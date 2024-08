Top 10 kem chống nắng hóa học đến từ thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới

Vậy hãy tìm hiểu ngay top 10 kem chống nắng hóa học đến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới. Chắc chắn bạn sẽ tìm được một bảo bối bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

1. Gel chống nắng hóa học Image Prevention Clear Solar Gel SPF30

Top 1 kem chống nắng hóa học gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare đến từ nước Mỹ. Ứng dụng công thức độc đáo kết hợp cùng thành phần thiên nhiên như chiết xuất gừng, vitamin E, vitamin C… gel chống nắng Image Prevention+ Clear Solar Gel SPF30 không chỉ mang đến màng lọc hóa học phổ rộng bảo vệ toàn diện cho làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da khỏe đẹp. Mà còn bổ sung dưỡng chất cho làn da ẩm mịn và sửa chữa DNA giúp làn da nhanh chóng phục hồi tổn thương. Khả năng chống nước của Image Prevention Clear Solar Gel SPF30 lên tới 80 phút duy trì lớp chống nắng bền bỉ cả ngày dài dù các bạn vận động ngoài trời hay đi bơi, đi biển.

Thành phần chính: 2.5% Avobenzone, 2.5% Octisalate, 10% Octocrylene, chiết xuất lô hội, Squalane, chiết xuất gừng, vitamin E, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng hóa học phổ rộng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB và các yếu tố môi trường khác.

Cung cấp độ ẩm và làm dịu làn da mẩn đỏ, khô ráp; đồng thời ngăn ngừa cháy nắng, bỏng nắng.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da dầu luôn khô thoáng, ngăn ngừa bưng bít lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa cho làn da tươi trẻ toàn diện từ bên trong.

Ức chế sản sinh melanin quá nhiều ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu quay trở lại.

Thúc đẩy cơ thể sản sinh và ngăn ngừa sự đứt gãy collagen cho làn da luôn căng trẻ.

Củng cố hàng rào bảo vệ và phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV cho làn da luôn khỏe mạnh.

Kết cấu dạng gel trong suốt không màu, thẩm thấu nhanh chóng nên không gây bết dính hay cảm giác nặng mặt sau khi apply lên da. Không nâng tone cho lớp finish mịn đẹp, trong veo tự nhiên, hoàn toàn không vón cục hay tạo vệt trắng.

Kháng nước chống mồ hôi lên tới 80 phút nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi du lịch.

Bảng thành phần lành tính nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm hay da đang treatment.

Nhược điểm: Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ nên sử dụng hao và nhanh hết.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF30+, Broad Spectrum Mọi làn da; kể cả da dầu mụn, da treatment. 875.000đ/ 42.5g Gel mỏng mịn, không nâng tone

2. Kem chống nắng hóa học Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+

Top 2 là kem chống nắng hóa học cũng đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu lừng danh Hyaestic. Kem chống nắng Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+ với 5 màng lọc chống nắng hóa học, 1 màng lọc vật lý và 1 màng lọc sinh học chiếm 25% trong bảng thành phần giúp bảo vệ làn da toàn diện khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và khói bụi ô nhiễm môi trường. Nổi bật, chỉ số chống nắng UVA lên tới 24 PPD ngăn ngừa nám sạm, lão hóa hiệu quả. Kem chống nắng Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+ còn chứa vitamin F, chiết xuất tế bào gốc bông cotton thúc đẩy sửa chữa các tổn thương do bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời như viêm, ban đỏ và tổn thương DNA. Khả năng kiềm dầu cực đỉnh cho lớp finish mịn đẹp với khả năng nâng tone nhẹ nhàng trắng hồng tự nhiên.

Thành phần chính: Ethylhexyl methoxycinnamate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, CoF™, Vitamin F.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng toàn diện bảo vệ da an toàn trước mọi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường khác cho làn da khỏe đẹp, tươi sáng rạng rỡ.

Cung cấp độ ẩm và làm dịu làn da bỏng nắng, cháy nắng cho làn da luôn ẩm mịn, căng bóng

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Sửa chữa DNA và cải thiện độ đàn hồi cho làn da tươi trẻ ngăn ngừa chảy xệ.

Kiềm dầu cực tốt ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại những tác hại xấu từ tia UV, ô nhiễm, khói bụi.

