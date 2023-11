Top 10 kem chống nắng cho da nhạy cảm lành tính, dịu nhẹ

1. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32

Vị trí hoa hậu trong danh sách này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ với hơn 30 năm. Là kem chống nắng thuần vật lý với các thành phần 20% Zinc Oxide, Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen tạo nên một tấm lá chắn toàn diện bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da. Bên cạnh đó, kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial còn chứa 4% Niacinamide làm dịu tức thì làn da nhạy cảm mẩn đỏ, căng rát do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và bổ sung dưỡng chất giúp tái tạo và phục hồi làn da khỏe mạnh trở lại. Sản phẩm không chứa hương liệu, chất bảo quản nên phù hợp với cả những làn da yếu, mụn, nhạy cảm, đồng thời dễ tán, dễ thấm, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Caprylic triglyceride, Coco-Caprylate.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA/UVB hạn chế nguy cơ ung thư da và ngăn ngừa lão hóa da sớm, nám sạm.

Bảo vệ làn da khỏi những tổn thương từ tia UV như bỏng rát, thâm sạm hay cháy nắng.

Phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe đẹp chống lại những tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Làn da được bảo vệ khỏi tác hại từ ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử - nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Bổ sung độ ẩm cho làn da mềm mịn và nâng tone nhẹ nhàng có thể dùng như một lớp lót trang điểm.

Thiết kế dạng tuýp với nắp bật chắc chắn nên việc sử dụng và bảo quản cũng dễ dàng. Bạn cũng có thể mang đi bất cứ nơi đâu như đi du lịch, đi công tác, đi làm.

Màu trắng với đỏ kết hợp thật nổi bật và bắt mắt mà không kém phần sang trọng. Kết cấu dạng cream màu trắng mỏng nhẹ nên dễ tán và thẩm thấu nhanh không gây bưng bít lỗ chân lông ngừa mụn.

Mùi hương dịu nhẹ nên tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi apply lên da.

Thành phần lành tính nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da treatment, da mỏng yếu.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000đ/ 60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng vật lý VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Thuộc về một ứng cử viên cũng đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm. Với cấu tạo màng lọc vật lý Zinc Oxide & Titanium Dioxide và chỉ số SPF 50, VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen chính là "tấm áo giáp" bảo làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB… ngăn ngừa nám sạm, các dấu hiệu lão hóa. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen còn chứa Vitamin E và các chất oxy hóa vừa cấp ẩm vừa nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Đây chính là bảo bối bảo vệ da mỗi ngày cho các bạn có làn da mỏng, yếu, nhạy cảm hay da đang treatment, sau liệu trình thẩm mỹ. Kết cấu mỏng nhẹ dễ tán, phù hợp với mọi tone da cho làn da mềm mịn ngay sau apply lên da.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Vitamin E, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da khỏi tác hại của cả tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu da ngăn ngừa tình trạng da mẩn đỏ, căng rát hay cháy nắng.

Phục hồi và sữa chữa tổn thương cho làn da nhanh chóng khỏe khoắn trở lại.

Củng cố hàng rào bảo vệ giúp làn da nhạy cảm, da mỏng yếu hay làn da sau trị liệu khỏe đẹp hơn.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện.

Kết cấu dạng kem siêu mềm mượt nên khi tán rất dễ dàng và thẩm thấu cực nhanh, không bết dính, không để lại vệt trắng và cũng không nâng tone, phù hợp với mọi tone da.

Thiết kế hiện đại với màu trắng xanh mòng két nổi bật và sang trọng. Dạng tuýp bật nắp nên sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng và thuận tiện.

Dung tích nhỏ gọn, dễ dàng mang đi bất cứ nơi đâu như công tác, đi du lịch…

Thành phần lành tính, da nhạy cảm dùng cực kỳ yên tâm. Sử dụng lâu dài, làn da dần khỏe mạnh trở lại.

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000đ/ 59ml.

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi tới 20% cùng quà tặng trị giá 730.000đ tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

3. Sữa chống nắng cho da nhạy cảm La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluide Invisible SPF50+

Là cái tên cũng khá quen thuộc trong giới skincare đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay của Pháp. Ứng dụng công nghệ net lock cùng màng lọc độc quyền Mexoryl 400, sữa chống nắng La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluide Invisible SPF50+ giúp bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm cho làn da nhạy cảm luôn khỏe mạnh, rạng rỡ.

Khả năng kháng nước, cát và mồ hôi của La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 cũng cực tốt lên tới 80 phút dưới nước và 2 giờ tiếp xúc với cát. Kết cấu dạng lỏng như sữa dễ tán với lớp finish hơi bóng nhưng sẽ hòa tan ngay và ẩm mịn, tươi sáng tức thì.

Thành phần chính: 8 màng lọc chống nắng, Nước khoáng La Roche-Posay, Tocopherol.

Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ chống nắng net lock và màng lọc độc quyền Mexoryl 400 giúp vệ da khỏi tia UVA & UVB. Đặc biệt là tia UVA dài "thủ phạm tiềm ẩn" của nám sạm sẽ được chặn đứng nhờ màng lọc độc quyền Mexoryl 400.

Khả năng kiềm dầu ở mức vừa phải giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Cung cấp độ ẩm cho làn da luôn ẩm mịn và tươi mới rạng ngời ngay sau khi apply.

Kháng nước, mồ hôi và cát nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với khả năng bảo vệ khi hoạt động ngoài trời thường xuyên.

Thiết kế dạng chai với màu sắc signature là cam, trắng và đen giống như toàn bộ dòng kem chống nắng của hãng. Đầu lấy kem nên khi sử dụng có thể điều tiết được lượng kem lấy ra tránh lãng phí.

Kết cấu dạng sữa dễ tán và tạo nên lớp finish vô hình trên da rất tự nhiên.

Sản phẩm có chứa cồn khô nhưng chỉ một lượng vừa đủ nên vẫn phù hợp với làn da nhạy cảm, da đang treatment. Mùi hương hơi hắc nên nhiều bạn không thích nhưng sẽ hết ngay sau khi thoa lên da.

Giá niêm yết chính hãng: 535.000đ/ 50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-dang-sua-khong-gay-nhon-rit-la-roche-posay-anthelios-shaka-fluid-spf-50.html

4. Kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk

Vị trí tiếp theo là kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk với công thức dịu nhẹ giúp bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi tác hại của tia UV. Kết cấu mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh và không để lại vệt trắng hay tình trạng da bóng nhờn.

Thành phần chính: HA, chiết xuất hoa mẫu đơn, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm:

Chỉ số chống nắng SPF 50+ PA++++ ngăn ngừa tác hại của tia UVA, UVB.

Khả năng chịu nước và kháng mồ hôi cực tốt giúp bảo vệ da cả ngày dài.

Có thể sử dụng như một lớp lót trang điểm.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 586.000đ/ 60ml.

5. Sữa chống nắng Paula's Choice Calm Mineral Moisturizer SPF 30 Dry Skin

Thuộc về một sản phẩm cũng đến từ nước Mỹ, dược mỹ phẩm nổi tiếng Paula's Choice. Sữa chống nắng Paula's Choice Calm Mineral Moisturizer SPF 30 Normal To Dry với công thức từ thành phần thiên nhiên an toàn, dịu nhẹ giúp bảo vệ làn da khỏi những yếu tố gây lão hóa, nám sạm. Đồng thời, sản phẩm cải thiện kết cấu cho làn da mịn màng và tươi sáng rạng rỡ hơn.

Thành phần chính: Glycine Soja Sterols, Hyaluronic Acid, Titanium Dioxide, Zinc Oxide.

Ưu điểm:

Khả năng chống nắng vượt trội, bảo vệ làn da khỏi mọi tác hại từ tia UV.

Tạo một lớp màng bảo vệ duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da luôn mềm mịn.

Bổ sung độ ẩm làm dịu làn da căng rát, khô ráp hay đang kích ứng tức thì.

Thiết kế dạng tuýp với nắp bật chắc chắn nên sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng.

Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ nên thẩm thấu ngay tạo nên lớp finis mềm mịn tự nhiên, không nhờn rít.

Mùi thơm dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái mỗi khi apply lên da.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 980.000đ/ 60ml.

6. Kem chống nắng Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 PA++++

Kem chống Kiehl's cũng có mặt trong danh sách này. Với công thức cải tiến mới nhất, Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 PA++++ bảo vệ làn da khỏi tác động từ tia UVA/UVB và những tác nhân gây hại từ ô nhiễm môi trường cùng các gốc tự do.

Thành phần chính: Chiết xuất rễ cây hoàng cầm, chiết xuất từ bạc hà, vitamin E.

Ưu điểm:

Chỉ số chống nắng tốt với SPF50 PA+++ bảo vệ da khỏi tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu và để lại lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Không gây bít tắc lỗ chân lông, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.850.000đ/ 60ml.

7. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+

Một sản phẩm kem chống nắng cho da nhạy cảm cũng khá nổi tiếng trong giới skincare thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Bioderma của Pháp. Với công nghệ chống nắng Sun Active Defense, sản phẩm bảo vệ da vượt trội khỏi tia UV và các yếu tố môi trường khác. Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng không gây nhờn rít. Không chứa hương liệu, cồn, paraben nên làn da nhạy cảm hay mỏng yếu yên tâm sử dụng.

Thành phần chính: Công nghệ Sun Active Defense, 3 loại bột phấn kiềm dầu, Octocrylene, Mannitol, Ectoin.

Ưu điểm:

Chỉ số chống nắng SPF50+ & UVA 24-26, cao hơn mức khuyến cáo của chuyên gia da liễu giúp bảo vệ làn da tối ưu.

