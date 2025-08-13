Top 10 kem chống nắng chính hãng, dùng một lần là mê tới già

1. Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32

Top đầu kem chống nắng chính hãng cũng đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin. Kem chống nắng thuần vật lý Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 sở hữu 20% Zinc Oxide tinh khiết - hoạt chất vàng tạo nên lớp màng chắn bền vững, bao bọc làn da khỏi tác động của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và các tác nhân ô nhiễm. Đây chính là "bộ giáp" giúp ngăn ngừa tận gốc nguy cơ nám sạm, lão hóa sớm và tổn thương tế bào da.

Không chỉ dừng ở khả năng bảo vệ, Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 còn "nâng cấp" với 4% Niacinamide kết hợp vitamin E và B5, tạo nên bộ ba dưỡng chất toàn năng. Công thức này vừa hỗ trợ phục hồi làn da sau nắng, củng cố hàng rào tự nhiên, làm dịu da, vừa bảo vệ DNA khỏi hư tổn do tia UV, chống ô xy hóa và cải thiện độ đều màu, mang lại diện mạo rạng rỡ, khỏe khoắn theo thời gian.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, tông trắng sữa, tán đều mượt mà và thẩm thấu nhanh, không gây bí bách hay nặng mặt. Sau khi thoa, làn da được nâng tone nhẹ nhàng, sáng tự nhiên, không lo trắng bệch hay để lại vệt trắng mất thẩm mỹ. Khả năng kiềm dầu đáng kể giúp lớp nền bền màu, không bị xỉn hay xuống tone ngay cả khi hoạt động suốt nhiều giờ.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, vitamin E, vitamin B5, Sodium Phytate.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo "lá chắn" trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, duy trì làn da tươi trẻ bất chấp thời gian.

Làm dịu, phục hồi tổn thương, ngăn ngừa cháy nắng và cảm giác bỏng rát.

Kiểm soát dầu, giữ da khô thoáng, giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Cấp ẩm, cho làn da căng mịn, dễ dàng làm lớp lót trang điểm tự nhiên.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, chống lại tác hại của tia UV, bụi mịn PM2.5 và ô nhiễm đô thị.

Kết cấu kem mượt mịn, thẩm thấu nhanh, không để lại màng trắng hay cảm giác nhờn dính.

Có thể ra ngoài ngay sau khi thoa mà không cần chờ đợi.

Khả năng kháng nước ổn và thân thiện với rạn san hô nên phù hợp sử dụng cho những chuyến du lịch biển.

Nâng tone tinh tế, mang lại làn da sáng hồng rạng rỡ kèm hương thơm nhẹ nhàng, thư giãn.

Lớp finish hoàn hảo, không bóng dầu, không xuống tone, duy trì làn da tươi tắn cả ngày dài.

Không chứa paraben, không chất bảo quản, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da đang điều trị.

Nhược điểm: Khi sử dụng kem chống nắng Rejuvaskin, nên tán nhẹ và vỗ đều thay vì miết mạnh để giúp kem tiệp mịn vào da, tránh tình trạng vón cục.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml.

Đánh giá chung: +10/10.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

Top 2 kem chống nắng có lượt bán nhiều hàng đầu hiện nay là sản phẩm đến từ thương hiệu Frezyderm của Hy Lạp. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ là "lá chắn" đẳng cấp giúp bảo vệ làn da trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) - những thủ phạm chính gây nám sạm, lão hóa sớm và làm mất đi vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da.

Điểm khác biệt nằm ở công nghệ "Làn Da Thứ Hai" (Second Skin Technology) - tạo lớp phủ siêu mỏng nhẹ như tơ lụa, ôm khít bề mặt da, mang đến cảm giác nhẹ bẫng như không nhưng vẫn bảo vệ da. Lớp "áo giáp" này còn tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn cho làn da mềm mịn, căng mướt nên để dùng như lớp lót trang điểm mỗi ngày. Khả năng kiềm dầu cực tốt nên dù làn da dầu hay da mụn đều không có tình trạng bóng nhờn hay bị bưng bít lỗ chân lông sinh mụn.

Chất kem chống nắng này còn nổi tiếng với khả năng thẩm thấu cực nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít hay nặng mặt. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm với ánh sáng, da dầu dễ nổi mụn hoặc da đang trong quá trình điều trị, phục hồi sau peel, laser hay sử dụng mỹ phẩm đặc trị mạnh.

Thành phần chính: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono.

Ưu điểm nổi bật:

Phổ chống nắng siêu rộng: Bảo vệ da khỏi UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại - các tác nhân gây tổn thương sâu, đặc biệt sau điều trị da.

