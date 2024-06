Top 10 kem chống nắng cho da nhạy cảm an toàn, lành tính và không kích ứng

1. Kem chống nắng Image Prevention Daily Ultimate Moisturizer SPF 50

Top 1 kem chống nắng là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem chống nắng Image Prevention+ Daily Ultimate Moisturizer SPF 50 được thiết kế dành cho da hỗn hợp, da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu. Ứng dụng công thức từ nhiều hoạt chất đã được chứng nhận lâm sàng kết hợp với đậu thủy phân và màng lọc phổ rộng, Image Prevention Daily Ultimate Moisturizer SPF 50 bảo vệ làn da chống lại mọi tác hại từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh hay các gốc tự do từ môi trường ngăn ngừa lão hóa, nám sạm và ung thư da. Kết cấu dạng kem sữa nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay bí da.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Octinoxate, chiết xuất hạt nho, BV- OSC, Photosomes, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Chỉ số chống nắng cao SPF50 tạo màng lọc tối ưu giúp bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, tươi sáng rạng rỡ.

Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu làn da nhạy cảm dễ kích ứng và ngăn ngừa bỏng nắng, cháy nắng hiệu quả.

Cơ chế chống nắng vật lý kết hợp với hóa học giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại của tia UV tốt hơn.

Ứng dụng công nghệ Digital Aging Defensen nên vừa cấp ẩm cho vùng da khô vừa kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra ở vùng da dầu cho làn da hỗn hợp luôn thoáng mịn.

Phục hồi tế bào và sửa chữa các tổn thương DNA cho làn da khỏe mạnh ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Ngăn ngừa da mất nước và giảm tình trạng da khô, da bong vảy.

Hạn chế sự phân hủy collagen, chống oxy hóa ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu hay đồi mồi xuất hiện trên làn da.

Thiết kế sang trọng với 2 màu vàng trắng chủ đạo và ở dạng tuýp mềm nắp bật chắc chắn nên dễ sử dụng. Việc bảo quản cũng thuận tiện cho người dùng.

Hương cam chanh tươi ngọt ngào, dễ chịu tạo cảm giác thư thái mỗi khi apply lên da.

Kết cấu dạng kem màu trắng sữa dễ tán, mỏng mịn, thẩm thấu tốt nên không tạo cảm giác bí bách, nặng da khi dùng. Không nâng tone với lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Bảng thành phần không chứa cồn, mùi hương nhân tạo… nên đảm bảo phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu, da mụn.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm 1.485.000đ/ 91g Kem sữa mỏng mịn, không nâng tone.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 10+% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nang-image-spf-50.html

2. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Top 2 kem chống nắng cho da nhạy cảm chính là sản phẩm đến từ thương hiệu Martiderm của Tây Ban Nha. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream kết cấu dạng lỏng dễ dàng hấp thu giúp phát huy tác dụng ngăn ngừa và sửa chữa các dấu hiệu lão hóa da sớm. Đây cũng là siêu phẩm với màng lọc chống nắng phổ rộng chống lại các tia UVA, UVB, IR, HEV… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da. Bên cạnh đó, MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream còn có sự kết hợp của Proteoglycans, phức hợp Spectrum Complex, phức hợp Hyaluronic Acid & Silicon Complex nuôi dưỡng làn da luôn tươi sáng, trẻ trung và đều màu. Kết cấu dạng cream-to-powder mang lại lớp finish mềm mịn và mỏng nhẹ tựa vô hình. Phù hợp với mọi làn da và lý tưởng với cả làn da dầu mụn hay da nhạy cảm.

Thành phần chính: Phức hợp Spectrum Complex, Proteoglycans, Hyaluronic Acid & Silicon Complex.

Ưu điểm nổi bật:

Không chỉ bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB mà còn ngăn cản tác hại của ánh sáng xanh, tia hồng ngoại.

