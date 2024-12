Top 10 kem dưỡng ẩm cho da khô ráp căng mướt ‘glowy’ và tràn đầy sức sống

1. Kem siêu dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer

Top đầu kem dưỡng ẩm cho da khô không cái tên nào xứng đáng hơn siêu phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare đình đám của Mỹ. Kem dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer được thiết kế cho làn da khô, da lão hóa, da nhạy cảm và dễ bị kích ứng hay những làn da hư tổn cần phục hồi sau liệu trình thẩm mỹ.

Với hàm lượng cực lớn Hyaluronic Acid, kem Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer nhanh chóng hút ẩm từ môi trường bên ngoài và "lưu trữ" trong lớp biểu bì bơm nước tức thì cho làn da khô ráp, bong tróc căng mọng, rạng rỡ ngay lập tức. Còn thành phần chiết xuất trà xanh, hạt nho và vitamin E không chỉ tăng cường khả năng chống viêm, hạn chế tình trạng ngứa hay mẩn đỏ mà còn bổ sung độ ẩm và làm mềm mịn làn da. Chưa hết nha, thành phần Peptide cùng chiết xuất sinh vật phù du có trong kem Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer chính là nguồn acid amin thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin và ngăn ngừa tình trạng đứt gãy. Kem dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer cũng chứa tới 15% vitamin C ở dạng L- Ascorbic Acid và Magnesium Ascorbyl với tính năng tan cả trong nước và trong dầu giúp làn da hấp thu trọn vẹn dưỡng chất và tăng cường khả năng chống lại gốc tự do, tái tạo tế bào mới cho làn da luôn tươi mịn, trẻ trung hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: L- ascorbic acid (vitamin C ổn định), Hyaluronic acid (HA), vitamin E, chiết xuất hạt nho, trà xanh, Peptide.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu rồi khóa ẩm cực tốt cho làn da mềm mịn, căng mướt ngay lần đầu tiên sử dụng.

Làn da xỉn màu, mệt mỏi thiếu sức sống trở nên sáng bừng, tràn đầy sức sống.

Sử dụng đều đặn sau 3 - 4 tuần, làn da sáng mịn, đều màu hơn rõ rệt. Còn nếp nhăn, vết chân chim sẽ được cải thiện sau 6-8 tuần sử dụng.

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da sớm nhờ khả năng chống lại sự hoạt động của gốc tự do.

Kết cấu kem khá đặc mà dễ tán nên thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác bóng nhờn sau mỗi lần apply lên da.

Hương cam chanh thơm mát thoang thoảng tạo cảm giác thư giãn cho người dùng.

Thiết kế dạng chai hình trụ nhỏ xinh với tông chủ đạo màu trắng – cam bắt mắt. Nắp đóng mở chắc chắn và có vòi nhấn nên tiện lợi trong cả việc sử dụng cùng bảo quản.

Bảng thành phần không chứa hương liệu, paraben nên không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Khả năng cấp ẩm siêu đỉnh nên không phù hợp với làn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu đâu nhé.

Giá niêm yết chính hãng: 2.123.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/serum-duong-am-image-skincare-vital-c-hydrating-intense-moisturizer.html

2. Kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top 2 là kem dưỡng ẩm chống lão hóa đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem dưỡng ẩm Rejuvaskin Facial Moisturizer nổi bật với hợp chất Revita-D™ là một sự pha trộn độc đáo giữa các siêu thực phẩm và thực vật tăng cường sản xuất vitamin D giúp dưỡng ẩm chuyên sâu và mang lại độ sáng, sự căng khỏe cho làn da. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa Acid Hyaluronic, vitamin E và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ vừa cấp ẩm, khóa ẩm cho làn da luôn căng bóng ngậm nước ngay lần đầu sử dụng và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả. Lý tưởng dưỡng ẩm cho mọi làn da, kể cả da khô hay da nhạy cảm, da mỏng yếu dễ kích ứng.





Thành phần chính: Phức hợp ReVita-D Complex™, Acid Hyaluronic, vitamin E, chiết xuất café, chiết xuất từ trái bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp nước, dưỡng ẩm tức thì giúp làn da khô ráp, thậm chí bong tróc trở nên ẩm mịn, căng trẻ ngay cả khi thời tiết khô hanh mùa đông.

Làn da được bơm nước căng bóng, tràn đầy sức sống và lấp đầy rãnh nhăn, vết chân chim.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe hơn, ẩm mịn hơn mỗi ngày.

