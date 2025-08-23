Top 10 kem chống nắng cho da dầu ráo mịn từ sáng tới tối, dùng là ‘nghiện’

Vậy đâu là "chân ái" kem chống nắng vừa bảo vệ da hiệu quả, vừa khắc phục được nỗi lo nhờn rít cho làn da dầu? Dưới đây là top 10 kem chống nắng cho da dầu được người tiêu dùng đánh giá cao trong năm 2025.

1. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32

Top đầu kem chống nắng cho da dầu chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 – đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng với hơn 37 năm tại Mỹ. Điểm đặc biệt của Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 chính là màng lọc khoáng chất 20% Zinc Oxide, tạo lớp khiên bền vững bảo vệ làn da trước tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử... ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da duy trì làn da tươi khỏe toàn diện từ bên trong.

Song song đó, công thức còn bổ sung 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, Vitamin E giúp làm dịu tình trạng đỏ rát, ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng ẩm và quan trọng nhất là kiểm soát dầu nhờn hiệu quả – "cứu tinh" cho làn da dầu mụn luôn khô thoáng, không bí tắc.

Ngoài khả năng bảo vệ, kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn mang đến hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, trắng hồng tự nhiên, không gây vệt trắng, không vón cục, lý tưởng để dùng hàng ngày.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ khỏi UVA, UVB, ánh sáng xanh, giảm nguy cơ nám sạm, lão hóa sớm và ung thư da.

Dưỡng ẩm, làm dịu da, ngăn tình trạng bỏng rát, cháy nắng.

Kiểm soát dầu thừa, phù hợp da dầu mụn và da đang treatment.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng sức đề kháng, chống lại tác nhân gây hại từ môi trường.

Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện nếp nhăn.

Kết cấu cream mỏng nhẹ, tán đều, thấm nhanh, không nhờn dính, không để lại vệt trắng.

Hiệu ứng finish căng bóng, hồng hào tự nhiên, không cần chờ đợi trước khi ra ngoài.

Công thức an toàn, không cồn, không paraben, không hương liệu, thân thiện với cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Làn da nào quá nhạy cảm thì chỉ thoa từng lớp mỏng và vỗ nhẹ để kem tiệp vào da, tránh miết dễ vón cục.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

Top 2 kem chống nắng cho da dầu gọi tên thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp Frezyderm đến từ Hy Lạp – quốc gia nổi tiếng với những công nghệ chăm sóc da tiên tiến. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF50+ được ví như "lá chắn toàn diện" bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) – những thủ phạm hàng đầu gây nám sạm, đẩy nhanh lão hóa và làm mất đi sự rạng rỡ vốn có của làn da.

Điểm khác biệt tạo nên "sức hút" của sản phẩm chính là công nghệ Second Skin Technology – Làn Da Thứ Hai, mang đến lớp màng bảo vệ siêu mỏng nhẹ, mịn như nhung, ôm khít da mà hoàn toàn không gây bí bách. Không chỉ chống nắng tối ưu, lớp màng này còn che mờ nếp nhăn, tạo hiệu ứng da căng mướt, lý tưởng để dùng thay lớp lót trang điểm mỗi ngày.

Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ còn ghi điểm nhờ khả năng kiểm soát dầu thừa xuất sắc, giúp da dầu mụn luôn khô thoáng, hạn chế bóng nhờn và giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông. Kết cấu gel mượt, thấm nhanh – không nhờn rít – không nặng mặt, mang lại sự thoải mái suốt nhiều giờ.

Thành phần nổi bật: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp "tường thành" vững chắc chống lại UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Kiềm dầu vượt trội, giữ da dầu mụn luôn sạch thoáng, giảm mụn quay trở lại.

Hỗ trợ sửa chữa DNA, phục hồi tổn thương và thúc đẩy tái tạo da.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng sức đề kháng chống lại tác hại môi trường.

Hiệu ứng Second Skin: che mờ nếp nhăn, duy trì nền da mịn màng.

