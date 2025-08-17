Top 10 kem chống nắng cho da nhạy cảm, nhiều người mua đi mua lại

1. Kem chống nắng thuần vật lý Rejuvaskin Mineral Facial SPF32

Top đầu kem chống nắng cho da nhạy cảm được tìm mua nhiều hiện nay đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 37 năm nổi tiếng tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 áp dụng công nghệ màng lọc vật lý với 20% Zinc Oxide nguyên chất, hình thành lớp chắn kiên cố, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh – những kẻ thù nguy hiểm gây nên nám da, sạm màu và dấu hiệu lão hóa nhanh chóng.

Ưu điểm của Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn nằm ở công thức 4% Niacinamide kết hợp cùng Glycerin, Panthenol và Vitamin E; nhanh chóng xoa dịu vùng da đỏ rát, giảm cảm giác nóng bỏng khó chịu, đồng thời cân bằng dầu thừa hiệu quả, giúp da dầu mụn luôn tươi mát, thông thoáng và rạng rỡ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 cũng khéo léo nâng tone da tự nhiên, mang lại vẻ hồng hào rạng ngời, không hề gây trắng bệt hay vón cục, đồng thời duy trì làn da sáng mịn đồng đều suốt ngày dài mà không lo xỉn màu. Lý tưởng với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ phổ rộng theo cơ chế vật lý, dựng lớp chắn vững chắc chống chọi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giảm thiểu nám da, lão hóa và rủi ro ung thư da.

Cấp ẩm sâu và làm dịu da tức thì, xóa tan đỏ rát, ngăn ngừa cháy nắng hiệu quả.

Kiểm soát bã nhờn hoàn hảo, giữ da luôn thoáng khí, không bí bách – lý tưởng cho da dầu mụn hoặc da đang trong liệu trình điều trị.

Tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên của da, giúp da mạnh mẽ hơn trước tác động từ tia UV và môi trường khắc nghiệt.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, tiêu diệt gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ mờ nếp nhăn khi dùng lâu dài.

Kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng, không nhờn dính, không để lại dấu trắng loang lổ.

Nâng tone da tinh tế, tạo lớp nền mịn đẹp, duy trì da căng bóng, hồng hào suốt cả ngày dài.

Kháng nước, hoàn hảo cho mùa hè oi bức, hoạt động ngoài trời hay chuyến du lịch biển, đồng thời thân thiện với hệ sinh thái san hô.

Áp dụng là sẵn sàng ra ngoài ngay, không cần chờ đợi 15–30 phút.

Không chứa cồn, paraben hay hương liệu, dịu nhẹ cho mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm, da mỏng yếu sau trị liệu hay phụ nữ mang thai.

Nhược điểm: Chú ý, chỉ thoa từng lớp mỏng và vỗ nhẹ để kem tệp ngay tránh tình trạng vón cục với làn da dầu nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/60ml

Đánh giá chung: +10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

On top 2 kem chống nắng cho da nhạy cảm là gọi tên thương hiệu Frezyderm xuất xứ Hy Lạp. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ là "vệ sĩ" đỉnh cao, tạo nên lớp bảo vệ mạnh mẽ cho làn da trước sự tấn công của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) – những tác nhân chính gây nám, sạm và đẩy nhanh lão hóa, làm mờ đi nét rạng rỡ tự nhiên của làn da.

Điểm nhấn độc đáo của sản phẩm chính là công nghệ Second Skin Technology – Làn Da Thứ Hai, mang đến lớp màng siêu mỏng, mịn màng như nhung, ôm sát da mà không hề gây bí bách hay nặng nề. Lớp màng này không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV mà còn tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn, mang lại làn da căng bóng, mượt mà – hoàn hảo để sử dụng như lớp lót trang điểm hàng ngày. Khả năng kiểm soát dầu giúp da dầu mụn luôn khô ráo, thoáng sạch, ngăn ngừa bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nắng, Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ còn ghi điểm với tốc độ thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác dính nhớp hay khó chịu. Sản phẩm lý tưởng cho mọi loại da, đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm ánh sáng, da dầu dễ mụn hoặc da đang trong giai đoạn phục hồi sau peel da, laser hay sử dụng các sản phẩm treatment mạnh.

Thành phần nổi bật: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono

Ưu điểm nổi bật:

Dựng "tường thành" bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại – đặc biệt cần thiết sau các liệu trình điều trị chuyên sâu.

Kiểm soát dầu thừa "đỉnh cao", giữ da dầu mụn luôn khô thoáng, hạn chế mụn tái phát hiệu quả.

