Top 10 kem bôi sẹo lồi, rỗ, lõm, thâm hiệu quả nhanh chóng bất chấp tuổi sẹo

1. Kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm Rejuvaskin Scar Esthetique

Kem trị sẹo Scar Esthetique là lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến giải pháp cho sẹo rỗ, sẹo thâm và sẹo lõm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Với hơn 35 năm kinh nghiệm Rejuvaskin đã khẳng định vị thế của mình khi có mặt tại hơn 70 quốc gia và đã giúp phục hồi hơn 5 triệu vết sẹo trên toàn cầu.

Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique sở hữu công thức độc quyền với sự kết hợp giữa 2 Polypeptide và 23 thành phần tự nhiên kích thích sản sinh collagen và elastin, nhanh chóng làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm lấy lại làn da phẳng mịn. Scar Esthetique còn cung cấp độ ẩm tối ưu, giúp làm mềm mô sẹo, hạn chế hiện tượng xơ cứng và co kéo. Đây cũng là sản phẩm không chỉ cải thiện kết cấu da mà còn giúp làm mờ sẹo thâm, dưỡng da sáng mịn và tươi trẻ tự nhiên.

Theo kết quả kiểm nghiệm lâm sàng, sẹo thâm mờ đi rõ rệt sau 4 tuần sử dụng và sẹo rỗ, sẹo lõm được cải thiện đáng kể chỉ trong 8 tuần kiên trì áp dụng. Kem trị sẹo Scar Esthetique phù hợp để điều trị hiệu quả cả sẹo mới và sẹo lâu năm.

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, vitamin C, Coenzyme Q-10, dẫn xuất vitamin A.

Ưu điểm nổi bật:

Hiệu quả được kiểm chứng: Sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn, 90.9% người dùng nhận thấy sẹo được cải thiện rõ rệt, mềm mịn hơn và làn da sáng khỏe mà không ghi nhận trường hợp kích ứng nào.

Thúc đẩy tái tạo collagen, elastin: Làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm, mang lại làn da mịn màng và tươi trẻ.

Dưỡng ẩm và làm mềm vùng sẹo: Giúp giảm tình trạng xơ cứng, đồng thời hỗ trợ da sáng đều màu, ngăn ngừa sự hình thành sẹo thâm.

Kháng viêm, kháng khuẩn tối ưu : Giúp vùng da tổn thương nhanh chóng phục hồi, trở nên khỏe mạnh và đẹp tự nhiên.

Giảm thâm hiệu quả: Ức chế sản sinh melanin, làm mờ các vết sẹo thâm nhanh chóng, trả lại làn da đều màu và trắng sáng.

Tạo lớp màng bảo vệ: Giữ cho vùng da tổn thương tránh bụi bẩn, ô nhiễm, đồng thời ngăn ngừa tình trạng sẹo phát triển phức tạp.

Đa công dụng: Hiệu quả vượt trội không chỉ với sẹo rỗ, sẹo lõm hay sẹo thâm mới, mà còn cải thiện đáng kể các vết sẹo lâu năm.

Lý tưởng sau liệu trình thẩm mỹ : Sản phẩm phù hợp sử dụng sau các phương pháp như laser, lăn kim, TCA... để hỗ trợ phục hồi da nhanh chóng.

Kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu: Dạng kem mềm mịn, không gây bết dính hay khó chịu khi sử dụng.

Thiết kế tiện lợi: Có nhiều dung tích (10ml, 30ml, 60ml), phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.

Thành phần cao cấp, an toàn: Không chứa hương liệu, đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, kể cả với làn da nhạy cảm và trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Scar Esthetique phù hợp với những vết sẹo nào?

Thiết kế chuyên biệt dành cho những ai bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi. Hoặc người có sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp. Scar Esthetique cũng là khắc tinh với những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn và cả sẹo lõm, sẹo thâm sau té ngã, tai nạn...

Nhược điểm: Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện kem trị sẹo Scar Esthetique nhái giả, kém chất lượng. Và nhà phân phối độc quyền Rejuvaskin Việt Nam khuyến cáo chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.200.000đ/ 60ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

2. Gel silicone ngăn ngừa và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil

Top 2 vẫn gọi tên kem bôi sẹo đến từ thương hiệu Rejuvaskin mà chuyên ngăn ngừa sẹo mới hình thành và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại. Gel Rejuvaskin Rejuvasil được phát triển với thành phần vượt trội, chứa đến 97% silicone y tế cao cấp tạo một lớp màng mỏng bảo vệ trên bề mặt vùng da tổn thương đã lành. Lớp màng này không chỉ giữ ẩm, ngăn ngừa khô da mà còn giúp kiểm soát sự tăng sinh collagen, giảm nguy cơ hình thành sẹo mới.

Sản phẩm cũng có khả năng làm giảm kích thước các mạch máu và sợi collagen dư thừa, hỗ trợ làm phẳng các vết sẹo lồi và sẹo phì đại một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các thành phần bổ sung như vitamin C, Squalane và dầu Emu hoạt động tích cực làm dịu vùng da thâm đỏ, cải thiện sắc tố da và giúp da dần đều màu, tươi trẻ trở lại.

Gel Rejuvasil phù hợp cho cả sẹo lồi mới và sẹo lâu năm, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình phục hồi làn da. Không chứa hương liệu hay paraben, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: 97% silicone y tế cao cấp, vitamin C, Squalane, dầu Emu.

Ưu điểm nổi bật:

Thành phần nổi bật 97% silicone y tế cao cấp ngăn chặn sự hình thành sẹo mới và làm phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại hiệu quả, kể cả những vết sẹo lâu năm.

Cung cấp độ ẩm sâu, làm mềm vùng sẹo, giảm tình trạng căng kéo hay ngứa ngáy khó chịu, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Hỗ trợ chống viêm và chống oxy hóa, giúp da phục hồi khỏe mạnh và tươi trẻ.

Thúc đẩy quá trình làm lành tổn thương và giúp mờ vết sẹo thâm trả lại sắc da tự nhiên.

Với sẹo mới dưới 6 tháng, gel giúp cải thiện đến 90% sau 1-2 tháng sử dụng đều đặn. Đối với sẹo từ 6 tháng đến 1 năm, hiệu quả đạt từ 60-80% sau 2-4 tháng kiên trì.

Thiết kế đa dạng với các dung tích 10ml, 15ml và 30ml, phù hợp với mọi nhu cầu điều trị và kích thước của vết sẹo.

Kết cấu dạng gel trong suốt, dễ dàng thẩm thấu mà không để lại cảm giác bết dính hay bóng nhờn. Để đạt hiệu quả, chỉ cần thoa một lớp gel mỏng lên vết sẹo và để khô tự nhiên, không cần massage.

Hiệu quả của Gel Rejuvasil đã được chứng minh và được tin dùng tại nhiều hiệu thuốc, thẩm mỹ viện và bệnh viện danh tiếng.

Để tối ưu hóa quá trình điều trị, kết hợp sử dụng Gel Rejuvasil với miếng dán sẹo Rejuvaskin Scar FX giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả trị sẹo lồi, sẹo phì đại.

Gel Rejuvasil chuyên trị những loại sẹo nào, những ai cần dùng?

Gel Rejuvasil thiết kế chuyên biệt trị sẹo phì lồi, sẹo phì đại lâu năm, sẹo mới và ngăn ngừa sẹo sau phẫu thuật, chấn thương, tai nạn. Hoặc những người bị sẹo lồi do mụn, bỏng nặng, sau phẫu thuật tạo thành bụng, cắt mí, phẫu thuật ngực, sau chấn thương… Phù hợp với mọi đối tượng cả nam và nữ, kể cả trẻ em muốn điều trị.

