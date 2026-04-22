Thế giới

Tổng thống Trump vừa gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tuyết Lan
22/04/2026 05:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong khi tiếp tục lệnh phong tỏa cảng Iran.

"Trên cơ sở thực tế là chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán, và theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, chúng tôi được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất. Do đó, tôi đã chỉ thị cho quân đội của chúng tôi tiếp tục phong tỏa và mặt khác luôn sẵn sàng, do đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận được kết thúc, bằng cách này hay cách khác", Tổng thống Trump thông báo sáng nay 22.4.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 21.4

Ảnh: AFP

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn Tổng thống Trump vì đã chấp nhận yêu cầu của nước này về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và "cho phép các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra tiếp tục". 

"Tôi chân thành hy vọng rằng cả hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột", ông Sharif viết trên mạng xã hội.

Một cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn là một "cách để câu giờ" cho một cuộc tấn công bất ngờ.

Trong một bài đăng trên X, cố vấn Mahdi Mohammadi, nói rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran "không khác gì ném bom và phải được đáp trả bằng quân sự".

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 22.4: Diễn biến bất ngờ

Triển vọng vòng đàm phán thứ hai vẫn rất mịt mờ, trong khi rạng sáng 22.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 21.4

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất sáng 20.4: Diễn biến rất nóng trên biển

Khám phá thêm chủ đề

Trump ngừng bắn Mỹ - Iran đàm phán mỹ - iran Trung Đông tình hình iran gia hạn ngừng bắn
