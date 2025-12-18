Top 10 kem chống nắng cho da mụn: Ai dùng rồi cũng nguyện chung thủy tới già

1. Gel chống nắng kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Top đầu bảng xếp hạng kem chống nắng cho da dầu mụn là cái tên đến từ Frezyderm - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng của Hy Lạp. Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ được ví như "lá chắn" chuẩn y khoa, giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) - các tác nhân âm thầm gây sạm da, lão hóa sớm và suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Yếu tố tạo nên đẳng cấp khác biệt của sản phẩm nằm ở công nghệ Second Skin Technology - hiệu ứng "Làn da thứ hai". Lớp chống nắng mỏng nhẹ như nhung, tiệp sát bề mặt da, mang lại cảm giác khô thoáng mà không hề nặng hay bí. Không chỉ bảo vệ da, lớp màng này còn giúp tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn, lì mịn tự nhiên, rất phù hợp để dùng như lớp lót trang điểm mỗi ngày. Khả năng kiểm soát dầu ấn tượng giúp da dầu mụn luôn thông thoáng, hạn chế bóng nhờn và nguy cơ bít tắc lỗ chân lông.

Frezyderm Sun Screen Velvet Face còn ghi điểm nhờ tốc độ thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác dính rít. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu mụn, da nhạy cảm với ánh nắng hoặc làn da đang trong giai đoạn phục hồi sau peel, laser hay treatment nồng độ cao.

Thành phần chính: ethyl ferulate, carnosic acid, uridine mono.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại - đặc biệt cần thiết cho da sau điều trị chuyên sâu.

Kiềm dầu hiệu quả, giữ bề mặt da khô thoáng.

Củng cố hàng rào bảo vệ, tăng sức đề kháng tự nhiên cho làn da trước tia UV.

Hiệu ứng Second Skin giúp tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn, kiểm soát dầu lên đến 6 giờ, mang lại nền da mịn lì.

Cấp ẩm, bảo vệ và hỗ trợ phục hồi da sau laser hoặc các liệu trình xâm lấn.

Hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm trên da, giảm nguy cơ xuất hiện đốm nâu, sạm da do ánh nắng.

Chống nước, chống mồ hôi tốt, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, thể thao hay đi biển.

Có thể thay thế kem nền, giúp lớp trang điểm bền màu và lâu trôi hơn.

Kết cấu siêu nhẹ, thoáng da, an toàn cho da dầu mụn, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Chất kem mịn mượt, thấm nhanh, để lại cảm giác khô ráo, mềm mại suốt cả ngày.

Nhược điểm: Dễ rơi vào tình trạng "cháy hàng". Nếu đã mua được, lời khuyên chân thành là nên sắm sẵn thêm một tuýp để dùng lâu dài, tránh cảnh cần là không có.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng cho da mụn La Roche-Posay Anthelios UV Mune 400 OIl Control Gel Cream

Giữ vị trí top 2 trong danh sách kem chống nắng cho da mụn là đại diện đến từ La Roche-Posay - thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp. Kem chống nắng Anthelios UV Mune 400 Oil Control Gel Cream được thiết kế "đo ni đóng giày" cho làn da dầu mụn, ứng dụng hệ màng lọc Mexoplex tiên tiến, giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại cùng các tác nhân ô nhiễm môi trường.

Phiên bản cải tiến mới đặc biệt tập trung vào việc chống lại tia UV bước sóng dài - thủ phạm âm thầm gây lão hóa sớm và hình thành nám da. Kết cấu gel-cream mỏng nhẹ, tệp da nhanh, tạo bề mặt mịn lì tự nhiên, không để lại vệt trắng, không vón cục và kiểm soát dầu nhờn hiệu quả ngay cả trên làn da dễ lên mụn.

Thành phần chính: công nghệ màng lọc Mexoplex, airlicium, octocrylene, titanium dioxide, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ màng lọc Mexoplex tiên tiến giúp tăng cường khả năng chống nắng, bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Cung cấp độ ẩm vừa đủ, hỗ trợ làm dịu da, giảm tình trạng đỏ rát và ngăn ngừa cháy nắng.

Kiểm soát dầu, mồ hôi và bã nhờn hiệu quả, giúp da luôn thông thoáng từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mụn.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa, góp phần giúp làm chậm quá trình lão hóa sớm của làn da.

Khả năng kháng nước cao, phù hợp cho người thường xuyên vận động ngoài trời, bơi lội và không gây cay mắt.

Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cả với làn da dầu mụn nhạy cảm.

Chất kem mịn, thấm nhanh, không nâng tone, mang lại lớp nền tự nhiên, ráo mịn, không bóng dầu, không vệt trắng hay vón cục.

Nhược điểm: Mùi kem khá đặc trưng, có thể khiến một số người nhạy cảm mùi hương cảm thấy chưa quen.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

3. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Giữ vị trí top 3 trong bảng xếp hạng kem chống nắng cho da mụn là cái tên đang được nhắc đến dày đặc trên các diễn đàn làm đẹp - Rejuvaskin, thương hiệu dược mỹ phẩm hơn 37 năm tuổi đến từ Hoa Kỳ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen ứng dụng màng lọc vật lý với hàm lượng zinc oxide lên đến 20%, tạo lớp "lá chắn" vững chắc giúp da chống lại tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Công thức còn được tăng cường 4% niacinamide kết hợp cùng glycerin, panthenol và vitamin E, hỗ trợ làm dịu nhanh vùng da ửng đỏ, hạn chế cháy nắng. Đồng thời điều tiết bã nhờn hiệu quả, giữ cho làn da dầu mụn luôn khô thoáng, không bóng nhờn hạn chế mụn. Điểm cộng lớn nữa là khả năng nâng tông nhẹ tự nhiên, cho da sáng hồng hài hòa, không vệt trắng, không vón cục và không bị xỉn màu hay xuống tông vào cuối ngày.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng vật lý phổ rộng, tạo hàng rào bảo vệ an toàn trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh từ đó giúp góp phần ngăn ngừa nám, lão hóa sớm và nguy cơ ung thư da.

Cấp ẩm và làm dịu da hiệu quả, giảm tình trạng đỏ rát, đồng thời hạn chế cháy nắng khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt.

Khả năng kiểm soát dầu tốt, giúp da luôn thông thoáng, hạn chế bít tắc lỗ chân lông - phù hợp cho da dầu mụn hoặc da đang điều trị.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe hơn trước tác động của tia UV và môi trường ô nhiễm.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh, không nhờn rít hay để lại vệt trắng kém thẩm mỹ.

Lớp finish mịn mượt, nâng tông nhẹ nhàng, cho làn da sáng khỏe tự nhiên mà không xuống màu vào cuối ngày.

Khả năng kháng nước ổn, phù hợp dùng trong mùa hè, du lịch biển và thân thiện với rạn san hô.

Có thể ra ngoài ngay sau khi thoa mà không cần chờ đợi quá lâu.

Công thức không cồn, không paraben, không hương liệu, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

4. Kem chống nắng Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+

Xếp hạng top 4 trong danh sách kem chống nắng cho da dầu mụn đến từ Bioderma xuất xứ nước Pháp. Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30 nổi bật với công nghệ Fluidactiv™ giúp điều chỉnh chất lượng bã nhờn, hạn chế tình trạng dầu đặc gây bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân cốt lõi hình thành mụn. Nhờ khả năng kiểm soát dầu hiệu quả nhưng vẫn duy trì độ ẩm cần thiết, sản phẩm phù hợp với da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu. Kem còn hỗ trợ cân bằng pH, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và tăng cường hàng rào bảo vệ trước tác động từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, khô thoáng là điểm cộng lớn của Photoderm AKN Mat SPF30. Chất kem dễ tán, tiệp da nhanh, không gây nặng mặt hay bết dính. Công thức không gây bí da, không để lại vệt trắng kém thẩm mỹ, đồng thời có khả năng kháng nước và mồ hôi tốt, giúp lớp chống nắng bền vững suốt nhiều giờ.

Thành phần chính: công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE, acid citric, acid glycolic, SPF 30 & UVA 13, sáng chế FLUIDACTIV™.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước tia UVA/UVB và hỗ trợ cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của da dưới ánh nắng.

Giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, giảm dầu thừa và tạp chất, từ đó hạn chế nguy cơ phát sinh mụn mới.

Chỉ số SPF 30 và UVA 13 hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa do ánh nắng và các tổn thương da lâu dài.

Công nghệ Fluidactiv™ điều tiết bã nhờn hiệu quả, hạn chế bít tắc cho bề mặt da luôn khô thoáng.

Kết cấu nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không trắng bệch hay oxy hóa trên da.