Hỗ trợ sửa chữa DNA da, giảm tổn thương từ gốc, thúc đẩy tái tạo tế bào cho làn da khỏe mạnh.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng cường sức đề kháng, giúp da chống lại tác hại từ tia UV và môi trường.

Hiệu ứng Second Skin làm mờ nếp nhăn, kiểm soát dầu suốt 6 giờ, mang lại lớp nền mịn màng.

Dưỡng ẩm sâu, hỗ trợ phục hồi và tái tạo da sau laser hoặc các liệu trình thẩm mỹ chuyên sâu.

Ngăn chặn lão hóa sớm, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện đốm nâu và nám do tia UV gây ra.

Kháng nước và mồ hôi xuất sắc, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, thể thao hoặc du lịch biển.

Thay thế cho kem nền, giúp lớp trang điểm bền màu, lâu trôi suốt cả ngày.

Kết cấu siêu nhẹ, thoáng khí, an toàn cho da dầu mụn, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Chất kem mượt mà, thẩm thấu nhanh, để lại làn da khô ráo, mềm mại, không bóng dầu cả ngày dài.

Nhược điểm: Thường khan hiếm hàng hóa rất khó khi mua tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 3 kem chống nắng cho da nhạy cảm được tin dùng gọi tên thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF50+ PA++++ là "lá chắn" với màng lọc vật lý từ Zinc Oxide và Titanium Dioxide, tạo hàng rào bảo vệ vững chắc, giúp da chống lại tia UVA, UVB và ánh sáng xanh – những thủ phạm chính gây cháy nắng, nám sạm, lão hóa sớm và nguy cơ ung thư da. Không chỉ dừng ở khả năng chống nắng, sản phẩm còn nổi bật với công thức kiểm soát dầu hiệu quả, cân bằng độ ẩm và chống oxy hóa mạnh mẽ, mang lại làn da luôn khô thoáng, khỏe khoắn và rạng rỡ suốt ngày dài.

Kết cấu nhũ tương siêu mịn, nhẹ như lông hồng, mang đến lớp finish mượt mà, tự nhiên, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng nề, mang lại sự thoải mái cho người dùng. Sản phẩm cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc da đang phục hồi sau các liệu trình thẩm mỹ chuyên sâu.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp bảo vệ, ngăn chặn hiệu quả tác hại từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân môi trường độc hại.

Dưỡng ẩm sâu, làm dịu da, giảm thiểu tình trạng bỏng rát và cháy nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mạnh.

Điều tiết dầu nhờn, giữ cho da dầu mụn luôn thoáng sạch cả ngày, hạn chế tối đa nguy cơ mụn mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, chống oxy hóa mạnh, làm chậm quá trình lão hóa và giảm thiểu nếp nhăn.

Kháng nước và bám lâu nên dùng cho các hoạt động ngoài trời, bơi lội hay chuyến du lịch biển đầy nắng.

Kết cấu nhũ tương siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng, không bết dính, không để lại màng trắng khó chịu trên da.

Giữ tone da tự nhiên, mang lại lớp nền mịn màng, sử dụng như kem lót trước khi trang điểm.

Thành phần dịu nhẹ, an toàn cho mọi loại da, kể cả da mỏng yếu đang điều trị bằng công nghệ cao.

Nhược điểm: Đang được phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà khó kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

4. Kem chống nắng phổ rộng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Top 4 kem chống nắng cho da nhạy cảm đang được yêu chuộng gọi tên thương hiệu VI Derm nổi tiếng tại Mỹ. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum là "người hùng" bảo vệ da với màng lọc vật lý phổ rộng tiên tiến, tạo nên lớp chắn kiên cố, bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh – những "kẻ thù" gây nám, sạm và lão hóa sớm. Sản phẩm được bổ sung Vitamin E cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ cấp ẩm, làm dịu da mà còn ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, mang lại làn da mềm mại, tươi trẻ và rạng ngời. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum là lựa chọn cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc da mỏng yếu sau các liệu trình thẩm mỹ.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, vitamin E, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ chống nắng phổ rộng tiên tiến, bảo vệ da toàn diện khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giữ cho làn da luôn rạng rỡ và khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cấp ẩm sâu, làm dịu da, ngăn chặn cháy nắng và tình trạng đỏ rát, mang lại cảm giác dễ chịu cả ngày dài.

Hỗ trợ phục hồi và tái tạo tế bào da bị tổn thương do tia UV, ô nhiễm môi trường hay bụi bẩn, giúp da luôn tươi mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, đặc biệt cho da mỏng yếu sau peel hoặc các liệu trình điều trị chuyên sâu, giúp da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Kết cấu kem siêu mịn, thẩm thấu cực nhanh, không để lại cảm giác bóng nhờn hay vệt trắng, mang đến lớp nền tự nhiên.

Thành phần dịu nhẹ, an toàn, không gây kích ứng, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm nhất hoặc da đang phục hồi sau trị liệu.

Nhược điểm: Giá thành có thể hơi cao, nhưng với hiệu quả bảo vệ và chăm sóc da, đây vẫn là "must-have" trong routine skincare của các tín đồ làm đẹp.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/59ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

5. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Top 5 kem chống nắng cho da nhạy cảm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ được tích hợp công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE tiên tiến cùng 4 màng lọc quang phổ rộng, tạo nên lớp bảo vệ, giúp da chống lại tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả.

Sở hữu chỉ số SPF50+ và UVA 24-26, sản phẩm không chỉ mang lại khả năng chống nắng đỉnh cao mà còn an toàn cho làn da. Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính hay vệt trắng, mang đến lớp finish mịn màng, nâng tone nhẹ nhàng giúp da rạng rỡ, hồng hào tự nhiên, đồng thời khéo léo che phủ các khuyết điểm nhỏ. Đây là lựa chọn cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, mỏng yếu hoặc da đang phục hồi sau các liệu trình laser, peel hay điều trị chuyên sâu.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Octocrylene, Mannitol, Ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ thống màng lọc quang phổ rộng tối tân, bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ngăn ngừa nám, sạm và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh hơn, sẵn sàng đối phó với tia UV và tác nhân môi trường.

Kích hoạt cơ chế tự bảo vệ bên trong, bảo vệ DNA tế bào, giảm thiểu nguy cơ lão hóa và tổn thương da.

Hỗ trợ phục hồi và củng cố sức đề kháng cho da nhạy cảm hoặc da mỏng yếu sau các liệu trình peel, laser, trị liệu chuyên sâu.

Kết cấu lỏng nhẹ như nước, dễ dàng tán đều, nâng tone trắng hồng tự nhiên, không để lại vệt trắng, không vón cục, giữ màu da đều đẹp suốt cả ngày.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn điều trị thẩm mỹ.

Nhược điểm: Giá bán có thể biến động tùy nơi phân phối, cần chọn mua từ các nguồn uy tín để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

6. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

On top 6 là kem chống nắng cho da dầu, da mụn nhạy cảm đến từ thương hiệu La Roche-Posay nước Pháp. Kem chống nắng cho da nhạy cảm La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ là đỉnh cao công nghệ với màng lọc Mexoryl 400 kết hợp cùng công nghệ Netlock tiên tiến, mang đến lớp bảo vệ, chặn đứng tác hại của tia UVB gây bỏng rát và tia UVA dài nhất (380–400nm) – nguyên nhân chính khiến da nám, sạm và lão hóa sớm.

Phiên bản Anthelios UVMune 400 Oil Control Gel Cream được nâng cấp với Airlicium – hoạt chất hút dầu đỉnh cao, kiểm soát bã nhờn và mồ hôi hiệu quả, giữ da khô thoáng, mịn màng suốt 12 giờ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mụn tái phát. Bên cạnh đó, nước khoáng La Roche-Posay dồi dào khoáng chất giúp làm dịu da, xoa tan mẩn đỏ và cung cấp độ ẩm để da luôn căng mọng, tươi sáng. Với công nghệ chống nắng chuẩn y khoa, sản phẩm là "vũ khí" hàng đầu để ngăn ngừa nám sạm và bảo vệ da khỏi lão hóa.

Thành phần chính: Octosalate, Uvinul T150, Tinosorb S, Mexoryl XL, Avobenzone, UVMune 400, Uvinul A+, Mexoryl SX, Zinc PCA, Phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, giữ cho làn da khỏe mạnh, rạng rỡ dài lâu.

Màng lọc Mexoryl 400 kết hợp công nghệ Netlock, ngăn chặn hiệu quả tia UVA dài nhất (380–400nm), giảm nguy cơ nám và lão hóa da.

Điều tiết dầu nhờn, mang lại làn da khô thoáng, mịn lì, hạn chế sự xuất hiện của mụn.

Cấp ẩm và làm dịu da, ngăn ngừa cháy nắng, giảm mẩn đỏ, mang đến làn da mềm mại, căng tràn sức sống.

Công thức lành tính, không chứa paraben, không hương liệu, an toàn cho da nhạy cảm, không gây kích ứng hay cay mắt.

Kết cấu gel siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, tạo lớp finish mượt mà, tự nhiên, không để lại vệt trắng, không vón cục hay gây cảm giác nặng mặt.

Kháng nước hiệu quả, dùng cho các hoạt động ngoài trời, bơi lội hay du lịch biển, đảm bảo da luôn được bảo vệ.

Nhược điểm: Phân phối quá nhiều mức giá trên thị trường mà khó kiểm soát được chất lượng của từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

7. Kem chống nắng Hemia Makeup Sun Cream SPF 50+ PA++++

Top 7 kem chống nắng cho da nhạy cảm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Hemia. Kem chống nắng Hemia Make Up mang đến khả năng bảo vệ, đạt hiệu suất chống nắng đến 98% trong nhiều giờ, tạo lớp "lá chắn" hoàn hảo giúp da chống lại tác hại của ánh nắng, đồng thời giữ cho làn da luôn căng mịn, săn chắc và rạng ngời sức sống.

Thành phần chính: EGF (Epidermal Growth Factor), Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp bảo vệ trước tia UVA và UVB, hiệu quả chống nắng bền bỉ suốt nhiều giờ liền.

Cấp ẩm sâu, làm sáng da, giúp da đều màu, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Điều tiết dầu nhờn hiệu quả, giữ da khô thoáng, mịn màng, không lo bóng dầu.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Hiệu ứng nâng tone có thể hơi sáng, không phù hợp lắm với làn da ngăm hoặc tối màu.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/50ml

8. Kem chống nắng Cocoon

Top 8 kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu nội địa Cocoon. Kem chống nắng Cocoon là sự kết hợp hoàn hảo giữa chiết xuất bí đao tự nhiên cùng các dưỡng chất vàng như Vitamin E, Vitamin B3 và các hoạt chất tiên tiến, tạo nên lớp "tường thành" kiên cố bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Không chỉ dừng ở khả năng chống nắng, sản phẩm còn nhanh chóng làm dịu da, kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ và cải thiện đáng kể tình trạng mụn, mang lại làn da khỏe đẹp, rạng rỡ.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecyl Ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu làn da nhạy cảm, giảm viêm, kháng khuẩn, đồng thời nuôi dưỡng làn da mụn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Dựng lớp bảo vệ trước tia UVA và UVB – những "kẻ thù" gây nám, sạm và lão hóa sớm.

Kết cấu lỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông, giữ da thoáng mịn suốt cả ngày dài.

Dùng cho mọi loại da, đặc biệt là "cứu tinh" cho da dầu mụn và da nhạy cảm dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá bán có thể dao động tùy nơi, chất lượng khó kiểm soát; hãy chọn mua tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo sản phẩm chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

9. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Top 9 kem chống nắng cho da nhạy cảm là sản phẩm đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Kem chống nắng Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ là "vệ sĩ", tạo lớp bảo vệ trước tia UVA, UVB và các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Với kết cấu siêu mịn nhẹ, khả năng nâng tone tự nhiên và công thức kiểm soát dầu, sản phẩm mang lại làn da rạng rỡ, đều màu và thoáng sạch suốt cả ngày dài.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Niacinamide, Zinc Gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức không chứa dầu (oil-free) giúp ngăn chặn hiệu quả bít tắc lỗ chân lông và mụn, thích hợp cho da dầu mụn và da vừa trải qua liệu trình laser.

Hiệu ứng nâng tone tinh tế, mang lại làn da sáng khỏe tự nhiên, hỗ trợ lớp trang điểm bền màu, bám lâu hơn.

Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, giảm thiểu nguy cơ nám, sạm và ngăn ngừa lão hóa sớm một cách hiệu quả.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Nâng tone nên nhiều bạn không thích dùng cho làn da nhạy cảm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

10. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 10 kem chống nắng cho da nhạy cảm gọi tên thương hiệu Fixderma. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF50+ Cream là sản phẩm kết hợp giữa công nghệ chống nắng vật lý và hóa học, tạo nên lớp "lá chắn" kép vừa phản xạ tia UV hiệu quả, vừa hấp thụ và phân tán tia cực tím một cách bền bỉ, mang lại sự bảo vệ lâu dài cho làn da trước tác nhân gây hại.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Nicotinamide, Tocopheryl Acetate, Capric Triglyceride

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ phổ rộng, che chắn trước tia UVA và UVB, giữ da an toàn và khỏe mạnh.

Điều tiết dầu nhờn, mang lại làn da khô thoáng, không bóng dầu hay bết dính suốt ngày dài.

Công thức dịu nhẹ, không gây kích ứng, không để lại vệt trắng, làn da luôn mịn màng và thoải mái.

Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng manh của trẻ em.

Nhược điểm: Phù hợp sử dụng cho cả mặt và toàn thân nên có thể hết nhanh nếu dùng thường xuyên.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g