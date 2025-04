Tổng thống Trump sẽ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân Mỹ

Tên lửa Titan II mang đầu đạn hạt nhân đặt trong hầm phóng, tại bảo tàng tên lửa Titan ở Green Valley, bang Arizona, Mỹ ảnh: afp

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News hôm 30.3, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright mô tả kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đang cũ đi và trở nên lỗi thời. Ông nói Mỹ cần phải hiện đại hóa hạt nhân, và cho rằng Washington chưa từng có nỗ lực nào theo hướng này trong vòng 3 thập niên qua.

Bộ trưởng Wright nhấn mạnh công tác hiện đại hóa không có nghĩa là gia tăng số đầu đạn hạt nhân. "Chúng tôi không cần phải tăng thêm số vũ khí hạt nhân", ông nói, mà thay vào đó là cần phải đảm bảo mọi thứ phải trong trạng thái tốt nhất.

Quan chức Mỹ không cung cấp thông tin về số lượng đầu đạn cần phải được làm mới, hoặc thời hạn cần hoàn tất nỗ lực hiện đại hóa.

Theo bộ trưởng, Dự án Manhattan vốn tạo ra bom nguyên tử đầu tiên của thế giới đã trang bị cho Mỹ năng lực hạt nhân để giành "chiến thắng" trong Chiến tranh Lạnh.

Ông Wright cũng dự báo Mỹ sẽ cải thiện được vị thế hạt nhân trong vài năm tới, nhờ vào vị tổng thống lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu đó.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Tổng thống Trump lên tiếng kêu gọi thế giới giải giới hạt nhân, đồng thời dự báo Trung Quốc sẽ có số lượng đầu đạn ngang bằng Mỹ và Nga trong vòng 4 đến 5 năm tới.

Về phát biểu trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong khi Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề này, cuộc đối thoại cũng cần cân nhắc đến kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Theo RT, Mỹ có hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.770 đầu đạn được triển khai. Nga có 5.880 đầu đạn, đang triển khai khoảng 1.700. Anh có khoảng 256 đầu đạn và Pháp là 290. Số lượng đầu đạn chính xác của Trung Quốc vẫn chưa rõ, nhưng ước tính khoảng 600.

Nga và Mỹ năm 2010 ký kết Hiệp định New START, theo đó giới hạn số đầu đạn mỗi bên triển khai là 1.550. Năm 2023, Nga ngừng tham gia thỏa thuận này với lý do phương Tây can thiệp quá sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine.