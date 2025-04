Top 10 kem chống lão hóa tuổi 40 giúp da ‘quay ngược thời gian’ không cần spa

1. Kem chống lão hóa trẻ hóa da Image The Max Stem Cell Crème

Top đầu kem chống lão hóa cho tuổi 40 đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng nước Mỹ. Image The Max Stem Cell Creme là dòng kem dưỡng công nghệ cao được thiết kế để giải quyết toàn diện các vấn đề về lão hóa da, đặc biệt phù hợp cho làn da sau tuổi 30. Sản phẩm ứng dụng Vectorize Technology™ – công nghệ dẫn truyền hiện đại giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu và phát huy hiệu quả kéo dài. Công thức chứa những hoạt chất "vàng" như Peptide, Argireline, Tetrahexyldecyl Ascorbate (vitamin C dạng ổn định), Photosomes và chiết xuất tế bào gốc từ táo; tất cả cùng nhau kích hoạt cơ chế phục hồi và tái sinh làn da một cách mạnh mẽ.

Nhờ khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu và kích thích sản sinh tế bào mới, sản phẩm không chỉ làm mờ các nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, mà còn hỗ trợ làm đầy rãnh nhăn, vết chân chim, đồng thời giảm thiểu tình trạng da chảy xệ. Lớp màng bảo vệ tự nhiên của da cũng được tăng cường thông qua việc phục hồi lipid biểu bì, giúp chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những làn da thiếu ẩm, xỉn màu, lão hóa sớm, da bị ảnh hưởng bởi tia UV, stress, hay sau liệu trình điều trị như laser, peel hóa học. Kết cấu kem mịn, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, mang lại cảm giác dễ chịu và hiệu quả rõ rệt sau thời gian ngắn sử dụng.

Thành phần chính: Chiết xuất tế bào gốc từ táo, hoa nhung tuyết, Peptide, Argireline, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Photosomes và Roxisomes.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái sinh tế bào, sửa chữa tổn thương và bảo vệ da khỏi oxy hóa, giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả.

Công nghệ Vectorize Technology™ tiên tiến, tối ưu hóa thẩm thấu dưỡng chất, mang đến làn da sáng mịn tức thì.

Kích thích sản xuất collagen và elastin, tăng độ săn chắc, giảm chảy xệ và nếp nhăn quanh mắt, miệng.

Dưỡng ẩm sâu, củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da căng mọng, rạng rỡ và khỏe khoắn mỗi ngày.

Làm dịu kích ứng, kháng viêm, cải thiện da khô, đỏ hoặc nhạy cảm, mang lại cảm giác dễ chịu.

Lấp đầy rãnh nhăn và nếp nhăn nhỏ, tạo bề mặt da mượt mà, tràn đầy sức sống.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, mịn, thấm nhanh, không nhờn rít, phù hợp mọi loại da mà không gây bí.

Không cồn, hương thơm dịu nhẹ, thư giãn, an toàn cho da nhạy cảm hoặc da sau trị liệu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả chống lão hóa vượt trội nên chị em vẫn sẵn sàng đầu tư để có làn da tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Giá niêm yết chính hãng: 3.724.000 đồng/ 48g

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-tre-hoa-da-image-the-max-stem-cell-creme.html

2. Kem chống lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top á hậu trong list kem chống lão hóa cho tuổi 40 là tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Rejuvaskin Facial Moisturizer sở hữu công thức tiên tiến với phức hợp Revita-D™, mang lại tác động kép vượt trội. Vừa hỗ trợ kích hoạt quá trình tổng hợp vitamin D trên da, vừa củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp da luôn khỏe mạnh trước tác động từ môi trường.

Không chỉ dừng lại ở khả năng nuôi dưỡng sâu, kem chống lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer còn đặc biệt hiệu quả trong việc làm mờ nếp nhăn, giảm vết chân chim, làm mềm vùng da khô sần và cải thiện sắc tố da không đều màu. Nhờ cơ chế tăng cường độ đàn hồi, kem còn giúp ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, lỏng lẻo, cho bề mặt da luôn căng mịn và săn chắc.

Phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da dễ kích ứng hoặc nhạy cảm, Rejuvaskin Facial Moisturizer mang lại cảm giác dịu nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông, đồng thời hỗ trợ cải thiện làn da từ sâu bên trong. Sau một thời gian 4 tuần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được làn da trở nên tươi tắn, đều màu, căng bóng và đầy sức sống như được tái sinh.