Nhược điểm: Xuất hiện hàng nhái giả trên thị trường nên chỉ mua tại các đại lý phân phối chính hãng Rejuvaskin tại Việt Nam.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 15ml và 1.100.000đ/ 30ml

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/Gel-tri-seo-scar-rejuvasil-10ml.html

3. Kem trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr

Top 3 kem bôi sẹo gọi tên một sản phẩm quen thuộc đến từ thương hiệu White Doctors hiệu quả chuyên biệt với sẹo rỗ, sẹo lõm. Kem trị sẹo White Doctors Scar Clearr sở hữu công thức đặc biệt với hai thành phần chính là Zinc Laurate và Niacinamide giúp giảm viêm hiệu quả, tái tạo cấu trúc da bị tổn thương do mụn, thủy đậu… mang lại làn da mịn màng và tươi sáng đều màu.

Chưa hết, sản phẩm còn chứa dịch chiết Panax Ginseng từ nhân sâm, một thành phần nổi tiếng với khả năng làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Nhờ đó, làn da không chỉ được phục hồi mà còn trở nên căng bóng và tươi trẻ hơn từng ngày.

Thành phần chính: Zinc Laurate, Niacinamide, Panax Ginseng

Ưu điểm nổi bật:

Giúp làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm và cải thiện màu sắc cho các vùng da bị rạn, mang lại làn da đều màu và mịn màng hơn.

Tác động sâu vào các rãnh nhăn nhỏ, hỗ trợ làm da căng mịn, tươi trẻ và đầy sức sống.

Thúc đẩy quá trình phục hồi da, nhanh chóng cải thiện các tổn thương do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chống lại các dấu hiệu lão hóa, giữ cho làn da luôn rạng rỡ và trẻ trung.

Sản phẩm có kết cấu kem đặc nhưng dễ dàng thẩm thấu vào da, không gây bết dính hay cảm giác khó chịu.

Được chiết xuất từ các thành phần an toàn, dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Xuất hiện nhiều địa chỉ bán với giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng của sản phẩm

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 40g

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-seo-ro-white-doctors.html

4. Kem trị sẹo lõm Contractubex

Top 4 kem thoa sẹo hiệu quả nhanh chóng gọi tên một sản phẩm đến từ thương hiệu Contractubex đến từ nước Đức. Kem trị sẹo Contractubex được quảng bá mang trong mình hiệu quả đa nhiệm. Không chỉ chuyên biệt trị sẹo lồi, sẹo phì đại do phẫu thuật, tai nạn, bỏng… mà sản phẩm còn giúp điều trị sẹo lõm do chấn thương. Nhưng cũng chính vì điều này mà khó mang lại hiệu quả tối ưu.

Thành phần chính: Cepae, Heparin, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Kích thích quá trình tái tạo mô, giúp vết thương nhanh chóng phục hồi.

Ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của sẹo mới sau khi lành.

Cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da mềm mại, căng mịn cho vùng sẹo lõm.

Dạng gel nhẹ nhàng, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây cảm giác nhờn dính.

Nhược điểm: Sẹo lâu năm cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Một hạn chế nữa là thiết kế vỏ tuýp kim loại mỏng nên dễ đứt gãy trong quá trình sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ tuýp 30g.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

5. Kem trị sẹo Mederma Advanced Scar Gel

Top 5 kem trị sẹo trong danh sách này là một cái tên đến từ thương hiệu Mederma nổi tiếng của Mỹ. Kem trị sẹo Mederma Advanced Scar Gel với thành phần ưu tú kết hợp cùng công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả nhanh chóng với cả sẹo lõm, sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo rỗ do mụn, sẹo phẫu thuật hay do bỏng, tai nạn, trầy xước.

Thành phần chính: Allantoin 0.5%, Xanthan Gum, Allium Cepa (Onion) Bulb Extract, Lecithin.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu giúp làm mềm da và ngăn chặn tình trạng mất nước, giảm nguy cơ sẹo bị co kéo.

Làm sáng vùng da sẹo thâm, cải thiện sắc tố để da trở nên đều màu và tươi sáng hơn.

Kích thích tái tạo tế bào mới, hỗ trợ làm đầy hiệu quả các vết sẹo rỗ và sẹo lõm.

Nhược điểm: Sản phẩm mang lại hiệu quả với quá nhiều loại sẹo mà cơ thế hình thành trái ngược nhau nên khó đạt kết quả như mong muốn.

