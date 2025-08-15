Top 10 kem chống nắng cho da mụn thông thoáng, không bóng nhờn, ngừa mụn hiệu quả

1. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

On top đầu kem chống nắng cho da dầu mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng của Hy Lạp. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ là "tấm khiên" cao cấp giúp bảo vệ làn da trước sự tấn công của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) - những nguyên nhân hàng đầu gây nám sạm, đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm mất đi vẻ tươi sáng tự nhiên.

Điểm sáng tạo làm nên sự khác biệt của sản phẩm nằm ở công nghệ Second Skin Technology - Làn Da Thứ Hai, tạo nên lớp màng mỏng mịn như lụa, ôm sát bề mặt da nhưng hoàn toàn không gây nặng mặt. Lớp bảo vệ này vừa chống nắng, vừa tạo hiệu ứng mờ nếp nhăn, giúp làn da trông mượt mà, căng mịn - lý tưởng để sử dụng như một lớp lót trang điểm hằng ngày. Khả năng kiềm dầu vượt trội giúp da dầu hoặc da mụn luôn khô thoáng, hạn chế tình trạng bóng nhờn hay bít tắc lỗ chân lông.

Không chỉ chống nắng hiệu quả, kem chống nắng Frezyderm cho da mụn này còn nổi tiếng với tốc độ thẩm thấu cực nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính hay bí bách. Phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt cho làn da nhạy cảm với ánh sáng, da dầu dễ nổi mụn hoặc da đang phục hồi sau các liệu trình peel, laser, hay sử dụng sản phẩm treatment mạnh.

Thành phần nổi bật: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi tác hại của UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại - đặc biệt quan trọng sau các liệu trình điều trị.

Kiểm soát lượng dầu nhờn "cực tốt" cho làn da dầu mụn khô thoáng, ngừa mụn hiệu quả.

Hỗ trợ phục hồi và sửa chữa DNA, giảm thiểu tổn thương từ gốc, thúc đẩy tái tạo tế bào.

Tăng cường hàng rào bảo vệ, củng cố cấu trúc da và nâng cao sức đề kháng cho làn da khỏe đẹp chống lại tác hại từ tia UV.

Hiệu ứng Second Skin giúp làm mờ nếp nhăn, kiểm soát dầu đến 6 giờ, mang lại nền da mịn lì.

Cấp ẩm, bảo vệ và tái tạo, hỗ trợ phục hồi da sau laser hoặc các liệu trình chuyên sâu.

Ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm nguy cơ xuất hiện đốm nâu do tia UV.

Khả năng chống nước và mồ hôi tuyệt vời, phù hợp khi vận động ngoài trời, chơi thể thao hoặc đi biển.

Có thể thay thế kem nền, giúp lớp makeup bền màu và lâu trôi.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thông thoáng, an toàn cho cả da dầu mụn; không gây bít tắc lỗ chân lông.

Chất kem mịn mượt, thấm nhanh, để lại cảm giác khô ráo và mềm mại, không bóng dầu suốt cả ngày.

Nhược điểm: Thường xuyên "hết hàng", nên nếu đã may mắn mua được thì đừng quên "tích trữ" luôn 2 tuýp để dùng lâu dài nhé.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng thuần vật lý Rejuvaskin Mineral Facial SPF32

Top 2 trong danh sách kem chống nắng cho da mụn đang "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn làm đẹp chính là Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 - siêu phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 37 năm danh tiếng tại Hoa Kỳ. Sản phẩm sử dụng màng lọc vật lý chứa 20% Zinc Oxide tinh khiết, tạo nên lớp "lá chắn" vững vàng giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những tác nhân hàng đầu gây nám, sạm và lão hóa sớm.

Điểm cộng nổi bật là công thức giàu 4% Niacinamide kết hợp Glycerin, Panthenol và Vitamin E, vừa giúp làm dịu nhanh các vết đỏ, giảm cảm giác bỏng rát, vừa điều tiết dầu thừa, giữ cho làn da dầu mụn luôn khô thoáng, sạch sẽ. Đặc biệt, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn nâng tông da nhẹ nhàng, mang đến làn da hồng hào tự nhiên, không để lại vệt trắng hay vón cục, và duy trì màu da sáng đều suốt cả ngày mà không bị vàng hay xỉn màu.

Bảng thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng vật lý phổ rộng, tạo màng bảo vệ an toàn giúp da tránh khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, đồng thời hạn chế nám, lão hóa và nguy cơ ung thư da.