Thành phần chính: Revita-D, Acquacell, chiết xuất café, dầu hướng dương, chiết xuất quả bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Kích thích tổng hợp vitamin D trên da, cung cấp độ ẩm sâu và hiệu quả chống lão hóa từ bên trong.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và khóa ẩm vượt tội; đồng thời tái tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh chống lại tia UV và tác nhân môi trường.

Tăng cường chống oxy hóa, dưỡng ẩm sâu, nuôi dưỡng tế bào da, làm mờ nếp nhăn và vết chân chim hiệu quả.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin, ngăn đứt gãy cấu trúc da, giữ da căng trẻ, giảm chảy xệ và nếp nhăn.

Kết cấu kem mượt mà, thấm nhanh, tạo lớp dưỡng ẩm lý tưởng làm nền trước trang điểm.

Hương thơm dịu nhẹ, thư giãn, mang đến trải nghiệm thoải mái mỗi lần sử dụng.

Thành phần không chứa chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, lành tính, an toàn cho mọi loại da, kể cả da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Đang được phân phối từ nhiều cá nhân, nhà phân phối khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi tới 24% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

3. Kem dưỡng da chống lão hóa Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream

Top 3 kem chống lão lão hóa tuổi 30 - 40 gọi tên sản phẩm đế thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi của Mỹ. Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream là giải pháp chăm sóc da toàn diện với công thức phối hợp giữa Retinol tinh khiết, vitamin C và các chiết xuất từ thực vật thiên nhiên vừa dưỡng ẩm, vừa chống oxy hóa mạnh mẽ và hỗ trợ cải thiện cấu trúc bề mặt da.

Nhờ cơ chế thúc đẩy tái tạo tế bào, kem giúp làm mờ nếp nhăn, giảm tình trạng sạm nám, làm đều màu da và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, mịn màng hơn từng ngày. Vitamin C góp phần tăng độ sáng, trong khi Retinol hỗ trợ làm mờ khuyết điểm và tái thiết làn da từ bên trong, giúp da trở nên tươi tắn, săn chắc và căng bóng tự nhiên.

Kem chống lão hóa Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream còn đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ da trước các yếu tố gây hại từ môi trường như ô nhiễm, ánh nắng hay gốc tự do. Dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp cải thiện lão hóa sớm, Obagi Retinol 0.5 là người bạn đồng hành không thể thiếu trong chu trình skincare phục hồi và trẻ hóa làn da.

Thành phần chính: Retinol, Vitamin C, Vitamin E, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cúc la mã, tinh dầu cây rum.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm tức thì, mang lại làn da mịn màng, mềm mại ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

Kích thích tái tạo tế bào vượt trội, làm đầy nếp nhăn, giúp da căng mọng, săn chắc và trẻ trung.

Giảm thiểu thâm nám, tàn nhang, cải thiện độ đều màu, mang đến làn da sáng rạng rỡ.

Tái cấu trúc da hư tổn, tăng cường độ đàn hồi, ngăn ngừa chảy xệ và dấu hiệu lão hóa.

Thúc đẩy lưu thông máu hiệu quả, nuôi dưỡng da hồng hào, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ ngăn ngừa mụn, kháng viêm và diệt khuẩn, giữ da sạch khỏe, mịn màng.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bí da hay cảm giác nặng nề.

Tích hợp 0.5% Retinol với công nghệ tiên tiến, dịu nhẹ, không gây mẩn đỏ, không châm chích, không gây kích ứng. Lý tưởng cho người mới sử dụng và cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Hàng kém chất lượng đã xuất hiện với giá rất thấp so với giá niêm yết.

Giá niêm yết chính hãng: 1.520.000 đồng/ 28g

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính và ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-duong-chong-lao-hoa-obagi-clinical-retinol-0-5-retexturizing-cream.html

4. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Nằm trong top 4 kem chống lão hóa cho tuổi 40 là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp VI Derm xuất xứ cũng từ nước Mỹ. Kem dưỡng VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer được ví như "chìa khóa trẻ hóa làn da" nhờ công thức cải tiến với bộ ba hoạt chất nổi bật gồm có Retinol, Axit Azelaic và 10% Axit Glycolic. Sự kết hợp này không chỉ giúp tăng cường khả năng chống lại các gốc tự do gây hại, mà còn hỗ trợ cải thiện tone da, giảm thâm nám, cải thiện độ đàn hồi và thúc đẩy sản sinh collagen, yếu tố then chốt trong việc giữ da săn chắc và tươi trẻ.

