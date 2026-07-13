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Tổng thống Ukraine thay thế thủ tướng trong đợt sắp xếp nội các mới
Video Thế giới

Tổng thống Ukraine thay thế thủ tướng trong đợt sắp xếp nội các mới

La Vi - Bảo Hoàng
Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.7 thông báo kế hoạch thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko, người chỉ mới nắm quyền được một năm.

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