Giá niêm yết chính hãng: 485.000đ/ 20g.

Đánh giá chung: 7.5/10 điểm

6. Kem trị sẹo rỗ Hiruscar Post Acne

Top 6 kem thoa sẹo gọi tên sản phẩm của thương hiệu Hiruscar nổi tiếng Thụy Sĩ. Kem trị sẹo Hiruscar Post Acne với chiết xuất từ Allium Cepa, Pionin và MPS vừa mang lại hiệu quả trị sẹo lõm, sẹo rỗ do mụn vừa làm giảm vùng da đỏ và làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Thành phần chính: Allium Cepa, Pionin và MPS.

Ưu điểm nổi bật:

Sử dụng công thức đặc biệt giúp làm phẳng mịn vùng da sẹo một cách hiệu quả.

Tăng cường collagen, kích thích tái tạo tế bào, nhanh chóng làm đầy sẹo rỗ và sẹo lõm.

Hỗ trợ làm mờ vết thâm mụn, mang lại làn da sáng khỏe và đều màu hơn.

Có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Thành phần dịu nhẹ, không chứa cồn, an toàn cho mọi loại da.

Kết cấu gel trong suốt, thẩm thấu nhanh mà không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Với sẹo rỗ, sẹo lõm lâu năm hiệu quả còn chậm và cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, thiết kế tuýp bao bì nhôm nên sử dụng một thời gian dễ bị nứt gãy và có thể tràn kem ra bên ngoài.

Giá niêm yết chính hãng: 248.000đ/ tuýp 10g

Đánh giá chung: 8/10 điểm

7. Gel trị sẹo Kelo Cote Alliance

Top 6 là kem trị sẹo đến từ thương hiệu Advanced Biotechnologies cũng nổi tiếng tại Mỹ. Gel trị sẹo Kelo-Cote được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nhiều loại sẹo, từ sẹo mới hình thành đến sẹo phì đại và sẹo lồi. Công thức chứa các hoạt chất độc đáo giúp thúc đẩy tái tạo biểu mô; đồng thời cải thiện các đặc điểm của sẹo như màu sắc, độ cứng và độ dày, mang lại vẻ ngoài tự nhiên hơn.

Thành phần chính: Dimethicone, Fumed Silica, Dimethicone Crosspolymer.

Ưu điểm nổi bật:

Hình thành lớp bảo vệ da, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập, đồng thời giảm ngứa rát và kích ứng, hỗ trợ quá trình làm lành sẹo.

Giúp ngăn ngừa sự hình thành sẹo xấu sau khi vết thương liền lại.

Công thức dịu nhẹ, an toàn ngay cả khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh vào da mà không bị rửa trôi bởi nước.

Nhược điểm: Giá cao mà hiệu quả còn chậm với sẹo lâu năm.

Giá niêm yết chính hãng: 600.000đ/ 15g

Đánh giá chung: 7.5/10 điểm

8. Kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm DottorPrimo Scargel Plus

Top 8 được gọi tên trong danh sách kem thoa sẹo này là sản phẩm đến từ thương hiệu DottorPrimo nổi tiếng hàng đầu tại Ý. DottorPrimo Scargel Plus là kem trị sẹo tiên tiến, sử dụng công nghệ tác động sâu vào vùng sẹo, kích thích sản sinh collagen, giúp làm đầy sẹo lõm, sẹo rỗ và xóa mờ vết thâm. Kem trị sẹo DottorPrimo Scargel Plus còn hỗ trợ mang lại làn da mịn màng, đều màu và trẻ trung hơn. Với bảng thành phần dịu nhẹ, sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, không gây kích ứng hay khó chịu khi sử dụng.

Thành phần chính: Chiết xuất hành tây, Allantoin 0.5%, Hyaluronic Acid, Collagen, Panthenol, lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Sản phẩm hỗ trợ điều trị hiệu quả các loại sẹo như sẹo lồi, sẹo rỗ, sẹo lõm do tai nạn, phẫu thuật, trầy xước hay thẩm mỹ.