Phục hồi làn da tổn thương do ánh nắng và dưỡng da mềm mượt hơn, tươi sáng hơn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da mềm mượt, tươi sáng rạng ngời. Đồng thời, làm dịu làn da mẩn đỏ, viêm sưng và ngăn ngừa tình trạng da cháy nắng, bỏng nắng.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa bưng bít lỗ chân lông ngừa mụn hiệu quả.

Làm chậm quá trình oxi hóa và ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên và sửa chữa DNA cho làn da dần tươi sáng, đều màu trở lại.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng. Hoàn toàn không gây tình trạng vón cục hay để lại vệt trắng và không gây nặng mặt.

Không nâng tone và tạo nên lớp finish đẹp, mịn mượt, không bóng dầu.

Thành phần dịu nhẹ, không gây kích ứng; phù hợp với cả làn da nhạy cảm và làn da dầu mụn.

Nhược điểm: Có chứa hương liệu nên những bạn nào không thích mùi mỹ phẩm cần cân nhắc.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da dầu mụn hay da nhạy cảm. 1.350.000đ/ 40ml Kem mỏng mịn, không nâng tone.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 44% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-chong-nang-martiderm.html

3. Kem chống nắng La Roche Posay Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+

Top 3 là kem chống nắng cho da nhạy cảm, da khô đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Kem chống nắng La Roche Posay Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+ là phiên bản mới được nâng cấp với chỉ số chống nắng PPD 46 và kết cấu kem mỏng nhẹ gần như vô hình trên làn da. Với chỉ số chống tia UVA là PPD 46 và SFP50+, La Roche Posay Roche Posay Anthelios Shaka Fluid chống nắng phổ rộng bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA1, UVA2, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da. Còn về khả năng chống nước lên tới 2 giờ.

Thành phần chính: Màng lọc độc quyền XL-Protect, hạt Polymers thông minh, Glycerin, Ethylhexyl salicylate.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ Mexoplex độc quyền giúp chống nắng phổ rộng ngăn ngừa tác hại của tia UV, kể cả tia UVA dài nguyên nhân gây lão hóa hàng đầu hiện nay.

Bổ sung độ ẩm làm giảm tình trạng da kích ứng, mẩn đỏ và ngăn ngừa cháy nắng, bỏng nắng.

Chống lại sự oxy hóa cho làn da tươi trẻ và ngăn ngừa tình trạng hình thành nếp nhăn.

Công nghệ Intelimer mang lại khả năng chống nước 2h và không gây cay mắt nên phù hợp cho những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời, đi bơi hay đi du lịch.

Kết cấu dạng kem sữa mỏng mịn và nâng tone nhẹ nhàng cực tự nhiên. Tạo lớp finish mịn đẹp tự nhiên, hoàn toàn không gây nhờn rít hay tạo vệt trắng.

Bảng thành phần thiên nhiên lành tính nên an toàn với mọi làn da. Phù hợp với cả làn da khô hay da nhạy cảm.

Nhược điểm: Có mùi cồn nhẹ nhưng cũng hết ngay sau vài phút bạn apply lên da.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, PA++++ Da khô, da bong tróc, da mất nước, da nhạy cảm. 535.000đ/ 50ml Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-dang-sua-khong-gay-nhon-rit-la-roche-posay-anthelios-shaka-fluid-spf-50.html

4. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+ Claire

Vị trí thứ 4 thuộc về kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng tại Pháp. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+ Claire bảo vệ da khỏi tác động của tia UVA, UAB hoàn toàn không gây bóng dầu.

Thành phần chính: Dicaprylyl Carbonate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [Nano], Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm làm dịu mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng khác.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da sớm.

Che khuyết điểm và nâng tone cực nhẹ nhàng cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây bóng nhờn hay tạo vệt trắng.

Khả năng chống nước tương đối nên các bạn có thể yên tâm sử dụng khi đi bơi hay đi du lịch.

Thành phần khá lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da khô nhạy cảm.

