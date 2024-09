Tổng thống Ukraine hy vọng gặp ông Trump tuần sau

Tổng thống Ukraine sẽ tham gia khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở trụ sở tại thành phố New York (bang New York) Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine sẽ tham dự các phiên họp của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến bắt đầu từ ngày 24.9 ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).



Ông Zelensky có lịch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, vào ngày 26.7.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp cựu Tổng thống Donald Trump trong dịp này.

"Chúng tôi nhiều khả năng sẽ gặp nhau, tôi cho là trong vòng hai ngày 26-27.9", Reuters hôm 21.9 dẫn lời Tổng thống Zelensky, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết liên quan.

Trong khi ông Trump và ông Zelensky đã thực hiện cuộc điện đàm vào tháng 7, đến nay họ vẫn chưa gặp trực tiếp.



Về phần mình, cựu Tổng thống Trump cho hay có lẽ sẽ gặp nhà lãnh đạo Ukraine. "Có lẽ thế", ông Trump trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng hai người sẽ gặp nhau sắp tới.

Thời gian gần đây, một số lãnh đạo quốc tế thăm Mỹ đều đến gặp ông Trump. Có thông tin ứng viên đảng Cộng hòa dự kiến cùng xuất hiện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại một sự kiện ở bang Pennsylvania hôm 22.9.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ có vẻ như kế hoạch cùng xuất hiện đã bị hủy bỏ. Chưa rõ hai ông có gặp nhau ở địa điểm khác hay không.