Cung cấp độ ẩm và làm dịu da, giảm đỏ rát và ngăn cháy nắng hiệu quả.

Kiểm soát dầu, giúp da luôn khô thoáng, không bí tắc - phù hợp cho da dầu mụn hoặc da đang điều trị.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh trước tác động của tia UV và môi trường.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, ức chế gốc tự do, làm chậm lão hóa và hỗ trợ giảm nếp nhăn khi sử dụng lâu dài.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không để lại vệt trắng.

Nâng tông tự nhiên, tạo lớp nền mịn màng, giữ da căng sáng, hồng hào suốt cả ngày.

Kháng nước tốt, lý tưởng cho mùa hè, hoạt động ngoài trời hoặc du lịch biển, đồng thời an toàn cho rạn san hô.

Có thể ra ngoài ngay sau khi thoa, không cần chờ 15-30 phút như nhiều loại kem chống nắng khác.

Không chứa cồn, paraben, hương liệu, lành tính cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Với làn da dầu mụn quá nhạy cảm, nên thoa một lớp mỏng và tán đều để tránh hiện tượng vón cục.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng cho da mụn Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+

Top 3 kem chống nắng cho da dầu mụn gọi tên thương hiệu Bioderma đến từ nước Pháp. Với công nghệ Fluidactiv™, kem chống nắng Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30 giúp tối ưu hóa chất lượng bã nhờn trên bề mặt da, từ đó giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông - nguyên nhân chính gây mụn. Không chỉ lý tưởng cho da dầu mụn, sản phẩm còn phù hợp với da hỗn hợp nhờ khả năng kiểm soát dầu thừa mà vẫn duy trì độ ẩm cần thiết. Ngoài nhiệm vụ chống nắng, kem còn hỗ trợ cân bằng pH tự nhiên, nuôi dưỡng da sáng khỏe từ sâu bên trong và tăng khả năng phục hồi khi tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, khô thoáng, dễ tán đều, không để lại cảm giác nặng mặt hay bóng nhờn. Công thức không gây bí da, không tạo vệt trắng, chống trôi khi gặp nước và mồ hôi, mang lại lớp bảo vệ ổn định suốt cả ngày. Mùi hương dịu nhẹ, an toàn ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE, Acid Citric, Acid Glycolic, SPF 30 & UVA 13, sáng chế Fluidactiv™.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng quang phổ rộng, bảo vệ trước tia UVA và UVB, đồng thời kích hoạt cơ chế tự phòng vệ của da.

Giữ lỗ chân lông thông thoáng, loại bỏ bã nhờn và tạp chất, hạn chế hình thành mụn.

Chỉ số SPF 30 kết hợp UVA 13 giúp chống lại lão hóa sớm và tổn thương do ánh nắng.

Điều tiết dầu thừa hiệu quả nhờ Fluidactiv™, giảm nguy cơ bít tắc và mụn, duy trì làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Cấp ẩm liên tục, được chứng minh hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn tới 74%.

Kết cấu siêu nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít hay để lại lớp trắng bệch.

Kháng nước và mồ hôi tốt, giữ vững hiệu quả bảo vệ khi hoạt động ngoài trời.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường khá chênh lệch, chất lượng khó kiểm soát; nên chọn mua tại đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo an toàn.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-danh-cho-da-hon-hop-bioderma-photoderm-akn-mat-spf-30-40ml.html

4. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 4 kem chống nắng cho da mụn được yêu chuộng gọi tên thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF50+ PA++++ được trang bị màng lọc vật lý từ Zinc Oxide và Titanium Dioxide, tạo lớp bảo vệ an toàn giúp da chống lại tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những nguyên nhân chính gây cháy nắng, nám sạm, lão hóa sớm và thậm chí là ung thư da. Bên cạnh khả năng chống nắng vượt trội, Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ còn kiểm soát dầu nhờn tốt, cân bằng độ ẩm và chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da khô thoáng, luôn khỏe mạnh, tươi trẻ. Hoàn toàn không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông nên phù hợp với cả da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu.

Kết cấu nhũ tương siêu mỏng mịn, mang lại lớp finish tự nhiên, mượt mà, không để lại vệt trắng hay cảm giác nhờn rít, cho trải nghiệm sử dụng dễ chịu mỗi ngày.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ trước tác hại từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường gây hại.

Dưỡng ẩm và làm dịu da, ngăn cháy nắng và bỏng rát khi tiếp xúc trực tiếp với tia UV.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da dầu mụn luôn khô thoáng suốt cả ngày, giảm nguy cơ hình thành mụn mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, chống ô xy hóa, hạn chế nếp nhăn và lão hóa sớm

Kháng nước và lâu trôi, thích hợp cho người thường xuyên hoạt động ngoài trời, bơi lội hay du lịch biển.