Khả năng chống nước, chống mồ hôi tốt, phù hợp cho sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động ngoài trời.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường nên khi mua cần tìm hiểu kỹ và chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-danh-cho-da-hon-hop-bioderma-photoderm-akn-mat-spf-30-40ml.html

5. Kem chống nắng cho da dầu mụn Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF 50+

Giữ vị trí top 5 trong danh sách kem chống nắng cho da mụn là đại diện đến từ Eucerin - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng của Đức. Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF 50+ nổi bật nhờ công nghệ quang phổ tiên tiến kết hợp bảng thành phần được nghiên cứu bài bản, giúp bảo vệ làn da dầu mụn trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Không chỉ chống nắng hiệu quả, sản phẩm còn ghi điểm với khả năng kiểm soát dầu tốt, mang lại cảm giác khô ráo, dễ chịu suốt nhiều giờ, hạn chế bóng nhờn và nguy cơ bít tắc lỗ chân lông. Công thức phù hợp cả với làn da dầu mụn nhạy cảm, dễ kích ứng.

Thành phần chính: glycyrrhetinic acid, licochalcone A, L-carnitine, ethylhexyl methoxycinnamate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh từ đó hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Khả năng kiềm dầu tốt, giúp cân bằng độ ẩm, hạn chế tình trạng da tiết dầu quá mức - nguyên nhân gây mụn.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại vệt trắng hay hiện tượng vón cục trên da.

Giúp bề mặt da khô thoáng, giảm cảm giác nhờn dính và hạn chế tắc nghẽn lỗ chân lông.

Bổ sung hoạt chất nuôi dưỡng da khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu trước các tác động xấu từ môi trường.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho mọi loại da, kể cả da dầu mụn nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chưa ổn định, cần lựa chọn nơi mua uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 549.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/gel-chong-nang-cho-da-nhon-mun-eucerin-sun-gel-cream-dry-touch-oil-control-spf50-50ml.html

6. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense

Top 6 kem chống nắng cho da mụn được yêu chuộng gọi tên thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense được trang bị màng lọc vật lý từ zinc oxide và titanium dioxide tạo lớp bảo vệ an toàn giúp da chống lại tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những nguyên nhân chính gây cháy nắng, nám sạm, lão hóa sớm và thậm chí là ung thư da.

Sakura Physical Daily Defense còn kiểm soát dầu nhờn tốt, cân bằng độ ẩm và chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da khô thoáng, luôn khỏe mạnh, tươi trẻ. Không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông nên phù hợp với cả da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu.

Kết cấu nhũ tương siêu mỏng mịn, mang lại lớp finish tự nhiên, mượt mà, không để lại vệt trắng hay cảm giác nhờn rít, cho trải nghiệm sử dụng dễ chịu mỗi ngày.

Thành phần chính: zinc oxide, titanium dioxide, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ trước tác hại từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường gây hại.

Dưỡng ẩm và làm dịu da, ngăn cháy nắng và bỏng rát khi tiếp xúc trực tiếp với tia UV.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da dầu mụn luôn khô thoáng suốt cả ngày, giảm nguy cơ hình thành mụn mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ da từ đó giúp chống oxy hóa, hạn chế nếp nhăn và lão hóa sớm.

Kháng nước và lâu trôi, thích hợp cho người thường xuyên hoạt động ngoài trời, bơi lội hay du lịch biển.

Kết cấu nhũ tương trắng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không bết dính và không để lại màng trắng trên da.

Không nâng tone, tạo lớp nền mịn đẹp tự nhiên, có thể dùng như kem lót trước khi trang điểm.

Thành phần lành tính, an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da đang trong quá trình điều trị công nghệ cao.

Nhược điểm: Kết cấu dạng nhũ tương lỏng nên dùng nhanh hết hơn so với các loại kem chống nắng đặc.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/ 60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

7. Kem chống nắng Cocoon

Xếp hạng Top 7 trong bảng tổng hợp kem chống nắng cho da dầu mụn là đại diện quen thuộc đến từ Cocoon - thương hiệu mỹ phẩm thuần chay được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Nhờ công thức kết hợp chiết xuất bí đao nguyên chất cùng vitamin E, vitamin B3 và các hoạt chất chăm sóc da hiện đại, kem chống nắng Cocoon tạo nên lớp "lá chắn" bảo vệ da vững chắc trước tác động của ánh nắng. Không dừng lại ở khả năng chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ làm dịu da nhanh, điều hòa lượng dầu thừa, từ đó góp phần cải thiện tình trạng mụn khi sử dụng đều đặn.

