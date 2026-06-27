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Thế giới

Tổng thống Trump công bố mẫu hộ chiếu đặc biệt in chân dung ông

Khánh An
Khánh An
Phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ in ảnh Tổng thống Donald Trump vừa được ông và Nhà Trắng công bố.
Tổng thống Trump công bố mẫu hộ chiếu đặc biệt in chân dung ông - Ảnh 1.

Mẫu hộ chiếu mới phiên bản giới hạn của Mỹ

ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Đài CNN ngày 27.6 đưa tin Tổng thống Donald Trump vừa công bố hình ảnh của một mẫu hộ chiếu đặc biệt mang chân dung ông, phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

"Hộ chiếu mới của Mỹ, với dòng chữ 'chào mừng, nhưng hãy cư xử đúng mực!'", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đính kèm bài đăng là mẫu trang hộ chiếu có hình ảnh ông đứng bên chiếc bàn, phía sau là văn bản tuyên ngôn độc lập gốc và chữ ký của ông phía dưới. Trang bên cạnh in bức tranh "Tuyên ngôn Độc lập" của John Trumbull.

Hộ chiếu mới có hình ảnh của ông Trump được thiết kế dựa trên bức chân dung của tổng thống từ Bảo tàng Chân dung quốc gia Smithsonian ở Washington, khác với các hình ảnh được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu năm nay.

Tài khoản X của Nhà Trắng sau đó đăng hình ảnh giống trên bài đăng của ông Trump, với chú thích "Hộ chiếu mới của Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc".

Khi được hỏi liệu hình ảnh mới nhất có phải là bản vẽ chính thức của hộ chiếu kỷ niệm hay không, Nhà Trắng nói rằng phóng viên có thể liên hệ Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ này chưa phản hồi câu hỏi của phóng viên.

Loại hộ chiếu phiên bản giới hạn này lần đầu tiên được công bố vào tháng 4 nhân dịp lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, được giới thiệu là hộ chiếu với "hình ảnh minh họa độc quyền và hình ảnh được cải tiến ở mặt trước, mặt sau và mặt trong".

Hiện nay, mặt trong bìa trước của hộ chiếu Mỹ in hình bức tranh của họa sĩ Percy Moran vẽ ông Francis Scott Key vào sáng hôm sau vụ pháo đài McHenry bị oanh kích, trận chiến đã truyền cảm hứng cho ông Key sáng tác bài quốc ca Mỹ. Lời bài quốc ca cũng được in ở mặt trong bìa trước.

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