Kết cấu nhũ tương trắng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không bết dính và không để lại màng trắng trên da.

Không nâng tone, tạo lớp nền mịn đẹp tự nhiên, có thể dùng như kem lót trước khi trang điểm.

Thành phần lành tính, an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da đang trong quá trình điều trị công nghệ cao.

Nhược điểm: Kết cấu dạng nhũ tương lỏng nên dùng nhanh hết hơn so với các loại kem chống nắng đặc.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/ 60g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

5. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Top 5 kem chống nắng cho da mụn là một cái tên đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream SPF50+ là dòng kem chống nắng vật lý cao cấp, mang đến lớp bảo vệ vững chắc trước tác động của tia UV và các yếu tố ô nhiễm từ môi trường. Khả năng nâng tone nhẹ cho làn da trắng mịn tự nhiên, đồng thời hỗ trợ chống nhăn, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài. Với khả năng chống trôi mồ hôi, kiểm soát dầu vượt trội, Re:Excell Multi Sun Cream giữ lớp màng bảo vệ ổn định suốt cả ngày.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng từ nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và lành tính ngay cả với làn da nhạy cảm hoặc đang điều trị.

Bảo vệ trước tia UVA, UVB và các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bết dính, không nhờn rít và không để lại vệt trắng.

Cấp ẩm liên tục, giữ da mềm mại, tránh tình trạng khô rát hay kích ứng.

Kiềm dầu ổn định, cho làn da dầu mụn luôn khô thoáng, mịn màng suốt ngày dài.

Chống nước và mồ hôi tốt, duy trì hiệu quả bảo vệ lên đến 4-5 giờ liên tục.

Nhược điểm: Khả năng nâng tone rất nhẹ, chưa đủ rõ rệt cho làn da ngăm đen.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml.

6. Kem chống nắng Cocoon

Top 6 kem chống nắng cho da dầu mụn đến từ thương hiệu Cocoon. Với chiết xuất bí đao thuần tự nhiên kết hợp vitamin E, vitamin B3 cùng các hoạt chất dưỡng da tiên tiến, kem chống nắng cho da mụn Cocoon không chỉ tạo nên lớp "lá chắn" vững vàng bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mà còn làm dịu tức thì, kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng viêm và cải thiện rõ rệt tình trạng mụn.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecyl Ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu da nhạy cảm, giảm viêm, kháng khuẩn và chăm sóc da mụn hiệu quả.

Bảo vệ trước tia UVA và UVB - thủ phạm chính gây lão hóa sớm, nám sạm.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, duy trì làn da khô thoáng suốt cả ngày.

Phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt lý tưởng với da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường chưa đồng nhất, khó kiểm soát chất lượng; nên mua tại điểm bán uy tín để đảm bảo an toàn.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml.

7. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White

Top 7 kem chống nắng cho da mụn là siêu phẩm đến từ thương hiệu Sunplay. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White nổi bật với kết cấu siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh như nước và tuyệt đối không gây bít tắc lỗ chân lông. Nhờ khả năng kiểm soát dầu vượt trội, Skin Aqua Clear White giúp da luôn khô thoáng, không bóng nhờn.

Thành phần chính: Vitamin C, Vitamin B3 (Niacinamide), Glycerin, Disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu nhẹ bẫng, không gây nặng mặt hay tắc nghẽn lỗ chân lông, cực kỳ lý tưởng cho da dầu mụn và da nhạy cảm sau liệu trình laser.

Khả năng kiềm dầu ấn tượng, giúp bề mặt da luôn mịn lì, giữ lớp nền lâu trôi và bền màu cả ngày.

Nâng tone cho làn da trắng hồng tự nhiên, không gây bóng nhờn hay tạo vật trắng.

Nhược điểm: Tone da có thể xuống nhẹ vào cuối ngày nên gương mặt trông kém tươi tắn hơn ban đầu.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g.

8. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Lọt top 8 danh sách kem chống nắng cho da mụn nâng tone được yêu thích gọi tên thương hiệu Floslek nổi tiếng Ba Lan. Kem chống nắng Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ mang đến lá chắn bảo vệ mạnh mẽ chống lại tia UVA, UVB cùng tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ, khả năng nâng tone tự nhiên và hiệu quả kiểm soát dầu tốt, sản phẩm giúp làn da luôn đều màu, rạng rỡ và thông thoáng suốt cả ngày.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo, Zinc Gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free giúp hạn chế tối đa tình trạng bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn, đặc biệt phù hợp cho da dầu mụn và làn da sau điều trị laser.

Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng giúp da sáng khỏe, đều màu tự nhiên, đồng thời hỗ trợ giữ lớp nền và trang điểm lâu trôi hơn.

Bảo vệ trước ánh nắng, giảm nguy cơ nám sạm và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm.

Khả năng che phủ khuyết điểm tinh tế, tạo bề mặt da căng mướt, không vón cục và không để lại lớp trắng bệch kém tự nhiên.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường còn biến động và khó đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các lô sản xuất.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml.

9. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 9 kem chống nắng cho da mụn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ. Kem chống nắng cho da mụn Fixderma Shadow SPF50+ Cream là sự kết hợp thông minh giữa chống nắng vật lý và hóa học, vừa phát huy tối đa khả năng tạo lớp màng chắn phản xạ tia UV của dòng vật lý, vừa tận dụng cơ chế hấp thụ và phân hủy tia cực tím bền bỉ của dòng hóa học để bảo vệ da lâu dài.

Fixderma Shadow SPF 50+ Cream còn giúp cân bằng dầu thừa, duy trì độ ẩm mịn và để lại lớp finish căng mượt, thông thoáng, hạn chế nguy cơ mụn xuất hiện.

Thành phần chính: Octinoxate, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Nicotinamide (Vitamin B3), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Caprylic/Capric Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ da an toàn trước tác động của cả tia UVA và UVB.

Kiểm soát dầu hiệu quả, không gây cảm giác bóng nhờn hay bết dính khi sử dụng.

Công thức lành tính, không gây kích ứng, không để lại vệt trắng và giữ cho da luôn khô ráo.

Phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay da mỏng manh của trẻ nhỏ.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, tạo cảm giác thoải mái và không nặng mặt.

Nhược điểm: Dùng cả da mặt và toàn thân nên nhanh hết.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g.

10. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

Top 10 là kem chống nắng cho da mụn đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng La Roche-Posay - Pháp. Kem chống nắng cho da mụn La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ là bước tiến với màng lọc Mexoryl 400 kết hợp công nghệ Netlock. Sự kết hợp này không chỉ giúp ngăn chặn tác hại của tia UVB gây bỏng rát, mẩn đỏ mà còn bảo vệ trước tia UVA dài nhất (380-400nm) - thủ phạm chính gây nám, sạm và lão hóa da sớm.

Phiên bản Anthelios UVMune 400 Oil Control Gel Cream còn bổ sung Airlicium - hoạt chất nổi tiếng trong việc hút dầu, kiểm soát bã nhờn và giảm mồ hôi, giúp làn da luôn khô thoáng, hạn chế nguy cơ hình thành mụn suốt 12 giờ. Đồng thời, nguồn nước khoáng La Roche-Posay giàu khoáng chất giúp làm dịu da, giảm mẩn đỏ và duy trì độ ẩm cần thiết để da luôn mềm mịn, tươi mới. Nhờ ứng dụng công nghệ chống nắng tiên tiến, sản phẩm trở thành giải pháp hàng đầu giúp phòng ngừa nám sạm và lão hóa hiệu quả.

Thành phần chính: Octosalate, Uvinul T150, Tinosorb S, Mexoryl XL, Avobenzone, UVMune 400, Uvinul A+, Mexoryl SX, Zinc PCA và phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng toàn diện bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại... cho làn da tươi khỏe dài lâu.

Màng lọc Mexoryl 400 cùng công nghệ Netlock bảo vệ da khỏi tia UVA dài nhất (380-400nm) - nguyên nhân chính gây sạm nám và lão hóa.

Kiểm soát dầu, bã nhờn vượt trội, giữ da khô thoáng, mịn màng, hạn chế mụn xuất hiện.

Dưỡng ẩm và làm dịu, ngăn cháy nắng, giảm mẩn đỏ, cho làn da luôn ẩm mượt.

Công thức an toàn, không paraben, không hương liệu, phù hợp cả với làn da nhạy cảm, không gây cay mắt.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán đều, tạo lớp finish mềm mượt, tự nhiên; không nâng tone, không vón cục, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt.

Khả năng kháng nước cũng khá tốt nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời hay đi biển.

Nhược điểm: Chứa cồn khô nên với những làn da dầu mụn quá nhạy cảm nên cân nhắc.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html