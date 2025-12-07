Top 10 kem chống nắng cho da hỗn hợp thiên dầu ráo mịn suốt 8 giờ

1. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Top đầu kem chống nắng dành cho da hỗn hợp thiên dầu gọi tên thương hiệu Frezyderm - "báu vật" đến từ Hy Lạp. Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF50+ là lựa chọn tối ưu để bảo vệ da trước 4 nhóm yếu tố gây hại hàng đầu: UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR). Đây chính là những "thủ phạm" đứng sau tình trạng sạm nám, đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm làn da mất đi sự tươi sáng tự nhiên.

Điểm làm nên "đẳng cấp" của sản phẩm chính là công nghệ Second Skin Technology - làn da thứ hai. Công nghệ này tạo nên lớp màng bảo vệ siêu mỏng, mềm mượt như nhung, ôm sát bề mặt da nhưng không bị rít. Nhờ đó, da không chỉ được chống nắng tối đa mà còn được "tô điểm" với hiệu ứng làm mờ nếp nhăn, tạo độ căng bóng tự nhiên. Đây là lý do nhiều người dùng tận dụng kem như một lớp primer thay cho kem nền trong makeup hằng ngày.

Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ còn nổi tiếng với khả năng kiểm soát dầu nhờn xuất sắc. Da dầu mụn luôn trong trạng thái khô thoáng, hạn chế bóng dầu và giảm tối đa nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông. Kết cấu gel mượt, siêu nhẹ, thấm nhanh, không nhờn dính hay nặng mặt, mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài.

Thành phần nổi bật: ethyl ferulate, carnosic acid, uridine mono.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo nên "lá chắn thép" chống lại UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Khả năng kiềm dầu tốt giúp da dầu mụn luôn ráo thoáng.

Giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, tăng sức đề kháng trước ô nhiễm môi trường.

Công nghệ Second Skin mang lại hiệu ứng che phủ nhẹ, làm mờ rãnh nhăn, giữ bề mặt da láng mịn.

Duy trì độ ẩm và hỗ trợ phục hồi da sau peel, laser hoặc các phác đồ treatment mạnh.

Khả năng chống nước, kháng mồ hôi tuyệt vời, cực phù hợp cho hoạt động ngoài trời, đi biển hoặc thể thao.

Có thể dùng thay kem nền, giúp lớp trang điểm bám màu tốt hơn và lâu trôi.

Kết cấu siêu thoáng, không gây bít tắc - thân thiện với làn da dễ nổi mụn.

Chất gel mượt mà, dễ tán, để lại bề mặt da mềm mịn, khô ráo, không bóng dầu cả ngày.

Nhược điểm: Sản phẩm khá khan hiếm tại thị trường Việt Nam và thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Top 2 kem chống nắng dành cho da hỗn hợp thiên dầu đến từ Mỹ - sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 37 năm danh tiếng toàn cầu. Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen là kem chống nắng vật lý tinh khiết, chứa 20% zinc oxide - "trái tim" của công thức tạo nên lớp màng bảo vệ kiên cố, giúp da chống lại UVA, UVB, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và hàng loạt tác nhân gây hại từ môi trường. Cơ chế phản xạ ánh sáng ngay trên bề mặt giúp giảm thiểu nguy cơ gây ra sạm nám, lão hóa sớm và bảo vệ da khỏi những tổn thương tích lũy do nắng.

Sản phẩm còn được tăng cường 4% niacinamide, kết hợp cùng vitamin E và B5 là bộ ba "tái thiết" làn da mạnh mẽ. Nhóm hoạt chất này giúp củng cố hàng rào tự nhiên, giúp phục hồi các tổn thương vi mô do tia UV gây ra, làm dịu da, đồng thời chống oxy hóa và hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Kết cấu kem nhẹ như sữa, mềm mịn và dễ tán đều. Khi apply lên da, kem nhanh chóng thấm vào bề mặt, để lại lớp finish sáng hồng tự nhiên mà không gây trắng bệch hay vệt loang. Khả năng kiềm dầu ấn tượng giúp lớp makeup bám màu tốt hơn, hạn chế da xỉn màu hoặc xuống tone trong ngày dài hoạt động.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, vitamin E, vitamin B5, sodium phytate.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi UVA, UVB và ánh sáng xanh, giữ làn da tươi sáng và khỏe mạnh mỗi ngày.

Làm dịu, phục hồi da tổn thương và hạn chế tình trạng cháy nắng, đỏ rát.

Kiểm soát dầu xuất sắc, giúp da hỗn hợp hay da dầu luôn khô thoáng, giảm nguy cơ bít tắc và mụn.

Cấp ẩm nhẹ nhàng, tạo lớp finish căng mượt, phù hợp làm lớp lót trang điểm tự nhiên.