Khả năng khóa ẩm hiệu quả giúp duy trì làn da luôn căng trẻ, tươi sáng rạng ngời cả ngày dài.

Kết cấu dạng cream màu trắng mềm mịn nên dễ tán và thẩm thấu nhanh chóng, không để lại dấu tích của sự bóng nhờn nào cả.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn nổi bật với màu trắng và tím sang trọng và tiện lợi khi mang đi du lịch, đi công tác hay đi làm.

Bảng thành phần lhông chứa paraben, hương liệu và hóa chất độc hại nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Xuất hiện nhiều nơi phân phối với mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng của sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 10/10





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

3. Kem dưỡng ẩm cho da khô Cerave Moisturizing Cream

Top 3 kem dưỡng ẩm cho da khô là cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng skincare đến từ thương hiệu Cerave cũng đến từ nước Mỹ. Ứng dụng công nghệ MVE kết hợp cùng thành phần Ceramide thiết yếu, Hyaluronic Acid… kem dưỡng ẩm phục hồi da Cerave Moisturizing Cream cấp ẩm tức thì giúp cải thiện ngay tình trạng da khô, bóng tróc và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da trở nên căng mịn, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, Cerave Moisturizing Cream còn bổ sung Glycerin, Niacinamide giúp làm sáng da, ngừa mụn, cải thiện độ đàn hồi, chống lại các dấu hiệu lão hóa và phục hồi nhanh chóng làn da tổn thương.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, 3 Ceramides thiết yếu, Glycerin, Hyaluronic Acid, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu giúp làn da khắc phục ngay lập tức tình trạng da khô căng rát, thậm chí bong tróc.

Làn da được cấp đủ ẩm, ngậm nước tươi mới và tràn đầy sức sống.

Chống lại được tình trạng mất nước, khô da, bong tróc, nứt nẻ ngay cả vào mùa đông khô hanh.

Cấp ẩm tốt nên hạn chế được tình trạng da tiết nhiều dầu và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da hiệu quả.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe khoắn chống lại những tác hại xấu từ tia UV hay các yếu tố môi trường bên ngoài.

Kết cấu dạng kem màu trắng đục rất mềm mịn, dễ tán và thẩm thấu nhanh chóng không gây nhờn rít hay tình trạng bóng nhờn đâu.

Bảng thành phần không chứa hương liệu, paraben, dầu khoáng nên không gây kích ứng. Phù hơp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và dùng được cho cả da mặt, da body.

Nhược điểm: Sử dụng được cho cả da mặt và da toàn thân nên dùng hao, nhanh hết.

Giá niêm yết chính hãng: 495.000đ/ 340g

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/kem-duong-am-danh-cho-da-kho-cerave-moisturizing-cream-454g.html

4. Kem dưỡng ẩm cho da khô đến rất khô SVR Hydraliane Riche

Top 4 là kem dưỡng ẩm cho da khô đến rất khô từ thương hiệu SVR nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Kem dưỡng ẩm SVR Hydraliane Riche với chiết xuất bơ hạt mỡ Châu Phi, Physio-adapted Water (nước Isotonic độc quyền giàu nguyên tố vi lượng), Glycerin, Propanedio… thẩm thấu vào tận sâu bên trong từng tế bào cấp ẩm tức thì và nuôi dưỡng da khỏe khoắn, tươi mịn từ sâu bên trong. Sản phẩm cũng giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ cho làn da căng mịn, tươi trẻ chỉ sau 4 tuần sử dụng đều đặn.

Thành phần chính: Physio-adapted Water, Hydrophilic Sugars, chiết xuất bơ hạt mỡ châu Phi, Squalane, Glycerin, Propanediol, Zinc Gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và khóa ẩm nhanh chóng cho làn da khô ráp trở nên căng mịn, tươi mới rạng rỡ.

Chống lại sự thoát hơi nước qua da nên đảm bảo làn da luôn căng mọng suốt 24h giờ.

Làm dịu tức thì tình trạng da kích ứng, ngứa rát hay châm chích tức thì mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Phục hồi làn da tổn thương trở nên tươi khỏe và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Kết cấu dạng kem mềm mịn, thẩm thấu nhanh chóng nên không gây nhờn rít hay bóng nhờn.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn với nắp bật chắc chắn nên tiện lợi cả khi sử dụng và bảo quản.

