Tổng thống Zelensky: Mỹ 'không có thời gian cho Ukraine' vì xung đột với Iran

Đài ZDF ngày 14.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các nhà đàm phán hòa bình Mỹ "không có thời gian cho Ukraine" do xung đột với Iran, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về sự gián đoạn trong việc cung cấp vũ khí của Mỹ.

Nhà lãnh đạo cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã giúp làm trung gian đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, hiện đang "liên tục đàm phán với Iran".

Theo ông Zelensky, hai đặc phái viên Mỹ đang cố gắng thu hút sự chú ý nhiều hơn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, "nếu Mỹ không gây áp lực lên ông Putin và chỉ tham gia vào một cuộc đối thoại ôn hòa với người Nga, thì họ sẽ không còn e sợ nữa", Tổng thống Ukraine nhận định.

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bị đình trệ kể từ khi xung đột Iran bùng nổ vào ngày 28.2, theo AFP. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã không gặp nhau kể từ sau cuộc đàm phán hồi tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Zelensky nói rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã trở thành một vấn đề lớn. "Nếu xung đột tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này rất nghiêm trọng, đặc biệt là vật tư cho hệ thống phòng không", ông nói.

Sau đó, trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Na Uy, Tổng thống Zelensky nói cụ thể thêm rằng đó là vấn đề về tên lửa đánh chặn PAC-3, cũng như tên lửa PAC-2.

Ông nói rằng những thiết bị này chủ yếu được mua thông qua chương trình PURL, được khởi động vào năm ngoái và cho phép Ukraine nhận thiết bị của Mỹ do các nước châu Âu tài trợ.

"Ngay từ đầu xung đột ở Trung Đông, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi có thể gặp phải những thách thức", Tổng thống Zelensky nói. Ông Zelensky cho biết việc chuyển giao diễn ra chậm chạp và lưu ý rằng đây là tình thế rất khó khăn.

Phát biểu được ông đưa ra khi đứng cạnh Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Hai nhà lãnh đạo cho biết đã ký kết "tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh".

Trước đó trong ngày 14.4, ông Zelensky đã dẫn đầu một phái đoàn chính phủ đến Berlin (Đức) để gặp Thủ tướng Friedrich Merz và các bộ trưởng chủ chốt nhằm thảo luận về cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Hai nước cũng công bố quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào quốc phòng.