Khả năng chống thấm nước và mồ hôi tốt nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi bơi.

Kết cấu dạng sữa trắng mỏng nhẹ nên thẩm thấu cực nhanh, không gây bết dính hay tạo vệt trắng. Hoàn thành với finish mịn đẹp và nâng tone tự nhiên.

Thành phần lành tính nên phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm, da dầu mụn hay da sau peel.

Nhược điểm: Thị trường xuất hiện nhiều nơi phân phối khác nhau với chất lượng sản phẩm không kiểm soát được nên cần tìm hiểu thật kỹ trước khi mua.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum, 24 PPD. Mọi làn da, lý tưởng với làn da dầu. 1.190.000đ/ 50ml Sữa mỏng nhẹ, nâng tone tự nhiên.

3. Kem chống nắng Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Vị trí thứ 3 trong danh sách kem chống nắng hóa học được yêu thích hiện nay gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi cũng nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem chống nắng Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF30 Sunscreen với màng lọc chống nắng hóa học phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước những tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa thành phần dưỡng trắng, chống ô xy hóa hỗ trợ làm mờ đốm nâu cho làn da tươi sáng rạng rỡ hơn. Bảng thành phần lành tính, không gây kích ứng và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: 3% Avobenzone 8% Homosalate, 5% Octisalate, 3% Oxybenzone, 2.79% Octocrylene, 10% L-ascorbic Acid.

Ưu điểm:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da toàn diện trước tác hại của tia UVA, UVB, môi trường… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Ngăn ngừa sự hoạt động của gốc tự do cho làn da căng mịn, tươi trẻ hơn.

Cung cấp độ ẩm và làm dịu làn da bỏng nắng, cháy nắng.

Ức chế tăng sinh melanin ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang và thâm mụn hình thành cho làn da tươi sáng, đều màu hơn.

Ngăn ngừa tình trạng tăng hắc sắc tố melanin ngừa thâm mụn, nám sạm và tàn nhang.

Thiết kế dạng chai thon dài sang chảnh với vòi pump tiện lợi khi sử dụng và bảo quản.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng mà không gây nhờn rít, không tạo vệt trắng. Khả năng nâng tone theo style nhẹ nhàng tự nhiên.

Bảng thành phần lành tính, không gây kích ứng và an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Khả năng kháng nước hơi thấp nên các bạn nhớ thoa lại sau 2h giờ sau khi đi bơi hay thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF30+, Broad Spectrum Mọi làn da, lý tưởng cho da nám sạm, lão hóa. 1.600.000đ/ 48g Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ

4. Kem chống nắng Innisfree Intensive Long-Lasting Sunscreen EX

Top 4 là kem chống nắng hóa học lai vật lý đến từ thương hiệu Innisfree nổi tiếng tại Hàn Quốc. Kem chống nắng Innisfree Intensive Long-Lasting Sunscreen EX bảo vệ làn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và hạn chế ung thư da. Khả năng kiềm dầu, chống nước tốt nên các bạn có thể yên tâm sử dụng khi đi bơi hay thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: Chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da toàn diện trước tác hại của tia UVA, UVB.

Kiểm soát lượng dầu tiết ra cực tốt cho làn da luôn thông thoáng ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Kết cấu dạng kem màu trắng mỏng mịn nên thẩm thấu khá nhanh và không gây bết dính.

Chống nước, lâu trôi nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên đi bơi hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nhược điểm: Với làn da nào ngăm đen có thể lên tone hơi trắng quá nên các bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, PA++++ Da dầu và hỗn hợp thiên dầu 270.000đ/ 60ml Kem mỏng nhẹ, nâng tone tự nhiên.

5. Kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk

Top 5 kem chống nắng hóa học an toàn gọi tên một sản phẩm đến từ thương hiệu Anessa nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk với chỉ số SPF50+ và PA++++ bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời.

Thành phần chính: Công nghệ Auto Booster, Super HA, Collagen, Glycerin, chiết xuất trà xanh, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm:

Chống nắng hóa học phổ rộng ngăn ngừa tác hại của tia UVA, UVB lên làn da.

Khả năng kiềm dầu khá tốt tạo nên lớp finish khô thoáng, mịn đẹp tự nhiên và ngừa mụn hiệu quả.