Dưỡng ẩm, phục hồi da sau peel, laser hoặc treatment mạnh mẽ.

Ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm nguy cơ đốm nâu, nám sạm.

Chống nước và kháng mồ hôi cực tốt, phù hợp thể thao, du lịch, đi biển.

Có thể thay thế kem nền, giúp lớp trang điểm bền màu, lâu trôi.

Kết cấu siêu nhẹ, thoáng khí, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Chất kem mịn, dễ tán, để lại cảm giác khô ráo, mềm mượt nên không bóng dầu cả ngày.

Nhược điểm: Sản phẩm khá hiếm tại Việt Nam, dễ rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

Top 3 kem chống nắng cho da dầu mụn gọi tên "best-seller" đình đám đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay (Pháp).

Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ sở hữu màng lọc Mexoryl 400 kết hợp công nghệ Netlock, giúp bảo vệ da khỏi tia UVB gây đỏ rát, cháy nắng và đặc biệt là tia UVA dài (380 – 400nm) – thủ phạm chính thúc đẩy lão hóa sớm, nám sạm và tổn thương da sâu bên trong.

Không chỉ chống nắng mạnh mẽ, La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ còn chứa Airlicium – hoạt chất kiểm soát dầu nhờn đỉnh cao, giúp hút dầu thừa và mồ hôi ngay khi tiết ra, giữ lỗ chân lông luôn thông thoáng, ngăn mụn quay trở lại. Nhờ vậy, làn da dầu mụn được duy trì trạng thái khô thoáng, mịn đẹp, không bóng dầu lên tới 9 giờ.

Thành phần chính: Octosalate, Uvinul T150, Tinosorb S, Mexoryl XL, UVMune400, Zinc PCA, phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Công nghệ Mexoryl 400 + Netlock: ngăn tia UVA dài – tác nhân gây lão hóa sớm.

Kiềm dầu cực mạnh, giữ da khô thoáng, mịn lì suốt cả ngày.

Duy trì độ ẩm, ngăn da bong tróc, đỏ rát dưới nắng.

Công thức an toàn: không paraben, không hương liệu, không gây cay mắt.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh, không vón cục, không để lại vệt trắng.

Lớp finish mềm mượt, tự nhiên, không nâng tone – phù hợp sử dụng hằng ngày.

Nhược điểm: Bảng thành phần có chứa cồn khô, vì vậy những bạn có làn da siêu nhạy cảm nên test thử trước khi dùng toàn mặt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

4. Kem chống nắng cho da dầu mụn Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+

Top 4 kem chống nắng cho da dầu mụn thuộc về thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám Bioderma (Pháp) – hãng luôn nổi tiếng với những công thức an toàn, dịu nhẹ, đặc biệt thân thiện với làn da nhạy cảm.

Điểm nổi bật của Photoderm AKN Mat SPF30+ chính là sáng chế Fluidactiv™, có khả năng điều tiết và cải thiện chất lượng bã nhờn, từ đó ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây mụn. Đây là lý do sản phẩm được mệnh danh là "kem chống nắng sinh ra cho da dầu mụn".

Kết hợp cùng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE, Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+ không chỉ dừng lại ở việc chống nắng phổ rộng trước tia UVA, UVB mà còn kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của da, tăng khả năng chống chịu và phục hồi trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh, không nhờn rít và không để lại vệt trắng, mang lại cảm giác khô thoáng tự nhiên, rất thích hợp cho da dầu, hỗn hợp thiên dầu.

Thành phần chính: SUN ACTIVE DEFENSE, Acid Citric, Acid Glycolic, SPF 30 & UVA 13, công nghệ Fluidactiv™.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, hạn chế lão hóa sớm.

Công nghệ Fluidactiv™ giúp điều tiết bã nhờn, ngăn ngừa bít tắc, giảm nguy cơ mụn.

Khả năng chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ da bền vững dưới nắng gắt.

Cân bằng pH, hỗ trợ phục hồi da, duy trì độ ẩm cần thiết.