Bảng thành phần không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm, mỏng yếu hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Nhiều nơi bán với mức giá chênh lệch khá lớn mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 415.000đ/ 40ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 24% tại đây: https://maihan.vn/svr/kem-duong-am-cho-da-kho-den-rat-kho-svr-hydraliane-riche.html

5. Kem dưỡng ẩm cho da khô Obagi Hydrate Luxe Moisture-Rich Cream

Top 5 là kem dưỡng ẩm cho da khô gọi tên sản phẩm thuộc thương hiệu Obagi cũng đến từ Hoa Kỳ. Kem Obagi Hydrate Luxe Moisture-Rich Cream với bảng thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu và khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ từ bơ hạt mỡ, bơ xoài, Biomimetic Peptide, Hydromanil… không chỉ bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da căng bóng ngậm nước, cải thiện kết cấu duy trì độ săn chắc. Mà còn thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn li ti, vết chân chim và làm đều vùng da nám sạm, xỉn màu. Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng kể cả làn da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Thành phần chính: Chiết xuất bơ hạt mỡ, chiết xuất bơ xoài, Biomimetic Peptide, Hydromanil, hoạt chất allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng dưỡng ẩm siêu đỉnh cho làn da khô ráp trở nên căng mịn, tươi mới tức thì.

Làm dịu nhanh chóng tình trạng da viêm sưng, căng rát hay các dấu hiệu kích ứng khác.

Chỉ sau một đêm sử dụng đã thấy sự cải thiện rõ rệt về làn da mềm mịn, căng khỏe ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Ức chế sự sản sinh melanin làm mờ nám sạm cho làn da xỉn màu dần tươi sáng rạng ngời.

Làn da trở nên ẩm mượt, căng bóng và săn chắc hơn rõ rệt sau một thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

Kết cấu dạng cream mỏng mịn, không quá đặc và thẩm thấu khá nhanh mà hoàn toàn không gây cảm giác nhờn rít khó chịu.

Nhược điểm: Xuất hiện quá nhiều nơi phân phối mà không kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.700.000đ/ 48g

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-duong-am-obagi-hydrate-luxe-48g.html

6. Kem dưỡng ẩm cho da khô nhạy cảm Kiehl's Ultra Facial Cream

Top 6 kem dưỡng ẩm cho da khô là sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl's cũng thuộc nước Mỹ. Kem Kiehl's Ultra Facial Cream ứng dụng công thức chứa đạm Glycoprotein từ băng Nam Cực và Squalane chiết xuất từ ô liu mang lại hiệu quả dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mịn, tươi mới mà hoàn toàn không gây nhờn rít.

Thành phần chính: Đạm Glycoprotein trong băng Nam Cực, cỏ sa mạc, Squalane.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm chuyên sâu suốt 24h giờ cho làn da khô trở nên mềm mịn, tươi mới.

Cải thiện kết cấu và nuôi dưỡng làn da trắng sáng.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng mà không gây nhờn rít.

Mùi hương nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi apply lên da.

Nhược điểm: Khả năng chống lão hóa của sản phẩm còn chậm và chưa thấy hiệu quả rõ rệt.

Giá niêm yết chính hãng: 1.000.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 8/10

7. Kem dưỡng ẩm cho da khô Vichy Aqualia Thermal Rehydrating Cream - Light

Top 7 kem dưỡng ẩm cho da khô gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Vichy nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Với sự kết hợp của nước khoáng núi lửa Vichy Thermal Water, Hyaluronic Acid, Sodium PCA; kem Vichy Aqualia Thermal Rehydrating Cream - Light bổ sung độ ẩm tức thì và tăng cường cơ chế giữ nước cho làn da luôn căng mịn, tươi sáng rạng ngời hơn.

Thành phần chính: Vichy Thermal Water, Hyaluronic Acid, Sodium PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và cấp nước chuyên sâu cải thiện tức thì tình trạng da khô ráp, bong tróc trở nên căng bóng ngậm nước.

Làn da đủ độ ẩm trở nên mềm mịn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da sớm.

Thúc đẩy tăng sinh collagen làm đầy nếp nhăn và cải thiện rõ rệt tình trạng da xỉn màu.

Thiết kế dạng hũ với bao bì màu xanh dương nhã nhặn mà tinh tế, sang trọng.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng nên không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu.