Kết cấu dạng sữa mỏng mịn nên thẩm thấu khá nhanh, không để lại vệt trắng. Nâng tone nhẹ nhàng cho lớp finish trắng sáng đều màu tự nhiên.

Thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng; kể cả với làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Kết cấu dạng sữa hơi lỏng nên dùng cũng khá hao.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, PA ++++ Da dầu và hỗn hợp thiên dầu 615.000đ/ 60ml Dạng sữa mỏng mịn, nâng tone nhẹ.

6. Kem chống nắng Vichy Idéal Soleil Mattifying Face Fluid Dry Touch

Top 6 là kem chống nắng hóa học đến từ thương hiệu Vichy của Pháp. Kem chống nắng Vichy Idéal Soleil Mattifying Face Fluid Dry Touch với màng lọc quang hóa học phổ rộng Mexoryl® bảo vệ da trước những tác hại từ tia UVA, UVB duy trì làn da khỏe đẹp.

Thành phần chính: 3 màng lọc chống nắng hóa học (SX, XL Octocrylene), nước khoáng núi lửa Vichy.



Ưu điểm:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn ngăn ngừa lão hóa.

Khả năng chống nước và chống mồ hôi khá tốt nên phù hợp với những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi biển.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không bết dính. Khả năng nâng tone nhẹ nhàng tự nhiên và không để lại vệt trắng.

Nhược điểm: Có chứa cồn khô nên với những làn da quá nhạy cảm cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm 533.000đ/ 50ml Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ

7. Kem chống nắng Laneige Radian-C Sun Cream SPF 50+ PA++++

Top 7 là kem chống nắng hóa học đến từ thương hiệu Laneige của Hàn Quốc. Kem chống nắng Laneige Radian-C Sun Cream 50ml SPF 50+ PA++++ bảo vệ làn da thâm nám, lão hóa khỏi tác hại của tia UVA, UVB cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời. Công thức mỏng nhẹ nên tạo lớp finish mỏng mịn, trắng hồng tự nhiên.

Thành phần chính: Ceramide, Panthenol, Vitamin C derivative Diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoate, Homosalate, Ethylhexylsalicylate.

Ưu điểm:

Sở hữu thành phần chống ô xy hóa cho làn da tươi sáng, trẻ trung hơn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ giúp làn da chống lại những tác hại xấu từ tia UV, ô nhiễm môi trường.

Bảo vệ chống lại tác hại của cả tia UVA DÀI, UVB ngăn ngừa lão hóa, nám sạm, nguyên nhân gây ra lão hóa da.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp chống lại những tác hại xấu từ tia UV.

Kết cấu kem mỏng nhẹ không gây bóng nhờn, mang lại cảm giác nhẹ tênh.

Nhược điểm: Những bạn nào dị ứng với vitamin C thì không nên sử dụng.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, PA ++++ Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm 506.000đ/ 50ml Kem mỏng mịn, nâng tone nhẹ nhàng.

8. Kem chống nắng hóa học Heliocare 360° Water Gel SPF50+ PA++++

Top 8 là kem chống nắng hóa học đến từ thương hiệu Heliocare của Tây Ban Nha. Kem chống nắng Heliocare 360° Water Gel SPF50+ PA++++ với màng lọc chống nắng hóa học thế hệ mới 4.0 Fernblock® và công thức vượt trội chứa Bioshield System chống lại tác hại của tia UVA, UVB, HEVL, IR-A… cho làn da khỏe đẹp, tươi trẻ dài lâu. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa chiết xuất từ cây dương xỉ, tinh chất trà xanh… bổ sung độ ẩm, kiểm soát dầu nhờn cho làn da mềm mịn, căng trẻ tự nhiên.

Thành phần chính: Octocrylene, Octisalate, chiết xuất lá cây dương xỉ vùng Trung Mỹ, vitamin E, vitamin C, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng mạnh mẽ bảo vệ làn da chống lại tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại…

Sửa chữa các DNA hư hỏng cho làn da dần khỏe đẹp, tươi sáng trở lại và ngăn ngừa lão hóa và chống tăng sắc tố.

Bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da căng mịn và ngăn ngừa tình trạng da cháy nắng, bỏng nắng.

