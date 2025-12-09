Top 10 kem chống nắng cho da khô giúp lớp makeup mịn đẹp gấp đôi

1. Kem chống nắng vật lý dưỡng ẩm, phục hồi da Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Top đầu bảng xếp hạng kem chống nắng dành cho da khô phải kể đến "ứng cử viên sáng giá" từ thương hiệu Rejuvaskin - cái tên hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da tại Mỹ. Dù không phải thương hiệu ra đời sớm, nhưng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen nhanh chóng chiếm được lòng tin của cộng đồng skincare nhờ khả năng bảo vệ da kết hợp phục hồi chuyên sâu. Sản phẩm chứa 20% zinc oxide nguyên chất, tạo nên lớp màng khoáng kiên cố giúp che chắn hiệu quả trước UVA, UVB và ánh sáng xanh - những thủ phạm hàng đầu gây nám, sạm, lão hóa sớm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư da.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nắng mạnh mẽ, Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn ghi điểm với hàm lượng 4% niacinamide. Đây là thành phần được đánh giá cao trong việc làm dịu, kháng viêm và tăng tốc độ hồi phục của làn da tổn thương, da nhạy cảm hay da đang treament.

Song song đó, công thức được bổ sung vitamin B5 và vitamin E nhằm cấp ẩm ổn định, giữ cho bề mặt da luôn mềm mại, giảm thiểu bong tróc hay khô căng khi tiếp xúc với tia UV. Kết cấu kem mỏng, thoáng, thấm nhanh, không gây bết rít hay nặng mặt - vô cùng phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô, da yếu hoặc da đang cần được nuôi dưỡng song song với chống nắng.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, vitamin B5, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng mạnh mẽ, ngăn chặn đến 97% tia UVA và UVB, hỗ trợ phòng ngừa các tác nhân gây nám sạm, lão hóa sớm.

Bảo vệ khỏi ánh sáng xanh, giúp da tránh khỏi tổn thương bởi thiết bị điện tử - nguyên nhân gây xỉn màu và lão hóa sớm.

Dưỡng ẩm sâu, giữ da luôn căng mịn, hạn chế tối đa hiện tượng khô ráp, bong tróc trong điều kiện nắng gắt.

Kiểm soát dầu nhẹ nhàng, giữ bề mặt da khô thoáng, từ đó hạn chế hình thành mụn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp làn da khỏe mạnh hơn khi phải đối mặt với tia UV và các tác nhân ô nhiễm môi trường.

Chất kem màu trắng mỏng nhẹ, dễ dàng tiệp vào da, mang lại lớp hoàn thiện mịn mượt, trong trẻo mà không hề bóng nhờn.

Hiệu ứng nâng tone tự nhiên, trắng hồng nhẹ nhàng, không gây bệt trắng, không vón cục và giữ tone ổn định suốt cả ngày.

Dùng được như kem lót, giúp lớp makeup tiệp hơn và bám lâu hơn.

Thoa xong có thể ra ngoài ngay, không cần chờ đợi, đồng thời công thức an toàn với rạn san hô nên phù hợp cho những chuyến du lịch biển.

Không chứa paraben, cồn hay hương liệu, an toàn cho tất cả loại da, kể cả da cực kỳ nhạy cảm.

Điểm cân nhắc: Làn da nào quá nhạy cảm hay quá khô thì nên thoa từng lớp mỏng rồi vỗ nhẹ để tránh tình trạng vón cục.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24 tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng kem chống nắng cho da khô nhạy cảm chính là đại diện đến từ nước Pháp - Bioderma. Nhờ ứng dụng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE kết hợp cùng hệ 4 màng lọc quang phổ rộng, kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ mang đến lớp bảo vệ đa tầng trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và những tác nhân gây tổn hại da từ môi trường. Với SPF 50+ và chỉ số UVA 24-26, giúp làn da luôn được bao phủ an toàn, hạn chế nguy cơ gây ra sạm màu, cháy nắng và dấu hiệu lão hóa sớm.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, octocrylene, mannitol, ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ màng lọc quang phổ rộng giúp bảo vệ tối ưu trước tia UVA và UVB, góp phần ngăn ngừa nám sạm và lão hóa sớm, vấn đề phổ biến ở người có làn da khô và nhạy cảm.

Dưỡng ẩm song song củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tác động tiêu cực của ánh nắng và môi trường ô nhiễm.

Kích hoạt cơ chế tự phòng vệ của da, bảo toàn DNA tế bào, giảm tối đa tổn thương do ánh nắng gây ra.

Hỗ trợ phục hồi cho da khô yếu, đặc biệt phù hợp cho da sau laser, peel hoặc các liệu trình điều trị chuyên sâu.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, mang lại lớp finish trắng hồng tự nhiên, không bết dính, không vệt trắng, không bị oxy hóa làm xỉn tone vào cuối ngày.

