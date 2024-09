Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai đưa thông báo hoãn sóng tập 11 dự kiến trình chiếu tối 14.9 trên VTV9 và trên nền tảng YouTube. Đơn vị này cho biết sẽ chuyển sang phát sóng vào thời điểm thích hợp.

Top 10 ấn tượng, bùng nổ sân khấu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong bài viết, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ: "Chương trình xin được gửi lời chia sẻ sâu sắc đến với những mất mát to lớn của đồng bào miền Bắc nơi đang phải gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai lũ lụt. Mong rằng thiên tai sẽ sớm qua đi, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tập thể ê kíp cầu mong bình an đến với mọi người".

Ngoài các tiết mục trình diễn nhóm, các bài hát solo cũng được đầu tư rất công phu BTC

Trước đó vào tối 12.9, chương trình hoãn chiếu tập 10 series đồng hành. Ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai cho rằng khi nhận thấy những yếu tố giải trí trong series không phù hợp trong thời điểm cả nước hướng về đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt với thiên tai nên đã quyết định đổi thời gian chiếu.

Sau 10 tập phát sóng, các anh tài và ê kíp chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đã làm nên những màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng. Những ca khúc cũ 'sống lại' bằng sự lao động nghệ thuật miệt mài và sáng tạo, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.