Hỗ trợ sửa chữa DNA: Giảm thiểu tổn hại từ gốc, tái tạo tế bào bị ảnh hưởng bởi ánh nắng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da: Giữ vững cấu trúc, nâng cao sức đề kháng và khả năng tự phục hồi.

Không gây bít tắc lỗ chân lông: Kết cấu siêu thoáng, thân thiện với cả da dầu và da mụn.

Chất kem mịn nhẹ, thấm nhanh: Mang lại cảm giác khô thoáng, mềm mượt, không bóng dầu suốt cả ngày.

Hiệu ứng "Second Skin": Làm mờ nếp nhăn, kiểm soát dầu lên tới 6 giờ, tạo nền da mịn lì hoàn hảo.

Cấp ẩm, bảo vệ và tái tạo: Giữ da ẩm mượt, hỗ trợ phục hồi sau laser hoặc các liệu trình chuyên sâu.

Ngăn ngừa lão hóa: Hạn chế xuất hiện đốm nâu, chảy xệ, nếp nhăn do tia UV.

Kháng nước và mồ hôi xuất sắc: Lý tưởng khi vận động ngoài trời, tập thể thao hay đi biển.

Có thể thay thế kem nền: Giúp lớp makeup bám màu chuẩn, lâu trôi.

Nhược điểm: Sản phẩm thường xuyên "cháy hàng", vì vậy nếu đã tìm mua được thì hãy tậu luôn 2 tuýp để dùng dần nhé!

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 3 kem chống nắng được tìm mua nhiều gọi tên thương hiệu Sakura nổi tiếng tại Nhật Bản. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA++++ với công thức nhũ tương siêu nhẹ, không chứa dầu và cồn, thân thiện với mọi loại da - kể cả da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình phục hồi sau trị liệu. Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ nổi bật nhờ sự kết hợp của Zinc Oxide và Titanium Dioxide... hình thành lớp bảo vệ vững chắc trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh; đồng thời giảm thiểu nguy cơ nám sạm, lão hóa sớm và ung thư da. Kết cấu nhũ tương mỏng nhẹ, tệp ngay vào da cho lớp finish căng bóng, mềm mượt; không nâng tone, không tạo vệt trắng, không vón cục. Bám nước khá tốt nên không bị lem trôi khi gặp mưa hay thường xuyên đổ mồ hôi.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất rau má, chiết xuất cúc La Mã.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ phổ rộng: Ngăn chặn hiệu quả tác hại từ tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giữ làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng.

Ngăn ngừa nám và lão hóa: Ức chế quá trình sản sinh melanin, duy trì làn da đều màu, rạng rỡ tự nhiên.

Làm dịu và cấp ẩm: Giảm cảm giác đỏ rát, căng kích khi tiếp xúc ánh nắng, đồng thời ngăn ngừa hiện tượng cháy nắng.

Kiểm soát dầu hiệu quả: Mang lại cảm giác thông thoáng, hỗ trợ hạn chế mụn hình thành.

Kết cấu mỏng mịn: Dạng sữa trắng nhẹ, thấm nhanh, để lại lớp finish mịn màng, tự nhiên, không vệt trắng và không bóng nhờn.

Kháng nước bền bỉ: Lý tưởng cho hoạt động ngoài trời, bơi lội hay du lịch biển.

Thành phần an toàn: Không hương liệu, không cồn, không paraben; phù hợp cho mọi loại da, kể cả da đang điều trị hay phụ nữ mang thai.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với nhiều mức giá chênh lệch khá nhiều mà chưa kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/ 60g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

4. Kem chống nắng phổ rộng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Top 4 kem chống nắng được yêu thích gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm hàng đầu tại Mỹ. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum được trang bị màng lọc chống nắng vật lý phổ rộng tiên tiến, giúp bảo vệ da một cách an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Sản phẩm còn chứa vitamin E cùng các chất chống ô xy hóa cung cấp độ ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, giữ cho làn da luôn mềm mại và tươi trẻ. VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen thích hợp cho mọi loại da, bao gồm cả da mỏng yếu, nhạy cảm hay da sau khi điều trị.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, vitamin E, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ quang phổ rộng, bảo vệ làn da khỏi tác hại từ tia UVA, UVB, giúp duy trì vẻ rạng rỡ và sức khỏe da từ sâu bên trong.

Bổ sung độ ẩm cần thiết, làm mềm và dịu da, ngăn ngừa cháy nắng và tình trạng mẩn đỏ.

