Top 10 đại học VN có giá trị tốt nhất châu Á cho sinh viên quốc tế

Nhóm Cơ sở dữ liệu Đại học (ĐH) của Study Abroad Aide (SAA) vừa công bố bảng xếp hạng các Đại học có giá trị tốt nhất châu Á năm 2025 dành cho sinh viên quốc tế - Best University Rankings in Asia 2025 for International Students. Việt Nam có 72 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, trong đó có 6 ĐH nằm trong Top 500 châu Á.

Top 10 ĐH Việt Nam bao gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp vị trí 188 châu Á, trong Top 6%, ĐH Duy Tân, xếp vị trí 290 châu Á, trong Top 9%, ĐH Bách khoa Hà Nội, xếp vị trí 380, trong Top 11%, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, xếp vị trí 408 châu Á, trong Top 12%, ĐH Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH), xếp vị trí 414 châu Á, trong Top 12%, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, xếp vị trí 415 châu Á, trong Top 12%, Trường ĐH Cần Thơ, xếp vị trí 564 châu Á, trong Top 16%, ĐH Kinh tế Tp. HCM, xếp vị trí 623 châu Á, trong Top 18%, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, xếp vị trí 749 châu Á, trong Top 22%, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, xếp vị trí 813 châu Á, trong Top 23%. Du học nước ngoài là một trong những hình thức đào tạo không thể thiếu và được nhiều bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu cho mục đích tích lũy kiến thức đa văn hoá và cơ hội việc làm quốc tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể có hiểu biết một cách rõ nét và đầy đủ nhất về các trường đại học trên khắp thế giới để ra những quyết định du học. Ngoài ra, những khó khăn trong việc tìm hiểu các thông tin về các trường học cho đến nộp đơn xin visa đến từng quốc gia, nếu không có một hệ thống hỗ trợ tốt để tìm kiếm, tham khảo hoặc hướng dẫn cụ thể, giấc mơ lấy bằng ở nước ngoài của nhiều sinh viên sẽ không tránh khỏi những trở ngại. Top 10 Đại học Việt Nam có giá trị tốt nhất châu Á cho sinh viên quốc tế 2025 theo Study Abroad Aide (SAA) Tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu, công nghệ và đổi mới, các đại học ở châu Á đã khẳng định mình là những trường dẫn đầu toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tiếp tục thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài nền giáo dục đẳng cấp thế giới, châu Á còn mang đến vô số cơ hội khám phá văn hóa và phát triển cá nhân. Trước bối cảnh đó, Study Abroad Aide đã thu thập và phân tích số liệu của 3.559 cơ sở giáo dục xuất sắc nhất tại 24 quốc gia trong khu vực châu Á, nổi bật về cả chất lượng học thuật và môi trường dành cho sinh viên quốc tế để tạo lập bảng xếp hạng Các Đại học có Giá trị Tốt nhất châu Á dành cho sinh viên quốc tế. Bảng xếp hạng này sẽ đóng vai trò là nguồn thông tin quý giá cho sinh viên khi các em định hướng đi học tập hay trao đổi ở nước ngoài. Bảng xếp hạng năm nay tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu thực tế của sinh viên quốc tế, cung cấp những ý kiến khách quan về các trường đại học châu Á ở nhiều góc độ như hiệu suất, giá trị và khả năng chi trả để mang đến cho sinh viên những cơ hội du học với chi phí phù hợp nhất. Nhóm chỉ thu thập dữ liệu từ các trang web chính thức của các trường đại học, trang web của chính phủ và trang web của những bên thứ ba đáng tin cậy. Ngoài ra, để duy trì độ tin cậy, nhóm thu thập dữ liệu từ các trang tiếng Anh nhằm đảm bảo mọi thông tin đưa ra đều chính xác. Study Abroad Aide đã xếp hạng tất cả các trường đại học trên toàn cầu dựa trên 2 tiêu chí: Danh tiếng học thuật (chiếm 75%), và

Khả năng chi trả (chiếm 25%). Các thông tin mà nhóm cơ sở dữ liệu StudyAbroadAide thu thập dựa trên: Trang web chính thức của trường đại học,

Vị trí địa lý,

Loại trường,

Trang tuyển sinh,

Học phí,

Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh bắt buộc,

Một số chương trình học ở bậc cử nhân và thạc sĩ. Để cung cấp một nền tảng thông tin chính xác cho những sinh viên quốc tế, nhóm Cơ sở Dữ liệu SAA đã sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau để xếp hạng các trường, cụ thể: Hội Sinh viên Quốc tế: Số lượng sinh viên quốc tế tuyển sinh mỗi năm sẽ đánh giá mức độ dễ dàng thích ứng của sinh viên quốc tế với trường đại học, không liên quan tới chủng tộc, nguồn gốc và văn hóa khác nhau. Tổng Số lượng Tuyển sinh: Bao gồm tất cả sinh viên trong nước và quốc tế. Số lượng tuyển sinh phản ánh chất lượng của trường đại học, vì về bản chất sinh viên bị thu hút bởi các tổ chức uy tín. Điều này dựa trên thực tế là các tổ chức giáo dục có hiệu suất hàng đầu thường có ra tỷ lệ nhập học cao. Danh tiếng: Đo lường danh tiếng học thuật của từng trường đại học từ các tổ chức xếp hạng nổi tiếng và đáng tin cậy, như Xếp hạng Đại học Thế giới theo Times Higher Education, Xếp hạng Đại học Thế giới theo QS và Xếp hạng Các trường Đại học Tốt nhất Thế giới theo U.S. News & World Report. Nhiều năm qua, ĐH Duy Tân đã trở thành cơ sở đào tạo uy tín thu hút đông đảo sinh viên quốc tế đến theo học hay tham gia nhiều chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa. Hiện tại, đã có: - 59 sinh viên ĐH Sun Moon, Hàn Quốc đã đến tham gia chương trình "Những nấc thang xanh" tại DTU năm 2023 và 2024. - 33 sinh viên Trường Singapore Polytechnic (SP) đã tham gia chương trình Chuyến tàu Học thuật - Learning Express 2023 tại DTU năm 2023. - 30 sinh viên ĐH Sun Moon, Hàn Quốc đến học tập trao đổi ở Học kỳ mùa Đông 2023. - 22 sinh viên ĐH Kỹ thuật Queensland (QUT) đến học tập trao đổi văn hóa tại DTU năm 2024. - 24 sinh viên ĐH Quốc gia Incheon, Hàn Quốc đến tham gia các dự án nghiên cứu tại DTU năm 2024. - 130 sinh viên từ Anh Quốc, Scotland, Singapore, Cambodia, Australia,... tham gia Chương trình INCiTE Summer School. - Gần 1.000 sinh viên trong khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan,…) thuộc tổ chức Passage to ASEAN (P2A) tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa trong năm 2024 tại DTU. - Hơn 50 lượt sinh viên Hàn Quốc đến giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật tại DTU. - Rải rác các trường hợp sinh viên quốc tế đi trao đổi theo học kỳ, năm học, đi thực tập, làm dự án nghiên cứu, hoặc làm postdoc tại DTU từ các nước như Nhật, Hàn, Nepal, Ấn Độ, Đức, Pháp, Ba Lan, Mỹ…