Giúp tái tạo cấu trúc da, kích thích sản sinh tế bào mới, nhanh chóng làm đầy sẹo rỗ và sẹo lõm.

Cung cấp độ ẩm cần thiết để làm mềm vùng da sẹo và ngăn ngừa sự hình thành sẹo mới.

Hỗ trợ chống viêm, giảm nguy cơ xuất hiện vết rạn da.

Hiệu quả trong việc giảm thâm đỏ, làm mờ sẹo thâm và duy trì sắc tố da đều màu.

Nhược điểm: Hiệu quả với sẹo lâu năm còn chậm và chất kem lâu thấm vào da gây cảm giác không thoải mái mỗi khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 380.000đ/ tuýp 20ml.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

9. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 9 thuộc về kem thoa sẹo nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ đến từ thương hiệu Murad. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment ứng dụng công nghệ kết hợp các thành phần đẳng cấp như Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, vitamin C… không chỉ thúc đẩy tái tạo tế bào mới giúp lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm. Mà còn có khả năng ức chế sự sản sinh melanin sau quá trình viêm ngăn ngừa và làm mờ sẹo thâm hiệu quả cho làn da tươi trẻ, trắng sáng đều màu. Kết quả kiểm nghiệm lâm sàng kết luận, trong thời gian 8 tuần sử dụng liên tục kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment và người dùng khẳng định kết cấu sẹo trở nên nông hơn, đều hơn; 91% cho biết bề mặt da trở nên láng mịn, không còn gồ ghề và 86% đồng ý rằng sắc tố vết sẹo thâm đã nhạt hơn rõ rệt.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol, Hexylresorcinol, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết, kích thích tái tạo tế bào mới, giúp làm giảm rõ rệt kích thước và độ sâu của sẹo rỗ, sẹo lõm.

Cung cấp dưỡng chất cần thiết, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa sự xuất hiện của sẹo thâm.

Kiểm soát sự hình thành melanin, hỗ trợ làm mờ thâm mụn, mang lại làn da sáng đều màu.

Tăng cường cải thiện bề mặt da, giúp da trở nên mịn màng và đồng nhất hơn.

Không chỉ hiệu quả trị sẹo rỗ, sẹo lõm và sẹo thâm mới mà còn cả sẹo lâu năm.

Kết cấu kem nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây bết dính hay khó chịu sau khi sử dụng.

Thành phần an toàn, không chứa hóa chất độc hại hay paraben, phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi chát mà hiệu quả trị sẹo lâu năm nổi bật nên vẫn được mọi người tìm mua khắp nơi

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 15ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

10. Kem trị sẹo rỗ Strataderm

Top 10 kem thoa sẹo là sản phẩm đến từ một thương hiệu nổi tiếng cũng thuộc đất nước Thụy Sĩ. Kem trị sẹo Strataderm với bảng thành phần silicone y tế kết hợp vitamin C, vitamin E… vừa ngăn ngừa hình thành sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi. Vừa có khả năng lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm nhanh chóng.

Thành phần chính: Polydimethylsiloxanes, Alkylmethyl Silicones, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành sẹo mới sau khi vết thương lành.

Cung cấp độ ẩm giúp làm mềm vùng sẹo, giảm nguy cơ co kéo và khó chịu.

Phù hợp cho các loại sẹo như sẹo lồi, sẹo rỗ từ mụn, tai nạn hoặc trầy xước.

Dạng gel trong suốt, không mùi, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây bết dính hay nhờn rít.

Nhược điểm: Hiệu quả với nhiều loại sẹo mà cơ chế hình thành khác nhau nên khó đạt tối ưu. Mà giá kem trị sẹo này cũng cao hơn các sản phẩm cùng loại.

Giá niêm yết chính hãng: 390.000đ/ tuýp 5g

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Vậy là các bạn đã tìm được kem bôi sẹo phù hợp với tình trạng sẹo và và nhu cầu của mình rồi đúng không nào. Nhớ là cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng, sẹo vẫn hoàn sẹo mà tiền thì mất.