Không chỉ bảo vệ da mà còn giúp phục hồi và sửa chữa các tế bào bị hư tổn do tác động của tia UV, ô nhiễm và bụi bẩn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, đặc biệt hiệu quả với làn da mỏng yếu sau liệu trình điều trị hoặc peel, giúp da trở nên khỏe mạnh hơn.

Kết cấu mịn màng, kem dễ dàng thẩm thấu nhanh, không gây bóng nhờn hay để lại vệt trắng, mang lại lớp finish tự nhiên và hoàn hảo.

Thành phần an toàn, lành tính, không gây kích ứng và phù hợp cho da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng đổi lại khả năng bảo vệ da toàn diện nên vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/ 59ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

5. Kem chống nắng Cocoon

Top 5 kem chống nắng được yêu chuộng gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Cocoon. Với chiết xuất bí đao tự nhiên, kem chống nắng Cocoon không chỉ tạo lớp lá chắn bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời mà còn nhẹ nhàng làm dịu, kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng viêm và góp phần cải thiện tình trạng mụn.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecul Ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp làm dịu làn da nhạy cảm, giảm viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ chăm sóc da mụn hiệu quả.

Bảo vệ da trước tia UVA và UVB - nguyên nhân chính gây lão hóa sớm và sạm nám.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí tắc lỗ chân lông, giữ da khô thoáng cả ngày.

Thành phần an toàn, không chứa paraben, cồn hay dầu khoáng, thân thiện với làn da.

Phù hợp mọi loại da, đặc biệt cho da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Đang loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml.

6. Kem chống nắng Hemia Makeup Sun Cream SPF 50+ PA++++

Top 6 kem chống nắng được tìm mua nhiều gọi tên một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Hemia Make Up mang đến khả năng bảo vệ lên tới 98% suốt nhiều giờ liền, giúp làn da luôn được che chở khỏi tác hại của ánh nắng, đồng thời duy trì vẻ mịn màng, săn chắc và rạng rỡ tự nhiên.

Công thức còn chứa các thành phần nuôi dưỡng da chuyên sâu như Axit Hyaluronic và Ceramide giúp cấp ẩm, làm dịu, giữ cho bề mặt da luôn mềm mại, căng mượt và được bảo vệ toàn diện.

Thành phần chính: EGF (Epidermal Growth Factor), Titanium Dioxide, Ethylhexyl MethoxycinnamatE, chiết xuất dưa vàng

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da toàn diện trước tia UVA và UVB, duy trì hiệu quả chống nắng bền bỉ nhiều giờ.

Ngăn ngừa cháy nắng, sạm đen và giảm nguy cơ ung thư da do tia UV gây ra.

Cấp nước, cấp ẩm, hỗ trợ hạn chế sạm màu và duy trì làn da tươi sáng, đều màu.

Kiểm soát bã nhờn, kiềm dầu hiệu quả, giúp da luôn khô thoáng.

Hỗ trợ làm mờ và ngăn ngừa sự tái xuất hiện của các vết thâm, nám, đồi mồi.

Bảo vệ collagen sẵn có trong da, giữ làn da khỏe mạnh, đàn hồi và mịn màng.

Nhược điểm: Nâng tone nhưng hơi trắng nên không phù hợp với những làn da ngăm đen.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/50ml.

7. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Top 7 kem chống nắng bảo vệ da tối ưu tiếp tục là một cái tên đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream SPF 50+/PA+++ là dòng kem chống nắng vật lý cao cấp, mang lại khả năng bảo vệ trước tác động của tia UV và môi trường ô nhiễm. Nâng tone nhẹ nhàng cho làn da trắng mịn, hỗ trợ chống nhăn và làm chậm quá trình lão hóa. Re:Excell Multi Sun Cream còn chống trôi mồ hôi, kiểm soát dầu và duy trì lớp màng bảo vệ suốt cả ngày dài.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất lô hội, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng từ thành phần thiên nhiên, lành tính và an toàn cho da nhạy cảm.

Bảo vệ trước tia UVA, UVB và các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính, nhờn rít hay để lại vệt trắng mất thẩm mỹ.

Cấp ẩm liên tục, giữ cho da mềm mượt, không bị khô rát hoặc kích ứng.

Kiềm dầu ổn định, giúp da luôn khô thoáng và mịn màng trong suốt ngày dài.

Chống nước và mồ hôi hiệu quả, duy trì khả năng bảo vệ lên đến 4-5 giờ liên tục.

Nhược điểm: Nâng tone cực nhẹ nên da ngăm đen không đủ đô.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml.

8. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

On top 8 kem chống nắng chính hãng đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Kem chống nắng Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ mang đến lớp bảo vệ mạnh mẽ trước tia UVA, UVB cùng các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Với kết cấu mỏng nhẹ, khả năng nâng tone tự nhiên và kiềm dầu, sản phẩm giúp duy trì làn da đều màu, rạng rỡ và thông thoáng suốt cả ngày - đặc biệt cho da dầu, da mụn hoặc da nhạy cảm sau các liệu trình điều trị chuyên sâu.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, NiacinamidE, chiết xuất rễ cam thảo, Zinc Gluconate

Ưu điểm nổi bật:

Công thức không dầu, hạn chế tối đa tình trạng bít tắc và nổi mụn, cực kỳ phù hợp với da dầu mụn và da sau điều trị laser.

Hiệu ứng nâng tone tự nhiên cho làn da sáng khỏe, đều màu, đồng thời hỗ trợ giữ lớp trang điểm lâu trôi hơn.

Bảo vệ toàn diện trước tác hại của ánh nắng, giảm nguy cơ nám sạm và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm.

Che phủ khuyết điểm nhẹ nhàng, tạo lớp finish căng mướt, không vón cục, không gây cảm giác giả hay trắng bệch.

Cải thiện da theo thời gian, giúp làn da dần trở nên sáng mịn, tươi tắn và rạng rỡ hơn khi sử dụng đều đặn.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chưa ổn định và khó kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các lô hàng.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml.

9. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White

Top 9 kem chống nắng bảo vệ da gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Sunplay. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White sở hữu kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh và không gây bí tắc lỗ chân lông. Khả năng kiểm soát dầu giúp làn da luôn khô thoáng, không bóng nhờn, mang lại cảm giác bảo vệ dịu nhẹ nhưng vẫn duy trì hiệu quả chống nắng.

Thành phần chính: Vitamin C & B3 (Niacinamide), Glycerin, Disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu nhẹ tênh, không gây nặng mặt hay bí tắc, lý tưởng cho da dầu mụn và da nhạy cảm sau điều trị laser.

Khả năng kiềm dầu hiệu quả, giữ da luôn mịn lì, giúp lớp nền bền màu suốt cả ngày dài.

Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cả với làn da đang trong giai đoạn phục hồi.

Nhược điểm: Tone da có xu hướng giảm nhẹ vào cuối ngày, khiến tổng thể gương mặt trông hơi kém tươi sáng.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g.

10. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Top 10 kem chống nắng được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay gọi tên thương hiệu Bioderma đến từ nước Pháp. Ứng dụng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE kết hợp cùng 4 màng lọc quang phổ rộng, kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ mang đến khả năng bảo vệ trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân ô nhiễm từ môi trường.

Với chỉ số SPF 50+ và UVA 24-26, cao hơn tiêu chuẩn khuyến nghị của châu Âu, sản phẩm không chỉ chống nắng hiệu quả mà còn an toàn cho làn da. Kết cấu siêu mỏng nhẹ, dễ tán, không gây nhờn rít hay để lại vệt trắng, cho lớp finish mềm mượt, nâng tone nhẹ nhàng giúp da trắng hồng tự nhiên và che phủ tốt các khuyết điểm nhỏ. Phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, mỏng yếu hoặc vừa trải qua laser, peel, điều trị chuyên sâu.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Octocrylene, Mannitol, Ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ thống màng lọc chống nắng phổ rộng bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ngăn ngừa nám sạm và dấu hiệu lão hóa sớm.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe hơn để chống lại tác động từ tia UV và môi trường.

Kích hoạt cơ chế phòng thủ nội tại, bảo vệ DNA tế bào, giảm thiểu nguy cơ lão hóa sớm.

Tăng sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi cho da nhạy cảm hoặc da mỏng yếu sau laser, peel, trị liệu.

Kết cấu kem mỏng mịn, dễ tán đều, nâng tone trắng hồng tự nhiên, không tạo vệt trắng, không vón cục và không bị xỉn màu vào cuối ngày.

Công thức lành tính, an toàn cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hoặc vừa điều trị chuyên sâu.

Nhược điểm: Giá bán chênh lệch khá lớn giữa các nơi phân phối, khó kiểm soát chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

Vậy là các nàng đã tìm được kem chống nắng bảo vệ làn da ngăn ngừa lão hóa, nám sạm và ung thư da. Mà tệp ngay vào da cho lớp finish căng bóng ngậm nước, không vệt trắng hay vón cục rồi đúng đúng không nào. Nhưng dù lựa chọn kem chống nắng đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ, đảm bảo mua đúng hàng chính hãng. Vậy nên, cách tốt là nên mua kem chống nắng tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.