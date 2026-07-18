Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu bằng cách đặt ra nghi vấn về an ninh bầu cử Mỹ, mà theo ông "không đáp ứng tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng". Thế nhưng, cho đến khi kết thúc, nhà lãnh đạo không đưa ra bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào cho thấy đã xảy ra tình trạng thao túng phiếu bầu hoặc kết quả bầu cử bị can thiệp.

Cáo buộc mới nhằm vào Trung Quốc

Chủ nhân Nhà Trắng dù không có bằng chứng nhưng vẫn nhiều lần khẳng định ông đã bị tước đoạt chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thời điểm ứng viên đảng Dân chủ là ông Joe Biden thắng cử. Trong cáo buộc mới nhất, ông Trump nói rằng Trung Quốc đã bí mật tiến hành âm mưu mà ông mô tả là "vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử" vào năm đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi với bài phát biểu mới nhất trước toàn dân Ảnh: Reuters

Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ nghi ngờ Bắc Kinh đã tiến hành thu thập một cách phi pháp thông tin của 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ trước năm 2020. Tuy nhiên, ông Trump lại không đưa bất kỳ lời giải thích nào có thể chứng minh việc Trung Quốc tiếp cận hồ sơ cử tri đã giúp ông Biden chiến thắng năm đó.

Trong lúc ông Trump phát biểu, Nhà Trắng ra mắt một website với nhiều tài liệu được công bố nhưng thiếu bối cảnh đầy đủ, bao gồm những phần được chọn lọc từ các hồ sơ điều tra, tài liệu phân tích tình báo và thư từ trao đổi. Tổng thống Mỹ lập luận rằng những tài liệu trên cho thấy "hệ thống bầu cử Mỹ đối mặt nguy cơ bị thao túng và tham nhũng". Ông thêm rằng giới chức liên bang đã gửi thông báo cho những tiểu bang bị lộ dữ liệu bầu cử.

Tổng thống Trump một lần nữa kêu gọi siết chặt các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh bầu cử, thúc giục quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật SAVE. Đây là dự luật yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có hình ảnh, cung cấp bằng chứng về quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu và trao thêm quyền cho chính quyền liên bang tiếp cận dữ liệu cử tri tại các địa phương.

Ông Trump cũng chỉ trích các đài truyền hình không phát trực tiếp bài phát biểu của mình và cho rằng nên tước giấy phép của những đài này, trong đó có ABC, NBC và CNN. Theo truyền thống, những bài phát biểu của tổng thống Mỹ trong khung giờ vàng chỉ dành cho những sự kiện đặc biệt quan trọng như chiến tranh, khủng hoảng quốc gia hoặc thiên tai. Và các đài truyền hình có quyền từ chối phát sóng nếu cho rằng nội dung quá thiên về chính trị. Trước đây, một số bài phát biểu của ông Biden và ông Barack Obama đã không được lên sóng vì lý do trên.

Đảng Dân chủ, Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc

Những tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm về tính liêm chính của hệ thống bầu cử Mỹ lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội từ các đối thủ chính trị và làm dấy lên lo ngại trong nội bộ chính quyền liên bang.

Reuters dẫn lời thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, khẳng định những tuyên bố "chấn động" của ông Trump về Trung Quốc hoàn toàn là sự bịa đặt. Toàn bộ 24 thống đốc của đảng Dân chủ cũng ra tuyên bố cáo buộc ông Trump tìm cách "đe dọa và bịt miệng cử tri".

Khi được hỏi về tuyên bố trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm qua khẳng định đây là những lời bịa đặt và bôi nhọ một cách ác ý. "Trung Quốc không quan tâm đến bầu cử Mỹ và chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động này", AFP dẫn lời phát ngôn viên.

Trong khi đó, giới quan sát cảnh báo bài phát biểu trên là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang tìm cách gieo rắc sự hoài nghi về cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, trong bối cảnh đảng Cộng hòa có thể mất thế đa số một hoặc thậm chí cả hai viện của quốc hội, theo Reuters.

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