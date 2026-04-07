Tổng thống Trump chỉ trích Hàn Quốc, Nhật Bản không giúp Mỹ trong cuộc xung đột Iran

Thụy Miên
Thụy Miên
07/04/2026 08:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.4 một lần nữa chỉ trích Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng Úc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không cung cấp hỗ trợ hải quân nhằm giúp mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump chỉ trích Hàn Quốc, Nhật Bản không giúp Mỹ trong cuộc xung đột Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng hôm 6.4

ảnh: reuters

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6.4, Tổng thống Trump than phiền rằng Hàn QuốcNhật Bản "đã không giúp đỡ chúng tôi", dù Mỹ đang duy trì sự hiện diện của hàng chục ngàn binh sĩ để bảo vệ 2 nước này, theo Hãng thông tấn Kyodo hôm 7.4.

Nhà lãnh đạo cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho 2 đồng minh chủ chốt tại châu Á, cũng như Úc, cần phải nhận được sự "đáp lại tương xứng".

Hàn Quốc và Nhật Bản chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Cũng trong cuộc họp báo, chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích NATO là một "con cọp giấy".

Ngược lại, ông khen ngợi một số nước ở Trung Đông, bao gồm Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út, là những đối tác tốt của Washington kể từ khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran hôm 28.2.

Trong khi một lần nữa lập trường cứng rắn đối với Iran, ông Trump tuyên bố Mỹ "đã giành chiến thắng về mặt quân sự" trong cuộc xung đột với quốc gia Hồi giáo.

Ông cảnh báo trừ phi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương có thể bị phá hủy trong vòng 4 giờ, bắt đầu từ 7 giờ sáng 8.4 (giờ Việt Nam).

Đó là thời hạn được ông Trump đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz, mà theo ông là ưu tiên rất lớn của Mỹ vào thời điểm hiện tại.

"Chúng tôi cần một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với bản thân tôi, và một phần của thỏa thuận đó chúng tôi muốn dòng chảy tự do của dầu mỏ và mọi thứ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Chi tiết vụ giải cứu sĩ quan Mỹ trên tiêm kích bị Iran bắn hạ

Chi tiết vụ giải cứu sĩ quan Mỹ trên tiêm kích bị Iran bắn hạ

Đài CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ tiết lộ lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu được sĩ quan mất tích trong một chiến dịch phức tạp với sự tham gia của hàng trăm người cùng hàng chục máy bay và trực thăng.