Điểm nhấn độc đáo của sản phẩm nằm ở công nghệ dẫn truyền Retinol kết hợp vitamin C ở dạng THD Ascorbate, một dạng vitamin C tan trong dầu, có khả năng thẩm thấu sâu gấp nhiều lần so với các dẫn xuất thông thường. Nhờ đó, các hoạt chất có thể tác động hiệu quả đến các tầng da sâu hơn, mang lại hiệu quả chống lão hóa rõ rệt mà không gây bong tróc hay kích ứng ngay cả với làn da nhạy cảm.

Với kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu và công thức dịu nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ trong hiệu quả, sản phẩm giúp làn da trở nên sáng khỏe, mịn màng và đầy sức sống sau một thời gian ngắn sử dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp dưỡng da chuyên sâu để phục hồi, tái tạo và duy trì vẻ đẹp bền vững theo thời gian.

Thành phần chính: Retinol, Vitamin C (THD Ascorbate), Aloe Vera, Glycolic Acid 10%, Axit Azelaic.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu, mang đến làn da mịn màng, căng tràn sức sống ngay từ lần sử dụng đầu.

Sau 7 ngày, da sáng mịn, săn chắc, rạng rỡ với sức sống mới rõ rệt.

Làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, giúp da căng mọng, trẻ trung trong vài tuần.

Giảm thâm nám, đốm nâu và vết thâm mụn hiệu quả sau 4-6 tuần sử dụng liên tục.

Kích thích sản sinh collagen, tái tạo da, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, rạng ngời.

Làm sáng và đều màu da nhanh chóng, cho làn da trắng hồng tự nhiên, rạng rỡ.

Nuôi dưỡng tầng trung bì, tái sinh tế bào, giúp da khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Bao bì chai xanh ngọc sang trọng, thiết kế vòi bơm tiện lợi, bảo vệ dưỡng chất tối ưu.

Kết cấu kem nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, lý tưởng làm lớp dưỡng trước trang điểm.

Thành phần lành tính, tích hợp công nghệ Retinol và Vitamin C (THD Ascorbate), giảm kích ứng, không gây bong tróc, an toàn cho mọi loại da.

Nhược điểm: Giá cao nhưng dung tích khá lớn và hơn hết hiệu quả làm đầy nếp nhăn và trẻ hóa làn da vượt trội nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

5. Serum chống lão hóa PageOne Matrix Repair Pro + Exosome

Top 5 sản phẩm chống lão hóa dành cho tuổi 40 không thể quên thương hiệu PageOne đến từ Hàn Quốc. Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum là tinh chất chống lão hóa đột phá, ứng dụng công nghệ Exosome thế hệ mới kết hợp với các yếu tố tăng trưởng sinh học và protein tái tạo, mang đến giải pháp chăm sóc da toàn diện từ sâu bên trong. Nhờ khả năng kích hoạt sản sinh collagen tự nhiên và thúc đẩy quá trình thay mới tế bào, sản phẩm giúp cải thiện độ đàn hồi, làm săn chắc làn da, đồng thời làm chậm các dấu hiệu tuổi tác như chảy xệ hay nếp nhăn li ti.

Sau từ 6–12 tuần sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày, người dùng có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi: làn da dần trở nên mịn màng, rạng rỡ và trẻ trung hơn từng ngày. Không chỉ giới hạn ở công dụng chống lão hóa, serum còn đóng vai trò như một "liều thuốc hồi sinh" cho làn da yếu. Nhờ khả năng tái thiết hàng rào bảo vệ tự nhiên, cấp ẩm sâu và làm dịu tổn thương, serum PageOne Matrix Repair Pro + Exosome đặc biệt hiệu quả với da từng nhiễm corticoid, hay sau các liệu trình laser, lột tẩy hóa học.

Với những công năng vượt trội, đây chính là "trợ thủ đắc lực" trong chu trình chăm sóc da của phụ nữ tuổi 30 trở lên, đặc biệt khi làn da bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm sức sống và độ săn chắc tự nhiên.





Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic Acid, Liposome - Ginseng Exosome, Biotin, Vitamin C, Riboflavin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm sâu, nuôi dưỡng da căng mịn, làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin, bảo vệ cấu trúc da, mang đến làn da trẻ trung, rạng ngời.

Làm mờ nếp nhăn, giảm vết chân chim, giúp da mượt mà, săn chắc rõ rệt.

Dưỡng sáng tự nhiên, cải thiện độ đều màu, mang lại làn da tươi tắn sau 6-12 tuần sử dụng đều sáng tối.

Củng cố lớp màng bảo vệ, chống lại tác hại từ tia UV và môi trường, ngăn chặn lão hóa sớm.

Hỗ trợ phục hồi da nhạy cảm, tổn thương do corticoid, giúp da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Kết cấu serum siêu nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da hay bít lỗ chân lông.

Thành phần thiên nhiên, thuần chay, dịu nhẹ, giảm thiểu kích ứng, phù hợp mọi loại da, kể cả da mỏng yếu.

Nhược điểm: Cảnh báo mỗi giọt tinh chất PageOne chứa nhiều dưỡng chất. Không nên thoa quá nhiều bởi làn da không hấp thu hết mà còn lãng phí.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/ 30ml

Đánh giá chung: 9.5/10





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/serum-chong-lao-hoa-page-one-matrix-repair-pro-exosome.html

6. Kem chống nhăn SVR Hydracid C20 Creme

Top 6 kem chống lão hóa cho tuổi 40 gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu SVR nổi tiếng tại Pháp. SVR Hydracid C20 Crème là giải pháp dưỡng da tiên tiến, nổi bật với 20% vitamin C nguyên chất, kết hợp cùng nhiều hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, nguyên nhân chính gây nên lão hóa sớm.

Với khả năng cấp ẩm sâu và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, sản phẩm hỗ trợ làm mờ các đốm nâu, nếp nhăn và vùng da xỉn màu, từ đó giúp da trở nên sáng khỏe, mịn màng và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Không chỉ cải thiện rõ rệt về mặt thẩm mỹ, kem còn góp phần nâng cao độ đàn hồi và sức đề kháng cho da.

Thành phần chính: 20% vitamin C, Hyaluronic Acid, Glycerin, Shea Butter.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu, giữ da mịn màng, làm chậm các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Da căng mọng, nếp nhăn được cải thiện, thâm nám và đốm nâu mờ đi nhanh chóng.

Sau 7 ngày, da sáng mịn, rạng rỡ với sự thay đổi rõ nét.

Cải thiện da không đều màu, mang lại làn da tươi sáng, đồng đều sau vài tuần.

Nuôi dưỡng da khỏe mạnh, bảo vệ chống lại tác hại từ gốc tự do.

Kết cấu kem màu cam nhẹ, thẩm thấu tức thì ngay khi thoa lên da.

Công thức vitamin C đậm đặc nhưng dịu nhẹ, không gây kích ứng hay cảm giác châm chích, đỏ rát. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.200.000 đồng/ 30ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/svr/kem-chong-nhan-svr-hydracid-c20-creme.html

7. Kem dưỡng trắng da mặt chống lão hóa White Doctors Skin Lightening

Top 7 kem chống lão hóa dành cho độ tuổi 40 đang được các chị đẹp "mê mẩn" đến từ thương hiệu White Doctors của công ty EBC Việt Nam. White Doctors Skin Lightening là dòng kem dưỡng chống lão hóa tích hợp, nổi bật với công thức chứa collagen thủy phân, omega-3 và các vitamin thiết yếu, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, khôi phục vẻ căng mịn và tươi trẻ theo thời gian.

Không chỉ đơn thuần là sản phẩm dưỡng trắng, công thức còn được tăng cường khả năng chống lão hóa, giúp làm mờ vết sạm nám, cải thiện nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu tuổi tác xuất hiện sớm. Với hiệu quả 2 trong 1, White Doctors Skin Lightening được nhiều người yêu thích nhờ khả năng làm sáng da đồng thời bảo vệ và phục hồi làn da hư tổn.

Thành phần chính: Hoạt chất Artemia Extract từ Pháp, Men bia từ Pháp, Chiết xuất Centella Asiatica - Rau má từ Ý.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm tối ưu, mang lại làn da mịn màng, căng tràn sức sống và rạng rỡ.