Nhược điểm: Hương thơm nhẹ nên không phù hợp với những bạn không thích mùi mỹ phẩm.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Da nhạy cảm, da sau trị liệu. 460.000đ/ 40ml Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ nhàng.

5. Gel chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare

Top 5 trong danh sách kem chống nắng cho da nhạy cảm thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Anessa của Nhật Bản. Gel chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare không chỉ mang lại khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV. Mà còn bổ sung độ ẩm và tăng cường độ đàn hồi cho da luôn đều màu, tươi trẻ.

Thành phần chính: Công nghệ Aqua Booster, chiết xuất hoa hồng, nha đam, collagen từ cá.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn ẩm mịn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Kết cấu gel mỏng mịn thẩm thấu nhanh chóng với khả năng nâng tone nhẹ nhàng cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Phù hợp sử dụng trên cả da mặt và cơ thể; an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Mùi của sản phẩm hơi hắc nên có thể gây khó chịu với một số người.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, PA++++ Da khô, da nhạy cảm. 575.000đ/ 90g Gel mỏng mịn, nâng tone nhẹ

6. Kem chống nắng SVR Sun Secure Fluide SPF50

Top 6 là kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu SVR cũng đến từ nước Pháp. Kem chống nắng SVR Sun Secure Fluide SPF50+ với công nghệ Integral Secure Technology giúp tăng khả năng chống nắng cho làn da luôn khỏe đẹp. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ Integral Secure Technology, Liposomal, Niacinamide, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mà còn chống oxy hóa cho làn da luôn tươi trẻ.

Bổ sung độ ẩm làm dịu da và hạn chế da bị khô, mất nước khi hoạt động ngoài trời.

Thiết kế dạng tuýp màu cam bắt mắt, nắp xoay thuận tiện khi sử dụng hay bảo quản.

Kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Dùng được cho cả mặt và toàn thân. An toàn cho mọi loại da, ngay cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Nhược điểm: Có mùi hương nên những bạn nào không thích mùi mỹ phẩm nên cân nhắc.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. 550.000đ/ 50ml Kem mỏng mịn, không nâng tone.

7. Kem chống nắng Shiseido Perfect UV Protector S SPF 50+ cho da nhạy cảm

Top 7 là kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Shiseido nổi tiếng tại Nhật Bản. Kem chống nắng Shiseido Perfect UV Protector S For Sensitive Skin and Children không chứa hương liệu, không cồn và không chất bảo quản nên đảm bảo an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Octinoxate.

Ưu điểm nổi bật:

Không chỉ chống nắng mà còn bổ sung độ ẩm từ bên trong nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Kết cấu dạng kem sữa mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay sự khó chịu trên da mặt.

Thành phần lành tính, không gây kích ứng nên phù hợp với làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi cao mà kết cấu dạng sữa lỏng nên dùng khá hao.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, PA++++ Da nhạy cảm, kể cả làn da trẻ nhỏ. 1.150.000đ/ 30ml Sữa mỏng mịn, không nâng tone.

8. Kem chống nắng cho da dầu nhạy cảm Paula's Choice CALM Mineral Moisturizer SPF 30 For Normal to Oily Skin

Top 8 là kem chống nắng cho nhạy cảm đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ - Paula's Choice. Kem chống nắng Paula's Choice CALM Mineral Moisturizer SPF 30 For Normal to Oily Skin với màng lọc chống nắng vật lý kết hợp hoạt chất chống oxy hóa bảo vệ da trước tác hại của tia UV. Phù hợp với làn da dầu, da nhạy cảm, da mẩn đỏ hay làn da bị chứng đỏ mặt Rosacea.

Thành phần chính: Titanium Dioxide 2.32%, Zinc Oxide 6%.

Ưu điểm nổi bật:

Màng lọc khoáng chất vật lý bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu tình trạng da mẩn đỏ và ngăn ngừa cháy nắng hiệu quả.