Chống ô xy hóa ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, duy trì độ đàn hồi và chống chảy xệ.

Kháng nước khá tốt nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay dễ đổ mồ hôi.

Kết cấu dạng gel nước nên thẩm thấu nhanh chóng cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên. Hoàn toàn không gây bết dính hay tạo vệt trắng.

Không chứa paraben, không cồn và không hương liệu nên an toàn với mọi làn da.

Nhược điểm: Làn da quá nhạy cảm có thể gây cảm giác châm chích nhẹ.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, PA ++++ Mọi làn da, nhất là da khô, da thiếu nước. 1.250.000đ/ 50ml Gel nước mỏng mịn, không nâng tone

9. Kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+

Top 9 kem chống nắng hóa học gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu lừng danh La Roche-Posay đến từ nước Pháp. Kem chống nắng hóa học La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid SPF50+ với màng lọc độc quyền XL-Protect bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng chống lại tác hại của tia UVA dài là nguyên nhân chính gây lão hóa cho làn da dần tươi trẻ, khỏe đẹp trở lại. La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50+ còn ứng dụng nghệ Intelimer giúp chống thấm nước, kháng cát bụi và không gây cay mắt.

Thành phần chính: Màng lọc độc quyền XL-Protect, Ethylhexyl salicylate, Ethylhexyl Triazone, Avobenzone, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng mạnh mẽ bảo vệ làn da trước những trước tác động của tia UVA1, UVA2, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Cung cấp độ ẩm cho lớp finish căng mịn, bóng khỏe ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm dịu làn da mẩn đỏ, viêm sưng tức thì và ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, bỏng nắng khi làn da tiếp xúc với tia UV.

Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Kháng nước, chống cát bụi tốt nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi bơi, đi biển.

Kết cấu sữa màu trắng, mỏng nhẹ và không mùi thẩm thấu nhanh chóng với khả năng nâng tone nhẹ nhàng tự nhiên cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Bảng thành phần không chứa hương liệu, paraben và đã được chứng nhận an toàn với mọi nền da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Kết cấu sữa mỏng nhẹ nên dùng nhanh hết.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, PA ++++, PPD 46 Mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. 535.000đ/ 50ml Sữa mỏng mịn, có nâng tone nhẹ.

10. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Top 10 kem chống nắng hóa học đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng từ Tây Ban Nha. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream với màng lọc hóa học độc quyền Encapsulated Sunscreens cùng công nghệ đóng gói giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, IR, ánh sáng xanh… mà hạn chế tối đa kích ứng. Kem chống nắng Martiderm còn chứa thành phần Proteoglycans, phức hợp Spectrum Complex, Hyaluronic Acid & Silicon Complex cung cấp độ ẩm chuyên sâu, kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra và khả năng chống lại sự ô xy hóa mạnh mẽ giúp làn da căng mịn, khô thoáng, trẻ trung, tươi sáng đều màu. Kết cấu dạng cream-to-powder mang lại lớp finish mượt mà, mỏng nhẹ tự nhiên.

Thành phần chính: Encapsulated Sunscreens, chiết xuất tiền Vitamin A, Proteoglycans, Hyaluronic Acid & Silicon Complex.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ toàn diện cho làn da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… ngăn ngừa lão hóa, đốm nâu, tàn nhang.

Làm dịu da tức thì và ngăn ngừa da cháy nắng, mẩn đỏ khi tiếp xúc với tia UV.

Cung cấp độ ẩm và kiềm dầu cực tốt cho làn da căng bóng, thông thoáng ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do và sửa chữa DNA cho làn da dần tươi trẻ trở lại ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp chống lại những tác hại xấu từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Củng cố sự liên kết giữa tế bào da duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa chảy xệ.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh và không nâng tone cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Có mùi hương dịu nhẹ như mùi nước hoa nhưng cũng hết ngay sau khi apply lên da nên những bạn không thích mùi mỹ phẩm cũng không nên quá lo lắng.

Phù hợp với mọi làn da và lý tưởng với da dầu mụn, da treatment và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm có mùi hương nên không phù hợp với những bạn nào không thích mùi mỹ phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

Chỉ số chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da; lý tưởng da dầu mụn, da treatment. 1.350.000đ/ 40ml Kem mỏng mịn, không nâng tone