Giá niêm yết chính hãng: 945.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 8/10

8. Kem dưỡng ẩm cho da khô Cosrx Hyaluronic Acid Intensive Cream

Vị trí kem dưỡng ẩm cho da khô thứ 8 gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Cosrx nổi tiếng Hàn Quốc. Kem Cosrx Hyaluronic Acid Intensive Cream với bảng thành phần nước Hippophae Rhamnoides, Hyaluronic Acid bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da khô ráp, bong tróc trở nên căng mịn, tươi mới rạng ngời.

Thành phần chính: Hippophae Rhamnoides Water, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride (Acid béo), Sea-Buckthorn.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung một lượng lớn độ ẩm và khóa ẩm cho làn da căng mọng chỉ sau một lần sử dụng.

Làm dịu làn da mẩn đỏ, căng rát hay các dấu hiệu kích ứng khác mang lại cảm giác dễ chịu.

Thúc đẩy tăng sinh collagen chống lại các dấu hiệu lão hóa và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Nhược điểm: Kết cấu dạng gel khá đặc nên chỉ dùng một lượng vừa đủ để tránh tình trạng nhờn rít, bưng bít lỗ chân lông.

Giá niêm yết chính hãng: 649.000đ/ 100g

Đánh giá chung: 7.5/10

9. Kem dưỡng ẩm phục hồi Paula’s Choice Choice Omega + Complex Moisturizer

Top 9 kem dưỡng ẩm cho da khô gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Ứng dụng công thức kết hợp các axit béo, chiết xuất trái cây, Ceramides, Glycerin, Sodium Hyaluronate… kem Paula’s Choice Omega + Complex Moisturizer không chỉ cấp ẩm tức thì cho làn da căng mọng, làm dịu tình trạng da khô ráp và tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tác động từ môi trường bên ngoài. Mà còn thúc đẩy tái tạo tế bào mới, cải thiện độ đàn hồi cho làn da trở nên tươi trẻ, khỏe khoắn và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Sản phẩm lành tính phù hợp với mọi làn da và lý tưởng nhất vẫn là làn da khô, da bong tróc hay da dễ kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất hạt chia, Omega-3, Omega-6, Omega-9, chiết xuất hạt lanh, Ceramide, Amino Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm và khóa ẩm tức thì cho làn da khô ráp trở nên mềm mịn, tươi khỏe rạng ngời hơn.

Làm dịu tình trạng da căng rát, bong tróc, mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng khác nuôi dưỡng làn da dần khỏe khoắn hơn.

Làn da được tái sinh ẩm mịn, căng bóng ngay vào sáng hôm sau.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin làm đầy nếp nhăn và vết chân chim cho làn da luôn căng trẻ, phẳng mịn.

Hỗ trợ làm mờ nám sạm cho làn da đều màu, tươi sáng rạng ngời.

Kết cấu dạng kem mềm mịn, dễ tán và thẩm thấu nhanh chóng không gây bóng nhờn.

Thiết kế dạng chai nhỏ xinh với vòi pump nên thuận tiện trong cả việc bảo quản và sử dụng.

Bảng thành phần "chất hơn nước cất" mà không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm khỏi phải bàn nhưng về khả năng cải thiện nếp nhăn sâu thì cần kiên trì sử dụng trong thời gian lâu hơn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.200.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/kem-duong-am-phuc-hoi-chong-kich-ung-paulachoice-omega-complex-moisturizer.html

10. Kem dưỡng ẩm Laneige Water Bank Moisture Cream

Kết thúc danh sách kem dưỡng ẩm cho da khô này là sản phẩm đến từ thương hiệu Laneige đến từ Hàn Quốc. Kem dưỡng ẩm Laneige Water Bank Moisture Cream với thành phần độc đáo gồm các ion khoáng chất "Hydro-Ion Mineral Water", chiết xuất dầu ô liu, chiết xuất dầu hạt nho… cung cấp độ ẩm chuyên sâu và cải thiện độ đàn hồi cho làn da luôn mềm mại, tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Các ion khoáng chất "Hydro-Ion Mineral Water", chiết xuất dầu oliu, chiết xuất dầu hạt nho.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da mềm mịn, tươi sáng rạng ngời.

Thúc đẩy sản sinh collagen ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Hiệu quả cải thiện nếp nhăn và vết chân chim còn chậm.

Giá niêm yết chính hãng: 790.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 8/10

Vậy là bạn đã tìm được kem dưỡng ẩm cho da khô ráp trở nên mềm mịn, tươi sáng và tràn đầy sức sống rồi đúng không nào. Nhưng các bạn cần ghi nhớ dù lựa chọn kem dưỡng ẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.