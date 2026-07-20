Tổng thống Ukraine cân nhắc thay tổng tư lệnh sau bất đồng nội bộ

Theo Financial Times, ông Zelensky sẵn sàng cách chức ông Syrsky nếu ông có thể xác định được người kế nhiệm có khả năng đảm bảo chuyển giao quyền chỉ huy suôn sẻ, đồng thời duy trì khả năng phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km. Khả năng thay đổi lãnh đạo này nổi lên sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc bắt nguồn từ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị cách chức gần đây.

Trong quá trình đánh giá, ông Zelensky đã gặp một số chỉ huy quân sự vào cuối tuần. Hôm 18.7, Tổng thống Ukraine đã thảo luận với các tư lệnh quân đoàn đang hoạt động tại những khu vực ác liệt nhất của mặt trận để nghe đánh giá của họ về chiến trường, hậu cần và ý định tác chiến của Nga.

Các cuộc tham vấn bao gồm nhiều quan chức quân đội. Các nguồn tin của Financial Times cho biết những cuộc họp này cũng đóng vai trò như các buổi phỏng vấn tiềm năng cho vị trí tư lệnh.

Trong bài phát biểu tối 18.7, ông Zelensky nhắc đến các cuộc biểu tình ủng hộ ông Fedorov. Ông nói: "Hôm qua và hôm nay đã có nhiều cuộc tham vấn. Tất nhiên, tôi lắng nghe những gì người dân nói".

Ông Zelensky cho biết ông đã nói chuyện dài với cả hai ông Fedorov và Syrsky vào hôm 18.7, đồng thời nói thêm rằng "các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được đưa ra", mà không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Ông Oleksandr Syrskyi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại vùng Kharkiv, Ukraine năm 2024 ẢNH: REUTERS

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov cũng lên tiếng về tình hình để đáp lại làn sóng biểu tình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông xác nhận rằng "có một cuộc đối thoại" và tuyên bố rằng "những thay đổi chắc chắn sẽ diễn ra". Ông cảm ơn những người ủng hộ và bày tỏ lòng biết ơn tới quân đội và các cựu chiến binh vì đã giữ vững chiến tuyến.

Việc ông Fedorov bị cách chức đầu tuần này không chỉ đánh dấu kết cục cho nhiệm kỳ sáu tháng làm bộ trưởng quốc phòng mà còn đưa ra ánh sáng một cuộc tranh chấp hậu trường trong giới lãnh đạo quân sự. Ông Fedorov cáo buộc ông Syrsky ngăn cản các sáng kiến và cản trở quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ông Fedorov tiết lộ rằng trước đó ông đã yêu cầu ông Zelensky thay thế ông Syrsky, nhưng khi tổng thống từ chối ông đã cố gắng thiết lập khuôn khổ hợp tác với vị tư lệnh này.

Ông Fedorov hôm 16.7 cho biết ông Syrsky đã ngăn cản các sáng kiến do Bộ Quốc phòng đề xuất, và cáo buộc vị tổng tư lệnh "tìm cách chia rẽ đất nước" Ukraine.

Ông Syrsky đưa ra phản hồi ngắn gọn, cảm ơn ông Fedorov vì công việc của ông và kêu gọi đoàn kết, mà không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc. Tổng thống Zelensky thừa nhận sự đổ vỡ trong mối quan hệ làm việc giữa hai vi lãnh đạo quân sự. Ông Zelensky tuyên bố rằng một tổng thống không nên phải đưa ra những lựa chọn như vậy trong thời chiến và lưu ý rằng hai người đã không thể tìm được tiếng nói chung.

Trong thời gian tại vị, ông Fedorov đã trở thành nhân vật nổi bật với việc ủng hộ sản xuất máy bay không người lái trong nước, hệ thống tính điểm cho các đòn tấn công trên chiến trường và đổi mới công nghệ phi tập trung để chống lại lợi thế nhân lực của Nga.