Tổng thống Ukraine vừa phát biểu gì tại Quốc hội Mỹ?

Trong 3 năm đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nộp thuế 1,1 triệu USD, trước khi không nộp đồng nào trong năm cuối ở Nhà Trắng (2020) vì thua lỗ do Covid-19, theo báo The New York Times (NYT) hôm 21.12.