Được chứng minh có thể cải thiện tình trạng mụn đến 74%.

Kết cấu siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không bóng nhờn, không gây bí da.

Công thức an toàn, dịu nhẹ, phù hợp với cả da nhạy cảm.

Khả năng chống nước và mồ hôi tốt, lý tưởng cho hoạt động ngoài trời.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chênh lệch khá nhiều, dễ gặp hàng trôi nổi → nên mua tại đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-danh-cho-da-hon-hop-bioderma-photoderm-akn-mat-spf-30-40ml.html

5. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 5 kem chống nắng cho da dầu đang cháy hàng hiện nay đến từ Sakura - Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại Nhật Bản. Điểm sáng nổi bật của kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ chính là cơ chế chống nắng vật lý nhờ Titanium Dioxide và Zinc Oxide, giúp tạo lớp màng bảo vệ bền vững, phản xạ lại tia UVA/UVB ngay khi tiếp xúc mà không gây kích ứng. Đặc biệt, Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ còn bổ sung thêm chiết xuất cam thảo, trà xanh và vitamin C, E, vừa chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp làm dịu da, giảm đỏ rát và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Với khả năng kiểm soát lượng dầu tiết ra cực đỉnh đảm bảo làn da luôn khô thoáng ngăn ngừa mụn hiệu quả. Phù hợp với cả làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu với lớp nền khô thoáng suốt nhiều giờ. Bên cạnh đó, lớp finish mịn lì tự nhiên, không nâng tone, không tạo vệt trắng hay gây bóng nhờn.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Vitamin C, Vitamin E, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Kem chống nắng thuần vật lý, bảo vệ da an toàn trước UVA, UVB và ánh sáng xanh duy trì làn da luôn khỏe đẹp, rạng ngời từ bên trong.

Bổ sung chất chống oxy hóa: vitamin C, E, trà xanh, cam thảo... hỗ trợ chống lão hóa, làm sáng da.

Kiềm dầu tốt duy trì làn da khô ráo, thoáng sạch, không bóng nhờn ngừa mụn hiệu quả.

Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, không gây bí da hay bít tắc lỗ chân lông.

An toàn cho da nhạy cảm, không chứa paraben, cồn, hương liệu.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da dầu mụn, da đang treatment hoặc da sau các liệu trình thẩm mỹ.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường mà khó kiểm soát chất lượng của từng sản phẩm. Vậy nên, các bạn nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

6. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách kem chống nắng cho da dầu là cái tên nổi bật đến từ Ba Lan – Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+. Sản phẩm được ví như "lá chắn thông minh" giúp bảo vệ làn da trước tác động khắc nghiệt của tia UVA, UVB và bụi bẩn ô nhiễm.

Điểm cộng của Floslek là công thức oil-free, kết cấu nhẹ, dễ tán đều và tiệp màu, mang đến hiệu ứng nâng tone tinh tế mà không gây nặng mặt. Không chỉ bảo vệ, sản phẩm còn giúp da sáng rạng rỡ, kiềm dầu hiệu quả, duy trì cảm giác khô thoáng và tự tin suốt ngày dài.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Niacinamide, Zinc Gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu không chứa dầu, giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông – phù hợp cho da dầu mụn và da sau laser.

Nâng tone nhẹ nhàng, giúp da sáng mịn, hỗ trợ lớp trang điểm bền màu, lâu trôi.

Chống nắng hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ sạm nám và lão hóa sớm.

Công thức dịu nhẹ, có thể dùng cho cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Hiệu ứng nâng tone có thể không hợp với da quá nhạy cảm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

7. Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Clear White

Ở vị trí số 7, Sunplay Skin Aqua Clear White – sản phẩm đến từ thương hiệu Sunplay quen thuộc, được thiết kế riêng cho da dầu mụn và da nhạy cảm. Với kết cấu mỏng nhẹ, kem thấm nhanh, không gây bí da, đây là lựa chọn cho những ai thường xuyên phải chống chọi với tình trạng bóng dầu.

Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Clear White không chỉ bảo vệ khỏi tia UV mà còn chứa Vitamin C và Niacinamide giúp làm sáng da, hỗ trợ làm mờ thâm mụn, cải thiện tone da đồng đều.

Thành phần chính: Vitamin C, Niacinamide (Vitamin B3), Glycerin, Disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Không gây nặng mặt, hạn chế bí tắc – lý tưởng cho da dầu mụn, da sau laser.

Hỗ trợ làm sáng da, mờ thâm và cải thiện sắc tố không đều.

Giữ da thoáng mịn, hạn chế bóng dầu, giúp lớp nền lâu trôi.

Công thức lành tính, an toàn cho cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Cuối ngày có hiện tượng xuống tone nhẹ, khiến da hơi xỉn màu.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g

8. Kem chống nắng cho da dầu Cocoon

Ở vị trí thứ 8, đại diện Việt Nam – Cocoon đã ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ bảng thành phần tự nhiên. Với chiết xuất bí đao, kết hợp vitamin E, vitamin B3 cùng các hoạt chất chống oxy hoá, sản phẩm không chỉ chống nắng mà còn hỗ trợ kháng viêm, làm dịu, kiểm soát dầu thừa và chăm sóc da mụn.

Đặc biệt, kem chống nắng cho da dầu Cocoon mang đến trải nghiệm thoáng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, giúp da luôn khô ráo, mịn màng.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, Vitamin E, Vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecyl Ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu, giảm viêm, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả.

Chống nắng an toàn, hạn chế tác hại từ UVA/UVB.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn dính.

Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá cả trên thị trường chưa ổn định, dễ gặp hàng kém chất lượng nếu mua sai nơi.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

9. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 9 kem chống nắng cho da dầu gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ. Đây là sự kết hợp "2 trong 1" giữa chống nắng vật lý và hóa học, vừa phản xạ, vừa hấp thụ và phân giải tia UV, mang lại hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Bên cạnh đó, kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream còn giúp kiểm soát dầu thừa, dưỡng ẩm mịn màng và để lại lớp finish căng mượt, khô thoáng – rất thích hợp cho da dầu mụn.

Thành phần chính: Octinoxate, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Niacinamide, Vitamin E, Caprylic/Capric Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ toàn diện trước UVA, UVB.

Kiểm soát dầu tốt, không để lại cảm giác bết dính.

Công thức dịu nhẹ, không gây kích ứng, không để lại vệt trắng.

Có thể dùng cho nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm và da trẻ nhỏ.

Kết cấu kem mỏng, thấm nhanh, thoải mái khi thoa.

Nhược điểm: Dùng được cả mặt và body nên hao nhanh.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g

10. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Khép lại danh sách là Re:Excell Multi Sun Cream SPF50+/PA+++ đến từ Hàn Quốc. Đây là dòng kem chống nắng vật lý với khả năng bảo vệ da mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ chống nhăn, chống lão hóa và duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream có hiệu ứng nâng tone nhẹ, kết cấu mịn, dễ tán, tạo lớp nền mượt mà. Khả năng kiềm dầu và chống trôi giúp lớp bảo vệ bám vững suốt nhiều giờ, phù hợp cho người thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, lô hội, rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng từ thành phần tự nhiên, an toàn cho da nhạy cảm.

Bảo vệ da khỏi UVA, UVB và tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

Kiềm dầu tốt, giữ da khô thoáng nhiều giờ.

Chống nước, mồ hôi, duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Nhược điểm: Nâng tone cực nhẹ, có thể chưa phù hợp với da ngăm tối màu.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

Trên đây là top 10 kem chống nắng cho da dầu được các tín đồ skincare tin dùng năm 2025. Tùy vào tình trạng da và ngân sách, bạn hoàn toàn có thể tìm được sản phẩm phù hợp để vừa chống nắng an toàn vừa kiểm soát dầu nhờn hiệu quả. Nhưng nhớ là dù lựa chọn kem chống nắng cho da dầu đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu Việt Nam thôi nhé.