Làm mờ nếp nhăn, tăng độ săn chắc và đàn hồi, giúp da trẻ trung hơn sau thời gian sử dụng.

Dưỡng sáng da bật tone rõ rệt sau 4 tuần, giảm thâm nám, tàn nhang hiệu quả.

Cân bằng sắc tố da vượt trội, mang đến làn da trắng hồng tự nhiên, tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Kết cấu kem đặc nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít hay bí da.

Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm kết cấu dạng kem hơi đặc nên khi tán cần tán kỹ và chỉ một lớp mỏng là đủ.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 40g

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/Kem-trang-da-mat-chong-lao-hoa-White-Doctors.html

8. Kem chống lão hóa cho tuổi 40 SK-II R.N.A. Power Radical New Age

Top 8 là kem chống lão hóa cho tuổi 40 đến từ thương hiệu SK-II của Nhật Bản. Kem chống lão hóa da SK-II R.N.A Power Radical New Age với chiết xuất protein trong nấm men, Chlolleragan giúp tăng độ đàn hồi và cải thiện nếp nhăn hiệu quả cho làn da tươi trẻ.

Thành phần chính: Công nghệ thủy phân hóa từ Đậu nành và protein trong nấm men, Chlolleragan.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da căng bóng, mịn màng.

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, sự chùng nhão.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim.

Nhược điểm: Giá hơi cao mà nếp nhăn sâu cần kiên trì sử dụng trong thời gian khá dài mới thấy hiệu quả.

Giá niêm yết chính hãng: 3.800.000 đồng/ 80g

Đánh giá: 8/10

9. Kem dưỡng ngừa lão hóa Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream

Top 9 là sản phẩm chống lão hóa đến từ thương hiệu Paula's Choice hàng đầu tại Mỹ. Kem Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream với 0.01% Retinol kết hợp các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ từ thiên nhiên giúp cấp nước chuyên sâu và khóa ẩm nhanh chóng duy trì làn da căng mịn ngậm nước suốt 24h. Sản phẩm còn thức đẩy tái tạo tế bào từ bên trong cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da phẳng mịn, tươi trẻ.

Thành phần chính: Peptide, Retinol, Ceramide, Niacinamide, Antioxidants.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm nhanh chóng, mang lại làn da mượt mà, mềm mại ngay từ lần sử dụng đầu.

Da căng mịn, rạng rỡ rõ rệt chỉ sau vài lần thoa.

Giảm nếp nhăn, tăng độ săn chắc sau 1-2 tháng sử dụng liên tục.

Dưỡng sáng, đều màu da hiệu quả trong 4-6 tuần, mang lại làn da tươi tắn.

Thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Nhược điểm: Có quá nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn mà không kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.055.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 8.5/10

10. Kem dưỡng da chống lão hóa OHui Age Recovery Cream

Top 10 kem dưỡng da chống lão hóa cho tuổi 40 đến từ thương hiệu OHui của Hàn Quốc. Với thành phần Baby Collagen™, kem OHui Age Recovery Cream tăng cường sản sinh collagen, elastin và chống lại sự đứt gãy duy trì làn da căng trẻ, tươi mới tràn đầy súc sống bất chấp tuổi tác.

Thành phần chính: Baby Collagen™, Baby Collagen Keeper™, Titan Dioxide.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu, giữ da căng mọng, ngăn chặn sớm dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện cấu trúc da, làm mờ nếp nhăn sâu, mang lại làn sóng săn chắc, khỏe mạnh.

Giảm thiểu nếp nhăn vùng lông mày, giữa lông mày, khóe miệng và ngành cười, mang đến vẻ trẻ trung, rạng ngời

Nhược điểm: Có mùi hương liệu nên nhiều chị em không thích điều này.

Giá niêm yết chính hãng: 2.400.000 đồng/ 50ml

Đánh giá chung: 8/10

Vậy là các chị đẹp đã tìm ra giải pháp duy trì mãi làn da căng mịn ngậm nước, tươi trẻ và sáng hồng dài lâu rồi đúng không nào. Nhưng các chị đẹp cần tỉnh táo và hãy là người tiêu dùng thông thái. Dù lựa chọn kem chống lão hóa cho tuổi 40 đến từ thương hiệu nào cũng nên mua tại các nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay như Mai Hân mỹ phẩm.