Chống oxy hóa cho làn da tươi trẻ ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da thông thoáng ngừa mụn hình thành.

Kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh cho lớp finish mềm mịn không bóng nhờn.

Không chứa cồn, dầu khoáng, hương liệu, chất tạo màu, paraben và không thử nghiệm trên động vật.

An toàn cho làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da khô.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF30+, Broad Spectrum Da dầu, da nhạy cảm, da lão hóa. 980.000đ/ 60ml Kem mỏng mịn, không nâng tone.

9. Kem chống nắng Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+

Top 9 là sản phẩm kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Hyaestic của Mỹ. Kem chống nắng Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+ nổi bật với màng lọc chống nắng chiếm 25% trong bảng thành phần làm tăng khả năng chống nắng bảo vệ da an toàn trước các tác động của tia UV bước sóng ngắn và dài, ô nhiễm môi trường và bức xạ thiết bị điện tử. Sản phẩm còn tích hợp thêm chỉ số chống nắng UVA lên tới 24 PPD ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+ còn kết hợp vitamin F, chiết xuất tế bào gốc bông cotton tạo nên lớp bảo vệ tối ưu và thúc đẩy nhanh quá sửa chữa các tổn thương do tia bức xạ bao gồm viêm, ban đỏ và tổn thương DNA.

Thành phần chính: Ethylhexyl Methoxycinnamate, Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl triazine, CoF™, Vitamin F (axit Linoleic, Linolenic).

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB (kể cả UVA dài), ánh sáng xanh ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm, làm dịu mẩn đỏ và ngăn ngừa tình trạng cháy nắng hay bỏng nắng.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da dầu mụn thông thoáng và ngừa mụn hình thành.

Tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại xấu từ tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Chống lại sự oxy hóa và sửa chữa DNA ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim cho làn da luôn tươi trẻ.

Khả năng chống nước tương đối nên phù hợp với những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi bơi.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng và tạo lớp finish mịn đẹp tự nhiên với khả năng nâng tone cực nhẹ nhàng.

Bảng thành phần an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da dầu mụn, da sau trị liệu.

Nhược điểm: Sản phẩm với nhiều nguồn phân phối khác nhau tràn lan trên thị trường nên khó kiểm soát được chất lượng.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da dầu và da nhạy cảm. 1.190.000đ/ 50ml Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ nhàng

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% cùng quà tặng trị giá 180.000đ tại đây: https://maihan.vn/hyaestic/kem-chong-nang-bao-ve-toi-uu-hyaestic-skin-fusion-sf64-.html

10. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Top 10 là kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu VI Derm của Mỹ. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen với khả năng chống nắng phổ rộng và bổ sung vitamin E, chất oxy hóa giúp làn da tươi trẻ, sáng mịn hơn mỗi ngày. Phù hợp với những bạn có làn da mỏng, yếu, da nhạy cảm hay đang treatment.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Vitamin E, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm cho làn da ẩm mịn ngăn ngừa tình trạng da bong tróc hay cháy nắng.

Hạn chế tình trạng da nhạy cảm bị đỏ, viêm sưng hay khô ráp khi đi ngoài trời.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại những tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Bảo vệ và phục hồi cho da đang treatment, sau peel… dần khỏe mạnh trở lại.

Kết cấu kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng tạo lớp finish mịn đẹp tự nhiên, không bết dính và không tạo vệt trắng.

Thành phần an toàn và lành tính nên an toàn với cả làn da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Với làn da quá khô cần tán đều với lớp kem mỏng tránh tình trạng vón cục.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da sau trị liệu. 1.550.000đ/ 59ml Kem mỏng mịn, không nâng tone.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

Vậy là bạn đã chọn được kem chống nắng cho da nhạy cảm phù hợp rồi đúng không nào. Nhớ là dù chọn sản phẩm nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các địa chỉ phân phối chính hãng. Chúc các bạn luôn có làn da tươi sáng, khỏe đẹp rạng ngời.