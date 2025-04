Tổng thống Trump nói không có ý sa thải Chủ tịch Fed

"Chưa hề có ý đó. Tôi không có ý sa thải ông ta. Tôi chỉ mong ông ấy chủ động hơn một chút về ý kiến giảm lãi suất", Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 22.4 khi được hỏi có ý định sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell hay không, theo Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump và ông Jerome Powell tại Nhà Trắng năm 2017 ẢNH: REUTERS

Phát biểu nói trên khác với thái độ trước đó của ông Trump đối với ông Powell. Trong các bài đăng trên mạng xã hội ngày 21.4, ông Trump cho biết giá cả đã giảm đáng kể và gần như không có lạm phát, đồng thời kêu gọi ông Powell hạ lãi suất. "Với xu hướng giá cả đang đi xuống rất đẹp này, như tôi đã dự đoán, gần như không thể có lạm phát nhưng có thể nền kinh tế chậm lại trừ khi quý ngài Quá Trễ, một kẻ thất bại thảm hại, hạ lãi suất ngay bây giờ", ông Trump viết và ám chỉ ông Powell.

Tuần trước, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett nói chính quyền đang cân nhắc khả năng sa thải ông Powell.

Fed là cơ quan độc lập và được thiết kế để tránh bị can thiệp chính trị, đặc biệt là các quyết định liên quan lãi suất và chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed được tổng thống đề cử và do Thượng viện phê chuẩn. Theo CBS News, tổng thống chỉ có thể sa thải Chủ tịch Fed vì lý do chính đáng nhưng điều này được cho là chưa từng xảy ra.

Ông Trump đề cử ông Powell hồi năm 2017. Đến tháng 11.2021, Tổng thống khi đó là ông Joe Biden tiếp tục đề cử ông Powell cho nhiệm kỳ 4 năm.

Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11.2024, ông Powell nói sẽ từ chức nếu tổng thống yêu cầu. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15.5.2026.

Chủ tịch Fed "án binh bất động"

Lãi suất là trọng tâm trong những phàn nàn của ông Trump về hiệu suất làm việc của ông Powell, khi vị tổng thống cho rằng Fed nên hành động để giảm chi phí vay mượn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Fed đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu kể từ lần cắt giảm gần nhất vào tháng 12.2024, do lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, gây khó khăn cho nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát trở về mục tiêu hàng năm 2%.

Trong một bài phát biểu vào tuần trước tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, Chủ tịch Fed lưu ý rằng các mức thuế do chính quyền ông Trump áp đặt là "lớn hơn đáng kể so với dự đoán". "Điều tương tự cũng có thể đúng với các tác động kinh tế, bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại", ông Powell nói thêm.

Tuy vậy, ông Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể chờ đợi để xem các mức thuế và chính sách kinh tế khác của chính quyền ông Trump diễn biến như thế nào trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất.

Các nhà phân tích ở Phố Wall cho biết giới đầu tư đã lo ngại về những chỉ trích của ông Trump đối với ông Powell. Sau tuyên bố mới nhất của vị tổng thống, thị trường ngay lập tức khởi sắc với các chỉ số cổ phiếu tương lai tăng gần 2% vào tối 22.4, theo Reuters. Trước đó, giá cổ phiếu, trái phiếu và USD đều giảm trong ngày 21.4 sau khi ông Trump chỉ trích ông Powell vì không hạ lãi suất thêm.

Theo Bloomberg, giá dầu đã tăng lên lại trong khi giá vàng hạ trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi Tổng thống Trump hạ giọng với Chủ tịch Fed cũng như có thái độ hòa nhã hơn với Trung Quốc.