Thành phần chính: chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, hydroxymethoxyphenyl decanone, tetrahexyldecyl ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA/UVB - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa, sạm nám và xỉn màu.

Kết cấu nhẹ, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, mang lại cảm giác khô thoáng suốt nhiều giờ.

Công thức dịu nhẹ, phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da dầu mụn và làn da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chưa thật sự đồng đều, người dùng cần chọn địa chỉ mua uy tín để tránh nhầm lẫn hàng kém chất lượng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

8. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White

Góp mặt ở vị trí top 8 trong danh sách kem chống nắng cho da mụn là Skin Aqua Clear White - dòng chống nắng "quốc dân" đến từ thương hiệu Sunplay quen thuộc. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho làn da dầu mụn với kết cấu dạng sữa siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và gần như "tan" ngay khi chạm da, không gây bí bách hay nhờn rít khó chịu.

Thành phần chính: vitamin C & B3, glycerin, disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu sữa lỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh, không gây nặng mặt - đặc biệt phù hợp với da dầu và da dễ lên mụn.

Bổ sung vitamin C và B3 giúp hỗ trợ làm sáng da, mờ thâm và cải thiện tình trạng da xỉn màu.

Khả năng kiểm soát dầu ở mức ổn định, giúp bề mặt da khô thoáng, hạn chế bóng nhờn trong nhiều giờ.

Công thức không cồn, không hương liệu, không chất dễ gây kích ứng, an toàn cho da dầu mụn nhạy cảm.

Hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, mang lại làn da sáng mịn, đều màu tự nhiên ngay sau khi sử dụng.

Nhược điểm: Có thể xảy ra hiện tượng xuống tông vào cuối ngày, khiến da trông kém tươi nếu không thoa lại.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g

9. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Giữ vị trí top 9 trong danh sách kem chống nắng cho da mụn là đại diện đến từ Floslek - thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín của Ba Lan. Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ được xem như "lá chắn" đa nhiệm, giúp bảo vệ làn da trước tia UV và các tác nhân ô nhiễm hằng ngày. Công thức không dầu mang lại cảm giác khô thoáng, hạn chế bóng nhờn, giữ bề mặt da mịn màng từ đó giảm nguy cơ hình thành mụn. Lớp màu nhẹ nhàng tạo hiệu ứng da đều màu, tươi tắn tự nhiên, rất phù hợp với da dầu, da hỗn hợp và làn da dễ nổi mụn.

Thành phần chính: octinoxate, tinosorb S, miacinamide, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free giúp da nhẹ thoáng, hạn chế bí tắc lỗ chân lông từ đó hạn chế hình thành mụn.

Lớp tinted mỏng nhẹ tạo hiệu ứng da đều màu, giúp lớp trang điểm bám mịn và tự nhiên hơn.

Chỉ số SPF50+ mang lại khả năng chống nắng cao, giúp giảm nguy cơ sạm da và cháy nắng.

Nâng tông nhẹ, che phủ khuyết điểm cơ bản, cho lớp finish sáng mịn, hồng hào mà không vón cục hay để lại vệt trắng.

Sử dụng đều đặn giúp làn da trông tươi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn.

Nhược điểm: Chất kem hơi dày, nên tán lớp mỏng để tránh cảm giác bí da và hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

10. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Top 10 kem chống nắng cho da mụn đến từ Hàn Quốc. Re:Excell Multi Sun Cream - "lá chắn đa nhiệm" cho làn da khỏe sáng mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở vai trò chống nắng thông thường, sản phẩm còn được ví như một "trợ thủ" chăm sóc da, giúp duy trì vẻ ngoài tươi tắn, mịn màng suốt cả ngày dài. Nhờ khả năng kiểm soát dầu hiệu quả cùng độ bền màu cao, Re:Excell Multi Sun Cream tạo lớp bảo vệ ổn định trong nhiều giờ liền, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều.

Thành phần chính: titanium dioxide, zinc oxide, adenosine, chiết xuất cây phỉ, lô hội, rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức kết hợp các chiết xuất thiên nhiên dịu nhẹ, an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB và các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác bí bách trên da.

Khả năng kiềm dầu tốt, giúp bề mặt da luôn khô thoáng, mịn màng.

Chống nước, chống mồ hôi hiệu quả, đảm bảo lớp bảo vệ bền vững ngay cả khi hoạt động mạnh.

Nhược điểm: Hiệu ứng nâng tông nhẹ, chưa thật sự phù hợp với làn da ngăm hoặc những ai mong muốn độ che phủ cao.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml