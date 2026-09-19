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    Tổng thống Trump ký luật siết cấm vận năng lượng Nga
    VideoThế giới

    Tổng thống Trump ký luật siết cấm vận năng lượng Nga

    La Vi-Văn Khoa
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.9 đã ký ban hành luật cho phép áp đặt các biện pháp cấm vận mới nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

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