Củng cố hàng rào bảo vệ, nâng cao khả năng chống chọi với tia UV, khói bụi và ô nhiễm.

Kết cấu kem mịn, thẩm thấu nhanh, không nhờn dính, không để lại vệt trắng.

Thoa xong có thể ra ngoài ngay mà không cần chờ đợi; khả năng kháng nước ổn, thân thiện với rạn san hô - phù hợp cho các chuyến du lịch biển.

Nâng tông nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng sáng hồng thoáng mát, đi kèm hương thơm tinh tế mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp finish mịn màng, khô ráo cả ngày mà không bị xuống tone.

Công thức an toàn, không paraben, không chất bảo quản, phù hợp cho mọi loại da - đặc biệt là da nhạy cảm, da treatment hoặc da hỗn hợp khó chiều.

Nhược điểm: Vì quá HOT nên cũng thường xuyên cháy hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Đánh giá chung: 10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense

Top 3 thuộc về Sakura - thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng của Nhật Bản. Sakura Physical Daily Defense ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ cơ chế chống nắng thuần vật lý với titanium dioxide và zinc oxide, tạo nên lớp "lá chắn" vững chắc phản xạ tia UVA/UVB ngay từ bề mặt da, hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng.

Sản phẩm còn được tăng cường chiết xuất cam thảo, trà xanh, vitamin C và E - bộ dưỡng chất giúp chống oxy hóa mạnh, giúp làm dịu vùng da nhạy cảm và hỗ trợ giảm đỏ rát, đồng thời ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm.

Khả năng kiểm soát dầu thừa vượt trội là điểm cộng lớn, giúp làn da luôn trong trạng thái khô thoáng và hạn chế mụn hình thành. Sản phẩm phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu, mang lại lớp nền sạch thoáng suốt giờ dài hoạt động. Lớp finish lì mịn, tự nhiên; không nâng tông, không để lại vệt trắng hay hiện tượng bóng nhờn khó chịu.

Thành phần chính: titanium dioxide, zinc oxide, vitamin C, vitamin E, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Kem chống nắng thuần vật lý, bảo vệ da an toàn trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, duy trì làn da khỏe mạnh và tươi tắn mỗi ngày.

Giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, E, trà xanh, cam thảo… hỗ trợ chống lão hóa và làm sáng da.

Khả năng kiểm soát dầu tốt, giúp da luôn khô ráo, thoáng sạch, ngăn bóng nhờn và giúp hạn chế mụn.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, dễ tán đều, không gây bí da hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thân thiện với nhiều loại da, bao gồm da dầu mụn, da nhạy cảm, da đang treatment hoặc sau các liệu trình thẩm mỹ.

Nhược điểm: Giá đang được phân phối với nhiều mức khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

4. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

Top 4 kem chống nắng cho da hỗn hợp thiên dầu gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu đình đám La Roche-Posay của Pháp. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ nổi bật nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa màng lọc Mexoryl 400 và công nghệ Netlock tiên tiến, tạo nên lớp bảo vệ tối ưu trước tia UVB gây cháy nắng, mẩn đỏ và tia UVA bước sóng dài 380 - 400nm là thủ phạm chính dẫn đến nám, sạm và lão hóa sớm.

Không chỉ chống nắng tốt, sản phẩm còn chứa airlicium, hoạt chất có khả năng hút dầu và mồ hôi cực tốt, giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, giảm nguy cơ hình thành mụn. Lớp finish khô ráo, mịn đẹp tự nhiên và giữ được độ thoáng lên đến 12 giờ, phù hợp với da dầu và hỗn hợp thiên dầu.

Thành phần chính: octosalate, uvinul T150, tinosorb S, mexoryl XL, UVMune400, zinc PCA, phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, giúp da luôn thoáng sạch, hạn chế mụn - nám - lão hóa.

Màng lọc Mexoryl 400 kết hợp công nghệ Netlock giúp chống lại tia UVA (380–400nm) - nguyên nhân gây lão hóa sớm hàng đầu.

Khả năng kiềm dầu tốt, giúp da duy trì độ mịn và khô thoáng suốt cả ngày.

Hỗ trợ cân bằng độ ẩm, giảm nguy cơ cháy nắng, đỏ rát hoặc bong tróc da.

Công thức không chứa paraben, không hương liệu, an toàn cho cả da nhạy cảm và không gây cay mắt.

Kết cấu gel mềm mại, thấm nhanh, không nâng tone, không vón cục, không để lại vệt trắng hay cảm giác bết rít.

Nhược điểm: Chứa cồn khô trong bảng thành phần nên những bạn có làn da siêu nhạy cảm nên test thử trước khi thoa lên toàn mặt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

5. Kem chống nắng Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF 50+

Top 5 gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Eucerin nổi tiếng của Đức. Kem chống nắng Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF50+ được ứng dụng công nghệ quang phổ hiện đại kết hợp cùng bảng thành phần tinh gọn, giúp bảo vệ da dầu mụn trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những tác nhân khiến da sạm màu, dễ kích ứng và lão hóa sớm. Đặc biệt, khả năng kiềm dầu giúp bề mặt da luôn thông thoáng, không bóng nhờn, không gây bít tắc lỗ chân lông, cực kỳ phù hợp với da dầu mụn nhạy cảm.

Thành phần chính: glycyrrhetinic acid, licochalcone A, L-Carnitine, ethylhexyl methoxycinnamate.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da dầu mụn khỏi tác động của UVA, UVB và ánh sáng xanh, giúp da luôn sạch thoáng và hạn chế mụn quay trở lại.

Kiểm soát dầu hiệu quả, cân bằng độ ẩm, giảm hiện tượng tiết dầu quá mức - nguyên nhân gây mụn.

Kết cấu kem nhẹ, thấm nhanh, mỏng mượt, không để lại vệt trắng, không gây vón cục.

Giảm tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, giúp da ít đổ dầu hơn trong ngày.

Bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ củng cố da, bảo vệ trước tác nhân ô nhiễm và duy trì làn da tươi khỏe.

Công thức lành tính, phù hợp ngay cả với da dầu mụn nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường khá biến động, dễ gặp tình trạng loạn giá nên cần chọn nơi uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 549.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/gel-chong-nang-cho-da-nhon-mun-eucerin-sun-gel-cream-dry-touch-oil-control-spf50-50ml.html

6. Kem chống nắng Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+

Top 6 gọi tên một ứng cử viên "đỉnh của đỉnh" dành cho da hỗn hợp thiên dầu Bioderma, thương hiệu dược mỹ phẩm trứ danh đến từ Pháp. Với công nghệ Fluidactiv™, Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30 hoạt động như "người điều phối" bã nhờn thông minh, giúp ngăn chặn tình trạng bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hàng đầu gây mụn. Nhờ khả năng kiểm soát dầu nhưng vẫn giữ da ẩm mịn, sản phẩm phù hợp cho da dầu mụn, da hỗn hợp dễ xuống tông, dễ bóng dầu trong ngày. Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+ còn hỗ trợ cân bằng pH, củng cố hàng rào da và hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường lên làn da.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, ráo mịn ngay sau khi tán, không để lại màng bóng dính hay cảm giác nặng mặt. Đặc biệt, sản phẩm không gây bí da, không tạo vệt trắng và sở hữu khả năng chống nước - chống mồ hôi ấn tượng, cực kỳ phù hợp cho những ai thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE, acid citric, acid glycolic, bộ đôi chỉ số SPF30 & UVA13, sáng chế Fluidactiv™.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA/UVB đồng thời tăng cường cơ chế tự vệ tự nhiên của da.

Giữ lỗ chân lông thông thoáng, hỗ trợ giảm dầu thừa và bụi bẩn, từ đó hạn chế hình thành mụn mới.

SPF 30 và UVA13 giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa do ánh sáng, bảo vệ da khỏi tổn thương sâu lâu dài.

Cân bằng lượng bã nhờn nhờ Fluidactiv™, giảm nguy cơ bít tắc - cho da luôn khô thoáng, mềm mịn.

Chất kem mịn mỏng, thấm nhanh, không gây nhờn rít, không để lại vệt trắng hay làm xỉn màu da.

Chống mồ hôi, chống nước tốt nên phù hợp cho cả những ngày vận động liên tục hoặc di chuyển ngoài trời.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường khá "loạn", khó kiểm chứng chất lượng. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, bạn nên mua tại hệ thống phân phối chính hãng hoặc nhà bán lẻ uy tín.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-danh-cho-da-hon-hop-bioderma-photoderm-akn-mat-spf-30-40ml.html

7. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

On top 7 là kem chống nắng đến từ Floslek - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng của Ba Lan. Kem chống nắng Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ được ví như "tấm khiên bảo vệ" cho làn da trước tia UV cùng các tác nhân ô nhiễm hằng ngày. Công thức không dầu giúp da luôn khô thoáng, hạn chế bóng nhờn, giữ bề mặt da mềm mịn từ đó giúp giảm nguy cơ hình thành mụn. Lớp màu nhẹ tạo hiệu ứng da đều màu, rạng rỡ tự nhiên, cực kỳ phù hợp cho da dầu, da hỗn hợp và da dễ nổi mụn.

Thành phần chính: octinoxate, uvinul A plus, tinosorb S, niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo, zinc gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free giữ da nhẹ thoáng, không bí tắc, hạn chế mụn - dành cho da dầu và da mụn.

Tạo lớp nền tự nhiên giúp da đều màu, hỗ trợ lớp trang điểm bám đẹp và mịn hơn.

Chỉ số SPF50+ mang lại khả năng chống nắng mạnh mẽ, giảm thiểu nguy cơ gây sạm nám, cháy nắng.

Nâng tone nhẹ, che phủ khuyết điểm cơ bản, cho lớp finish hồng hào sáng mịn, không vón cục hay để lại vệt trắng.

Dùng đều đặn giúp da ngày càng tươi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn.

Nhược điểm: Kết cấu kem hơi dày nên thoa lớp mỏng tránh bưng bít lỗ chân lông.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

8. Kem chống nắng Cocoon

Top 8 trong danh sách kem chống nắng cho da hỗn hợp thiên dầu gọi tên Cocoon - thương hiệu thuần chay nổi bật của Việt Nam. Nhờ sự kết hợp giữa chiết xuất bí đao nguyên chất, vitamin E, vitamin B3 và loạt hoạt chất cải thiện da hiện đại, kem chống nắng dành cho da mụn Cocoon hoạt động như một lớp "giáp bảo vệ" kiên cố. Không chỉ chống lại tác hại của ánh nắng, sản phẩm còn giúp làm dịu da nhanh chóng, điều tiết dầu thừa từ đó giúp cải thiện tình trạng mụn theo thời gian.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, hydroxymethoxyphenyl decanone, tetrahexyldecyl ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác động của UVA/UVB là nguyên nhân gây lão hóa, thâm nám và xỉn màu.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, cho cảm giác khô thoáng suốt nhiều giờ.

Phù hợp với nhiều loại da khác nhau, đặc biệt là da dầu mụn, da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chưa thực sự ổn định, dễ gây khó khăn khi lựa chọn sản phẩm chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

9. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream "lá chắn đa nhiệm" giúp làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm chống nắng, kem còn đóng vai trò như "người bạn đồng hành" giúp giữ cho da luôn trong trạng thái rạng rỡ, căng mịn. Nhờ khả năng kiểm soát dầu thừa và chống trôi xuất sắc, Re:Excell Multi Sun Cream tạo nên lớp bảo vệ bền bỉ suốt nhiều giờ - cực kỳ phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Thành phần chính: titanium dioxide, zinc oxide, collagen extract, adenosine, chiết xuất cây phỉ, lô hội, rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức kết hợp các chiết xuất tự nhiên, lành tính, phù hợp cả với da nhạy cảm.

Bảo vệ da trước tác động của tia UVA, UVB cùng các yếu tố gây hại từ môi trường.

Kết cấu nhẹ tênh, thấm nhanh, không tạo vệt trắng và không mang lại cảm giác bí da.

Khả năng kiềm dầu tốt giúp bề mặt da luôn thông thoáng, mịn ráo.

Chống nước và chống mồ hôi hiệu quả, đảm bảo làn da được che chắn tối ưu ngay cả khi vận động mạnh.

Nhược điểm: Hiệu ứng nâng tone khá nhẹ nên không phù hợp với những bạn sở hữu làn da ngăm hoặc thích độ che phủ cao hơn.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

10. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White

Top 10 kem chống nắng cho da hỗn hợp thiên dầu gọi tên Skin Aqua Clear White - một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Sunplay đình đám. Được phát triển dành riêng cho làn da dầu mụn, em kem chống nắng này sở hữu kết cấu dạng sữa siêu mỏng nhẹ, thấm cực nhanh và không để lại cảm giác bí rít. Bên cạnh khả năng chống nắng, Skin Aqua Clear White còn chứa nhiều dưỡng chất giúp làn da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, hỗ trợ cải thiện bề mặt da mỗi ngày.

Thành phần chính: vitamin C & B3, glycerin, disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu sữa lỏng nhẹ tênh, tán nhanh và thấm gọn vào da mà không gây nặng mặt - rất phù hợp với da dầu, da dễ nổi mụn.

Công thức giàu vitamin C và B3 giúp làm sáng da, mờ thâm, hỗ trợ cải thiện tình trạng da không đều màu.

Khả năng kiểm soát dầu ổn định, giúp da luôn trong trạng thái khô thoáng và hạn chế bóng nhờn suốt cả ngày.

Không chứa cồn, không hương liệu, không chất gây kích ứng - an toàn ngay cả với những làn da dầu mụn nhạy cảm.

Hiệu ứng nâng tone nhẹ, tạo bề mặt da sáng mịn, đều màu tự nhiên ngay sau khi thoa.

Nhược điểm: Sản phẩm có thể xuống tone vào cuối ngày, khiến da trông hơi xỉn màu nếu không dặm lại.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g