặt tên 2 con gà tây là Chuck và Nancy, ám chỉ đến lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. “Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra là tôi sẽ không bao giờ ân xá cho 2 người họ”, ông nói.