Công thức an toàn và lành tính, phù hợp với nhiều loại da kể cả da nhạy cảm, da khô, da đang phục hồi sau điều trị.

Điểm cần chú ý: Đang bị loạn giá và chất lượng sản phẩm cũng khó kiểm soát. Vậy nên, các bạn chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng chính thức tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

3. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense

Đứng ở vị trí top 3 trong danh sách kem chống nắng cho da khô là cái tên quen thuộc đến từ Nhật Bản - Sakura. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense thuộc nhóm kem chống nắng vật lý thuần khiết, sử dụng bộ đôi zinc oxide và titanium dioxide để tạo lớp màng khoáng kiên cố trên da. Nhờ cơ chế phản xạ ánh sáng, màng bảo vệ này giúp ngăn chặn hiệu quả tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh từ máy tính - điện thoại, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các tác nhân gây sạm nám, cháy nắng, lão hóa sớm và những tổn thương ẩn sâu bên dưới lớp biểu bì.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nắng bền vững, Sakura Physical Daily Defense còn được bổ sung loạt thành phần dưỡng ẩm chống oxy hóa mạnh mẽ nhằm duy trì làn da mềm mượt, săn chắc và hỗ trợ giảm tốc độ hình thành dấu hiệu tuổi tác. Lớp finish khô thoáng, mỏng mịn và tự nhiên, rất phù hợp để dùng như lớp nền trước khi trang điểm.

Thành phần chính: Zinc oxide, titanium dioxide, chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lá chắn bảo vệ, chống lại tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và cả tác nhân ô nhiễm như bụi mịn PM2.5.

Cấp ẩm nhanh và làm dịu da, hạn chế kích ứng, ngăn hiện tượng cháy nắng và tổn thương do tiếp xúc UV kéo dài.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, chống oxy hóa và giữ da luôn tươi trẻ.

Khả năng kháng nước tốt, giúp lớp chống nắng bền bỉ khi vận động, đổ mồ hôi hoặc vui chơi dưới nước.

Kết cấu dạng nhũ tương mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không để lại vệt trắng mất thẩm mỹ.

Không nâng tone, tạo lớp nền mịn màng tự nhiên, rất hợp để dùng như kem lót trang điểm.

Công thức lành tính, an toàn cho mọi loại da - kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong giai đoạn hồi phục sau điều trị công nghệ cao

Điểm cần chú ý: Không nâng tone nên có nhiều bạn cũng không thích.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

4. Kem chống nắng cho da khô La Roche Posay Anthelios SPF 50+

Giữ vị trí top 4 trong danh sách kem chống nắng cho da khô được săn đón nhiều hiện nay chính là đại diện đình đám từ Pháp - La Roche-Posay. Dòng La Roche-Posay Anthelios SPF50 gây ấn tượng mạnh nhờ công nghệ màng lọc Mexoryl 400 tiên tiến, mang đến lớp bảo vệ trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử. Điểm đặc biệt là khả năng chặn tia UVA dài (380-400nm) - loại tia chiếm gần 1/3 tổng lượng tia UV và cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến da lão hóa nhanh, xuất hiện thâm nám và rối loạn sắc tố.

Không chỉ chống nắng cao, sản phẩm còn nổi tiếng là lựa chọn "chân ái" cho những ai thường xuyên vui chơi ngoài trời hay đi biển nhờ khả năng cấp ẩm chuyên sâu, kháng nước bền bỉ, giúp da được bảo vệ liên tục dưới cường độ nắng cao.

Thành phần chính: Màng lọc XL-Protect, hạt polymers thông minh, glycerin, ethylhexyl salicylate.

Ưu điểm nổi bật:

Sở hữu công nghệ Mexoryl 400 tiên phong, giúp tăng cường bảo vệ da trước phổ tia UV - đặc biệt là UVA dài, "kẻ thù" thúc đẩy lão hóa và tăng sắc tố.

Nuôi dưỡng và làm dịu da, giảm mẩn đỏ, kích ứng và ngăn tình trạng cháy nắng khi tiếp xúc UV mạnh.

Củng cố khả năng chống oxy hóa, giúp da luôn tươi trẻ, hạn chế tác nhân hình thành nếp nhăn và dấu hiệu tuổi tác.

Thời gian bảo vệ kéo dài tới 120 phút, không gây cay mắt, cực kỳ phù hợp cho bơi lội, thể thao ngoài trời hoặc du lịch biển.

Kết cấu dạng kem sữa siêu mịn, thấm nhanh, nhẹ tênh trên da, mang đến hiệu ứng sáng da nhẹ nhàng, tự nhiên.

Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cho mọi loại da, bao gồm da khô, da nhạy cảm và làn da đang trong giai đoạn nhạy yếu.

Điểm cần chú ý: Có chút mùi cồn khô nhưng sẽ hết ngay sau khi apply lên toàn bộ da mặt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 535.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-dang-sua-khong-gay-nhon-rit-la-roche-posay-anthelios-shaka-fluid-spf-50.html

5. Kem chống nắng vật lý cho da khô VI Derm Beauty SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen

Nằm trong top 5 kem chống nắng cho da khô được săn đón hiện nay chính là một cái tên đình đám đến từ Mỹ - thương hiệu VI Derm. Kem chống nắng VI Derm Beauty SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen gây ấn tượng mạnh nhờ hệ thống màng lọc khoáng chất cao cấp, tạo lớp "lá chắn" vững chắc giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB - những tác nhân thúc đẩy nám sạm, lão hóa và tổn thương da.

VI Derm Beauty SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen còn được bổ sung vitamin E cùng hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng và phục hồi da theo thời gian. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có làn da khô, mỏng manh, dễ kích ứng, đang treatment hoặc vừa trải qua liệu trình thẩm mỹ.

Thành phần chính: Titanium dioxide, zinc oxide, caprylic triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng quang phổ rộng, bảo vệ da tối ưu khỏi UVA và UVB, giữ da luôn tươi sáng và khỏe mạnh.

Cấp ẩm và làm dịu, hạn chế cảm giác nóng rát hay cháy nắng - rất lý tưởng cho da khô dễ mất nước.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da trở nên khỏe khoắn và bền vững hơn mỗi ngày.

Kết cấu được tối ưu để không để lại vệt trắng, phù hợp với mọi tông da, kể cả da tối màu.

Sản phẩm có kết cấu mềm mịn, dễ tán, thấm nhanh, không gây nhờn dính hay nặng mặt; cảm giác trên da cực kỳ nhẹ êm.

Thành phần lành tính, an toàn, phù hợp cho da khô, da nhạy cảm hoặc da đang yếu. Phù hợp cả cho da đang treatment hoặc sau peel

Điểm cần chú ý: Đang được phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/59ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

6. Kem chống nắng Eucerin Photoaging Control Anti Age Sun Fluid SPF 50+

Top 6 kem chống nắng cho da khô không thể bỏ qua đại diện nổi tiếng từ nước Đức thuộc thương hiệu Eucerin. Kem chống nắng Eucerin Photoaging Control Anti Age Sun Fluid SPF 50+ mang đến lớp bảo vệ vững chắc trước tia UVA, UVB - hai tác nhân hàng đầu khiến da sạm màu, xuống tông và lão hóa sớm. Bên cạnh khả năng chống nắng cao, sản phẩm còn bổ sung độ ẩm và hỗ trợ cải thiện bề mặt da, ngăn ngừa các tác nhân gây nám và giữ da luôn tươi trẻ.

Thành phần chính: Công nghệ Spectral cải tiến của Eucerin, glycyrrhetinic acid, chuỗi hyaluronic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Màng lọc hóa học theo tiêu chuẩn châu Âu, tạo lớp chắn mạnh mẽ giúp da khô tránh xa tác hại từ tia UV mỗi ngày.

Dưỡng ẩm tốt và kiểm soát dầu thông minh, giúp bề mặt da thông thoáng, giảm nguy cơ bí tắc hay nổi mụn.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh vào da, không để lại cảm giác nhờn rít hay nặng mặt.

Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây trắng bệt và tạo vẻ sáng mịn rất "glowy" cho làn da khô.

Điểm cần chú ý: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 523.000 đồng/50ml

7. Kem chống nắng Hemia Makeup Sun Cream

Top 7 trong list kem chống nắng cho da khô gọi tên một ứng cử viên đình đám đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Hemia Makeup mang lại hiệu quả bảo vệ da ấn tượng trong nhiều giờ, giúp làn da khô được "che chở" trước nắng gắt, đồng thời giữ được vẻ mềm mại, săn chắc và rạng rỡ đúng chuẩn da khỏe.

Công thức sản phẩm được tăng cường những thành phần nuôi dưỡng da chuyên sâu như axit hyaluronic và ceramide, giúp cấp ẩm, làm dịu, duy trì bề mặt da luôn căng mướt và được bảo vệ từ trong ra ngoài.

Thành phần chính: EGF (epidermal growth factor), titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, chiết xuất dưa vàng.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp chắn vững vàng trước tia UVA và UVB, giữ hiệu quả chống nắng bền bỉ giúp da khô luôn an toàn khi tiếp xúc ánh nắng.

Giảm nguy cơ cháy nắng, sạm màu, đồng thời hạn chế tối đa các tổn thương có thể dẫn đến ung thư da.

Cung cấp độ ẩm sâu, hỗ trợ hạn chế các tác nhân gây thâm sạm và giữ cho sắc da tươi sáng, đều màu hơn mỗi ngày.

Kiểm soát dầu và bã nhờn hiệu quả, tạo bề mặt da khô thoáng, sạch mịn suốt cả ngày dài.

Thích hợp cho những ai đang phục hồi da sau tổn thương.

Điểm cần chú ý: Nâng tone nhưng hơi trắng nên không phù hợp với những làn da ngăm đen.

Đánh giá chung: 7/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/50ml

8. Kem chống nắng Pekah Skin Protect UV Sun Block

Top 8 kem chống nắng cho da khô tiếp tục là một đại diện đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Pekah Skin Protect UV Sun Block không chỉ tạo lớp "hộ vệ" mạnh mẽ chống lại tác hại của tia UV, giúp phòng ngừa các tác nhân gây nám sạm và lão hóa sớm, mà còn cấp ẩm cho làn da khô thiếu nước, giúp da trở nên mềm mượt, căng mịn hơn. Đặc biệt, sản phẩm còn mang lại hiệu ứng nâng tone nhẹ, giúp da trông tươi tắn và đều màu ngay từ lần thoa đầu tiên.

Thành phần chính: Water, ethylhexyl methoxycinnamate, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da tối đa trước tia UVA và UVB, từ đó hạn chế nguy cơ gây nám sạm, đốm nâu hay các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn ẩm mịn, tươi sáng.

Phù hợp cho làn da xỉn màu, thâm nám hoặc thiếu ẩm, giúp cải thiện độ tươi sáng và mang đến diện mạo rạng rỡ, khỏe khoắn hơn.

Điểm cần chú ý: Khả năng nâng tone hơi sáng nên nhiều bạn cũng không thích.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 299.000 đồng/70ml

9. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 9 kem chống nắng cho da khô là đại diện đến từ thương hiệu đình đám của Mỹ - Fixderma. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF50+ Cream ứng dụng cơ chế chống nắng kép với sự kết hợp giữa màng lọc vật lý và hóa học, tạo nên lớp "áo giáp" vững vàng: vừa phản xạ tia UV, vừa hấp thu và phân tán tia cực tím ổn định. Nhờ đó, làn da luôn được bảo vệ tối đa trước tác động của ánh nắng gay gắt và các yếu tố ô nhiễm từ môi trường.

Thành phần chính: Titanium dioxide & zinc oxide, nicotinamide, tocopheryl acetate, capric triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn chặn tác động của tia UVA & UVB, giúp phòng ngừa các tác nhân gây ra sạm nám, cháy nắng và lão hóa da sớm.

Duy trì độ ẩm, giúp bề mặt da khô trở nên mịn màng, căng mượt hơn sau mỗi lần sử dụng.

Giữ da khô thoáng suốt nhiều giờ, hạn chế tối đa tình trạng bóng nhờn hay cảm giác bí bách khó chịu.

Thẩm thấu nhanh, không bết dính, không để lại vệt trắng, cho lớp finish mịn màng tự nhiên.

Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cả với da nhạy cảm và thậm chí có thể sử dụng cho làn da mỏng yếu của trẻ nhỏ.

Điểm cần chú ý: Sản phẩm phù hợp dùng cả mặt và toàn thân nên dùng cảm thấy nhanh hết.

Đánh giá chung: 7/10

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g

10. Kem chống nắng The High Airfit Sun Cream

Top 10 kem chống nắng cho da khô khép lại danh sách với một đại diện nổi bật đến từ Hàn Quốc thương hiệu The High. The High Airfit Sun Cream là gợi ý phù hợp cho những ai đang tìm một loại kem chống nắng cho da khô không chỉ bảo vệ tối ưu mà còn giúp nâng tông sáng mịn tự nhiên.

Sản phẩm được trang bị hệ thống màng lọc chống nắng tiên tiến, tạo lớp lá chắn kiên cố giúp làn da luôn an toàn trước tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh - những tác nhân khiến da sạm màu, xỉn tối và lão hóa nhanh hơn.

Ưu điểm nổi bật:

Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của tia UVA/UVB, ngăn chặn tình trạng cháy nắng, sạm màu và từ đó giảm sự xuất hiện của thâm nám hay tàn nhang.

Bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính, TV… giúp duy trì độ tươi sáng và giảm tổn thương tế bào da.

Bổ sung độ ẩm dồi dào, giúp làn da khô luôn mềm mượt, căng mịn và tăng cường sức đề kháng tự nhiên trước các tác hại từ môi trường.

Điểm cần chú ý: Nâng tone hơi sáng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 350.000 đồng/50ml