Công nghệ chống nắng độc quyền Sun Active Defense với màng lọc hoá học và cơ học giúp bảo vệ da tốt nhất và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Khả năng bảo vệ ADN tế bào da giúp hạn chế sự phá hủy collagen và elastin ngăn ngừa nếp nhăn hình thành.

Kháng nước và kháng mồ hôi cũng tốt giúp bảo vệ làn da cả ngày dài.

Kết cấu mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng mà không gây bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 485.000đ/ 40ml.

8. Kem chống nắng cho da nhạy cảm mụn Eucerin Sun Dry Touch

Với làn da nhạy cảm và mụn thì kem chống nắng Eucerin Sun Dry Touch chính là lựa chọn tối ưu. Thiết kế đặc biệt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và hiệu quả của Eucerin Sun Dry Touch đã được kiểm nghiệm trên các làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ quang phổ spectral, Tinosorb S, Carnitine.

Ưu điểm:

Ứng dụng công nghệ phổ quang tiên tiến bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của UVA, UVB, HEVIS.

Kiểm soát lượng dầu tiết ra ngăn ngừa mụn hình thành.

Chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi những tổn thương gây ra bởi ánh nắng mặt trời.

Có thể sử dụng làm lớp lót trước make-up mềm mịn.

Giá niêm yết chính hãng: 549.000đ/ 50ml.

9. Kem chống nắng Obagi SuzanObagiMD Physical Defense Broad Spectrum SPF 40

Một cái tên "sang xịn mịn" không thể thiếu trong danh sách top 10 này là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi nổi tiếng số 1 tại Mỹ. Kem chống nắng Obagi SuzanObagiMD Physical Defense Broad Spectrum SPF40 với công thức cải tiến thông minh bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, tia HEV, VIS, IR. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng, sau treatment. Nâng tone nhẹ nhàng giúp che đi một số khuyết điểm mà lớp finish mềm mịn rất tự nhiên.

Thành phần chính: Zinc Oxide 12.8%, Titan dioxide 4.5%, chiết xuất rễ cây cam thảo, bông cải xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ làn da toàn diện ngăn ngừa các tác hại xấu từ tia UVA, UVB, HEV, VIS, IR ngăn ngừa lão hóa, nám sạm và hạn chế ung thư da.

Làm dịu làn da mẩn đỏ, căng rát khi đi ngoài nắng ngăn ngừa tình trạng cháy nắng hiệu quả.

Cung cấp độ ẩm cho làn da mềm mịn, hạn chế tình trạng da khô, bong tróc.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ, rạng ngời.

Có màu tự nhiên tạo hiệu ứng màu nền rất tự nhiên và giúp che bớt khuyết điểm như nám sạm, thâm mụn, da không đều màu.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, dễ tán không bị vón cục, tạo vệt trắng hay gây bóng nhờn.

Mùi hương khá dễ chịu tạo cảm giác thoải mái, thư giãn mỗi khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, màu nhân tạo hay mùi tổng hợp

Giá niêm yết chính hãng: 1.380.000đ/ 96.3g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-vat-ly-suzanobagimd-physical-defense-broad-spectrum-spf-40.html

10. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Trong danh sách này chắc chắn sẽ là thiếu sót nếu không có sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Martiderm nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Sự kết hợp hoàn hảo Proteoglycans, Spectrum Complex, phức hợp Hyaluronic Acid & Silicon Complex; MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… cho làn da khỏe mạnh toàn diện từ bên trong. Bên cạnh đó, với khả năng bổ sung và giữ ẩm cực tốt gấp 30 lần so với Hyaluronic Acid cho làn da căng mịn, tươi trẻ. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm, dễ kích ứng hay sau treatment, sau trị liệu.

Thành phần chính: Phức hợp Spectrum Complex, tiền Vitamin A, Hyaluronic Acid, Silicone Complex.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của cả tia UVA, UVB, ánh sáng canh và tia hồng ngoại.

Bổ sung độ ẩm làm dịu làn da kích ứng và ngăn ngừa cháy nắng cho làn da luôn mềm mượt tự nhiên.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và sự hính thành nếp nhăn.

Củng cố sự liên kết giữa các tế bào chống lại tình trạng da chảy xệ, chùng nhão.

Khôi phục và củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Phục hồi làn da tổn thương dần khỏe mạnh, tươi sáng rạng ngời trở lại.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh cho lớp finish mịn đẹp tư nhiên. Không nâng tone, không bị vón cục hay tạo vệt trắng.

Mùi hương dịu nhẹ nhưng cũng hết ngay sau khi apply lên làn da một vài phút.

Thành phần lành tính với mọi làn da, dù là da nhạy cảm hay đang treatment.

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/ 40ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-chong-nang-martiderm.html

Vậy là các bạn đã chọn được kem chống nắng cho da nhạy cảm dịu nhẹ mà có khả năng bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UV, HEV, IR… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da rồi đúng không nào. Nhớ là chỉ nên tìm mua tại các địa chỉ phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín.