Top 10 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm khỏe đẹp

1. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Top đầu kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem dưỡng phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream được tích hợp phức hợp độc đáo Derm SRC-PF, không chỉ hỗ trợ tái tạo lớp màng bảo vệ da mà còn thúc đẩy quá trình hồi phục sâu từ bên trong tế bào. Phức hợp Derm SRC-PF là sự kết hợp đặc biệt từ tre chứa 70% silica, chiết xuất đậu Hà Lan và Glucosamine HCI, đã được chứng minh mang lại hiệu quả vượt trội kích thích tổng hợp Pro-collagen tăng 84%, gia tăng sản sinh sợi Elastin lên 61%, đồng thời nâng cao khả năng tạo Hyaluronic Acid tự nhiên đến 85%.

Ba thành phần này chính là nền tảng quan trọng giúp xây dựng cấu trúc da vững chắc và cải thiện sức khỏe làn da toàn diện. Đặc biệt, với những làn da tổn thương, da nhạy cảm thì Rejuvaskin Skin Recovery Cream giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo và mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, Skin Recovery Cream còn được bổ sung chiết xuất lá lô hội, hoa cúc và Hyaluronic Acid, giúp làm dịu tình trạng viêm, giảm đỏ, đồng thời cấp ẩm sâu, trả lại vẻ mịn màng, rạng rỡ cho làn da khô ráp, bong tróc.





Sử dụng đều đặn trong 4 ngày, Rejuvaskin Skin Recovery Cream có thể cải thiện đáng kể làn da yếu, mất nước, hoặc tổn thương do liệu trình điều trị, laser, peel da, lăn kim, cháy nắng hay bỏng nhẹ. Nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ nhận thấy làn da trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống và trẻ trung hơn hẳn. Hoàn toàn không chứa cồn gây khô da, hương liệu, parabens hay chất tạo màu, được chứng nhận là an toàn, lành tính, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm. Vì vậy, bạn có thể yên tâm trải nghiệm mà không phải lo lắng.

Thành phần chính: Phức hợp Derm SRC (chiết xuất tre, chiết xuất đậu Hà Lan và Glucosamine HCl), Hyaluronic Acid (HA), chiết xuất lô hội, chiết xuất hoa cúc vạn thọ.

Ưu điểm nổi bật:

Mang lại cảm giác dễ chịu tức thì bằng cách xoa dịu các dấu hiệu viêm, mẫn đỏ và kích ứng, đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm hoặc đang bị tổn thương.

Cung cấp độ ẩm sâu, giúp làn da nhạy cảm trở nên mềm mại, rạng rỡ và làm chậm quá trình xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe hơn để chống lại tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường bất lợi.

Kích thích tế bào sản sinh collagen, giữ cho làn da luôn căng trẻ, hạn chế tình trạng chảy xệ theo thời gian.

Nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, mang đến vẻ ngoài tươi sáng và tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ tái tạo da hiệu quả, mang lại kết quả rõ ràng, là mục tiêu tối ưu sau mỗi quá trình chăm sóc sắc đẹp.

Chất kem mỏng nhẹ, màu trắng đục, thấm nhanh vào da mà không để lại cảm giác dính nhớp hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Hoàn toàn không chứa hương liệu, nước hoa, dầu khoáng, paraben hay cồn gây khô, phù hợp với mọi loại da, kể cả da dễ mẩn cảm hay nhạy cảm.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn mà chưa kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 720.000đ/ 100ml

Đánh giá chung: 9.5/10





2. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da nhạy cảm Image Vital C Hydrating Repair Creme

Top 2 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm gọi tên thương hiệu Image Skincare cũng đến từ Mỹ. Với sự hòa quyện đỉnh cao từ 20% vitamin A, C, E mạnh mẽ, Hyaluronic Acid cấp ẩm vượt trội và chiết xuất Alchemilla Vulgaris đầy quyền năng; kem Image Vital C Hydrating Repair Crème không chỉ đơn thuần là kem dưỡng ẩm mà là "vị cứu tinh" cho mọi làn da, đặc biệt là da nhạy cảm. Image Vital C Hydrating Repair Creme xuất sắc chinh phục mọi thử thách từ phục hồi vùng da tổn thương, cấp nước sâu... tới tăng cường độ ẩm tối ưu, biến làn da xỉn màu, lão hóa trở nên căng bóng, tươi trẻ và rực rỡ sức sống. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp tái sinh làn da mỏng yếu, cứu nguy cho da sau liệu trình trị liệu, nhiễm hóa chất hay corticoid một cách ngoạn mục.

Thành phần chính: Hỗn hợp 20% vitamin ACE, chiết xuất Alchemilla Vulgaris (một loại thực vật họ hoa hồng), Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu và giữ nước hiệu quả, giúp làn da luôn căng bóng, mịn màng, đồng thời làm chậm các dấu hiệu tuổi tác.

Xoa dịu ngay lập tức tình trạng sưng viêm, đỏ rát hoặc bất kỳ dấu hiệu nhạy cảm nào trên da.

Hỗ trợ làn da tổn thương phục hồi dần, trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu khô ráp và bong tróc.

Củng cố lớp màng lipid, tạo hàng rào bảo vệ chắc khỏe, che chắn da khỏi tác động từ tia UV và các yếu tố môi trường bất lợi.

Thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện cấu trúc tế bào, mang lại làn da trẻ trung, đàn hồi và hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn

Tái tạo các sợi collagen và elastin bị tổn thương, ngăn chặn tình trạng da mất độ săn chắc hay chảy xệ.

Bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, giúp da sáng mịn, rạng rỡ, đồng thời kìm hãm quá trình hình thành melanin để giảm thâm nám và đốm nâu.

Chất kem mềm mại, thấm nhanh, không gây cảm giác nhờn dính, kết hợp hương cam nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư thái khi sử dụng.

Công thức lành tính, không gây mụn, làm dịu da tức thì và giảm kích ứng hiệu quả, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm hoặc yếu cần phục hồi.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng đổi lại khả năng làm dịu và phục hồi làn da nhạy cảm khỏe đẹp trở lại hiệu quả. Vậy nên, đây vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 2.200.000đ/56.7g

Đánh giá chung: 9.5/10

3. Kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream

Vị trí thứ 3 gọi tên sản phẩm đến từ Martidem của Tây Ban Nha. Kem dưỡng ẩm MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream là sản phẩm kem dưỡng chuyên biệt dành cho những làn da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình phục hồi tổn thương. Với công thức chứa các thành phần hoạt tính chiết xuất từ thực vật như 3% Dex-Panthenol (pro vitamin B5). 3% RoseHip Oil chiết xuất từ nụ tầm xuân, chiết xuất rễ cam thảo... MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream không chỉ giúp làm dịu cảm giác khó chịu trên da mà còn hỗ trợ tái tạo và phục hồi da một cách nhanh chóng, mang lại làn da khỏe mạnh, mềm mại và săn chắc hơn.

Thành phần chính: 3% Dex-Panthenol (pro vitamin B5). 3% RoseHip Oil chiết xuất từ nụ tầm xuân, chiết xuất rễ cam thảo, hoạt chất từ thực vật.

Ưu điểm nổi bật:

Nhanh chóng xoa dịu làn da nhạy cảm bị mẩn đỏ, bong tróc hay kích ứng do ánh nắng hoặc các chất gây phản ứng mạnh.

Hỗ trợ kháng viêm, đẩy nhanh quá trình tái tạo, giúp da tổn thương dần lấy lại vẻ đẹp khỏe mạnh.

Cấp ẩm sâu, ngăn chặn tình trạng khô ngứa, tróc vảy thường gặp ở da mẫn cảm, mang lại cảm giác thoải mái tức thì.

Xây dựng lớp màng chắn tự nhiên, khóa ẩm hiệu quả, giữ da căng bóng, đàn hồi và săn chắc lâu dài.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới bên sâu bên dưới lớp biểu bì; liên kết và giữ nước trong lớp biểu bì, từ đó duy trì độ ẩm cần thiết, giảm lượng nước hao hụt qua da, điều trị da khô, tróc vảy hoặc thô ráp.

Kích hoạt khả năng chống oxy hóa vượt trội, triệt tiêu gốc tự do, làm mờ nếp nhăn một cách ấn tượng.

Giảm thiểu tình trạng viêm da, đỏ rát hay hiện tượng mạch máu nổi rõ trên bề mặt.

Chất kem nhẹ nhàng, thấm nhanh như tan vào da, không để lại cảm giác dính nhớp, đồng thời hạn chế nguy cơ nổi mụn.

Sử dụng đều đặn đúng cách, làn da không chỉ khỏe lên trông thấy mà còn bền bỉ hơn trước tác động của bụi bẩn và tia UV, giảm hẳn tình trạng nhạy cảm.

Nhược điểm: Có quá nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch nhau mà không kiểm soát được chất lượng của từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000đ/ 30ml

Đánh giá chung: 9/10

4. Kem dưỡng ẩm Obagi Hydrate Luxe Moisture-Rich Cream

On top 4 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm cũng là cái tên quen thuộc đến từ thương hiệu Obagi nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem dưỡng Obagi Hydrate Luxe Moisture-Rich Cream như "cơn mưa rào" cấp ẩm đỉnh cao, biến làn da mẩn đỏ, khô bong tróc thành căng bóng, tràn đầy sức sống chỉ trong tích tắc. Không chỉ dừng lại ở đó, Obagi Hydrate Luxe Moisture-Rich Cream còn tăng cường hàng rào bảo vệ, dựng lên "lá chắn thép" bảo vệ da tự nhiên, đánh bay gốc tự do, đẩy lùi lão hóa một cách ngoạn mục. Bí quyết hoàn hảo cho mọi loại da, đặc biệt là "cứu tinh" của làn da khô nhạy cảm.

Thành phần chính: Bơ hạt mỡ và bơ xoài, Biomimetic Peptide, Hydromanil, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu từ bên trong, giữ cho làn da luôn mềm mại, rạng ngời, đồng thời đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác một cách ấn tượng.

Nhanh chóng xóa tan tình trạng da khô ráp, bong tróc do nhạy cảm, mang lại vẻ tươi mới tức thì.

Lấp đầy các rãnh nhăn nhỏ, làm sáng đều vùng da thâm nám, xỉn màu, trả lại nét rạng rỡ tự nhiên.

Hỗ trợ tái tạo vùng da tổn thương, nâng cao sức mạnh tự nhiên để da khỏe đẹp từ gốc.

Giữ vững độ căng đàn hồi, ngăn chặn nguy cơ da mất đi sự săn chắc hay chảy xệ theo thời gian.

Chất kem nhẹ nhàng, thấm nhanh như tan vào da, không hề gây bí tắc hay nặng nề.

Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Công thức không hương liệu, dịu nhẹ, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da mẫn cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá mà khó kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.700.000đ/ 48g

Đánh giá chung: 9/10

5. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn nhạy cảm Paula's Choice Clear Oil - Free Moisturizer

Xứng đáng lọt vào top 5 kem dưỡng ẩm dành riêng cho da dầu mụn nhạy cảm, Paula's Choice Clear Oil-Free Moisturizer từ thương hiệu danh tiếng Hoa Kỳ là lựa chọn không thể bỏ qua. Sản phẩm ghi điểm với bộ ba thành phần "vàng" gồm có Niacinamide, Ceramide và Hyaluronic Acid mang đến khả năng cấp ẩm vượt trội mà vẫn giữ lỗ chân lông thông thoáng, không hề gây bí da. Đặc biệt, kem dưỡng Paula's Choice Clear Oil - Free Moisturizer còn kiểm soát bóng dầu, làm dịu da và hỗ trợ đẩy lùi mụn một cách ấn tượng.

Paula's Choice Clear Oil-Free Moisturizer còn giúp xóa mờ vết thâm mụn, đồng thời làm chậm các dấu hiệu tuổi tác, trả lại làn da mềm mại, tươi sáng đầy sức sống. Kết cấu siêu nhẹ, hoàn toàn không dầu khiến sản phẩm trở thành "mảnh ghép" lý tưởng trong chu trình chăm sóc da mỗi ngày. Đây chính là "cứu cánh" cho làn da dầu thừa, thiếu ẩm, lỗ chân lông lớn hay nhạy cảm dễ mẩn đỏ và kích ứng.

Thành phần chính: Ceramides, Niacinamide, chiết xuất từ bí ngô, chiết xuất cam thảo, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Mang đến độ ẩm lý tưởng cho da dầu mụn, giữ da mềm mại, thoáng nhẹ mà không hề bóng nhờn hay làm bít lỗ chân lông.

Xoa dịu ngay các vùng da mụn viêm, đỏ rát hoặc khô tróc, đồng thời giúp lỗ chân lông nhỏ lại, để lại bề mặt da láng mịn đầy sức sống.

Củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, tăng sức đề kháng cho da, bảo vệ khỏi những tác hại từ môi trường xung quanh

Hạn chế mụn mới xuất hiện, hỗ trợ đắc lực trong việc đẩy lùi mụn trứng cá và mụn đầu đen một cách hiệu quả.

Bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa, giúp da dầu mụn luôn tươi trẻ, giảm thiểu nguy cơ hình thành nếp nhăn.

Kết quả kiểm nghiệm thực tế cho thấy 96% người dùng cảm nhận lỗ chân lông se khít rõ rệt, và 88% công nhận tình trạng mụn cải thiện đáng kể.

Công thức dịu nhẹ, an toàn, mang hương thơm tự nhiên thư giãn, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Chất kem mỏng mịn, thấm nhanh tức thì, không gây nặng mặt hay tắc nghẽn, mang lại cảm giác dễ chịu.

Nhược điểm: Nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn mà chưa kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 899.000đ/ 60ml

Đánh giá chung: 9/10

6. Kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm Cerave SA Smoothing Cream

Top 6 thuộc về kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm đến từ Mỹ thuộc thương hiệu lừng danh Cerave. Kem dưỡng ẩm Cerave SA Smoothing Cream ứng dụng công nghệ MVE, hoạt động giống như một quả cầu giúp các dưỡng chất từ từ tan ra và thẩm thấu vào sâu bên trong lớp biểu bì phát huy hiệu quả cung cấp độ ẩm cho làn da ẩm mượt suốt 24h. Kết hợp cùng thành phần Acid Salicylic lấy đi các lớp tế bào chết cho làn da tươi sáng bật tone. Còn Hyaluronic Acid vừa cung cấp độ ẩm và giữ ẩm cùng 3 ceramides thiết yếu tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da nhạy cảm mỏng yếu dần khỏe đẹp, tươi trẻ.

Thành phần chính: Acid Salicylic và LHA, 3 Ceramides thiết yếu, công nghệ MVE, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ nhẹ nhàng lớp tế bào cũ, mang đến làn da láng mịn, sáng rực rỡ đầy sức sống.

Cung cấp độ ẩm dồi dào, giúp da mẫn đỏ, khô tróc nhanh chóng trở nên mềm mại, khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Cải thiện tone da không đồng đều, đồng thời giữ vững độ đàn hồi và săn chắc, ngăn chặn nguy cơ chảy xệ.

Tái tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da chống lại tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường khắc nghiệt.

Kích thích sản sinh tế bào mới, để da luôn căng tràn, tươi trẻ và tỏa sáng tự nhiên.

Kết cấu kem mịn nhẹ, dễ thoa, thấm nhanh, không gây bí tắc, hạn chế tối đa nguy cơ nổi mụn.

Hương thơm dịu dàng, tinh tế, mang lại cảm giác thư giãn mỗi lần sử dụng.

Hoàn toàn không chứa hương liệu, paraben, đảm bảo an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ mẩn cảm.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng trên từng sản phẩm. Vậy nên, các bạn nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Giá niêm yết chính hãng: 310.000đ/ 177g

Đánh giá chung: 9/10

7. Kem dưỡng ẩm cho da mụn nhạy cảm Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream

Top 7 là kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm đến từ nước Mỹ của thương hiệu Kiehl's. Kem dưỡng ẩm Kiehl's Ultra Facial Cream với kết cấu mỏng nhẹ, cấp ẩm cho làn da nhạy cảm ẩm mịn, tươi mới cả ngày dài. Bên cạnh đó, kem Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream còn có khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da dần khỏe đẹp hơn.

Thành phần chính: Đạm Glycoprotein trong băng Nam Cực, Amino Acid siêu nhỏ.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm suốt 24 giờ, giúp da luôn mềm mại, khỏe mạnh.

Duy trì da không bóng nhờn, cảm giác khô thoáng suốt cả ngày.

Không chứa cồn, hương liệu, paraben, phù hợp cho da nhạy cảm, đã được kiểm tra thực tế.

Nhược điểm: Khả năng chống lão hóa thì chưa rõ rệt mà giá hơi cao.

Giá niêm yết chính hãng: 1.990.000đ/ 125ml

Đánh giá chung: 8/10

8. Kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 8 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng nước Pháp. Kem dưỡng ẩm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm mang đến khả năng tái tạo da vượt trội sau 1 giờ. Đồng thời, củng cố lớp màng ẩm tự nhiên nhờ công nghệ đột phá Tribioma kết hợp cùng các thành phần phục hồi chuyên biệt cho làn da ẩm mịn, căng bóng tức thì. Đây là giải pháp toàn diện, nhẹ nhàng xoa dịu mọi kích ứng, sửa chữa và tăng cường sức mạnh cho hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, lý tưởng cho làn da nhạy cảm dễ mẩn đỏ. Kem dưỡng ẩm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm nổi bật như một "chuyên gia" trong việc hồi sinh làn da tổn thương một cách hiệu quả.

Thành phần chính: Panthenol 5% (Vitamin B5), Zinc Gluconate, Silica, Glycerin, Butylene Glycol.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm dồi dào, biến làn da khô rát, mẩn đỏ thành mềm mại, rạng rỡ đầy sức sống chỉ trong thời gian ngắn.

Hỗ trợ sửa chữa tổn thương tức thì, giúp làn da nhạy cảm lấy lại vẻ khỏe mạnh vốn có.

Thúc đẩy quá trình sinh ra tế bào mới, giữ cho da luôn trẻ trung và tràn ngập năng lượng.

Làm mờ dần các vết thâm, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của nám và sạm da hiệu quả.

Chất kem màu trắng mỏng mịn thẩm thấu nhanh chóng, không gây bít tắc lỗ chân lông hay gây cảm giác nặng mặt.

Hoàn toàn không chứa paraben, hương liệu, đảm bảo dịu nhẹ và an toàn cho mọi loại da, kể cả da mẫn cảm hay da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu.

Giá niêm yết chính hãng: 410.000đ/40ml

Đánh giá chung: 9/10

9. Kem làm dịu giúp phục hồi da khô, da nhạy cảm Bioderma Atoderm Intensive Baume

Top 9 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm là sản phẩm đến từ thương hiệu quen thuộc Bioderma xuất xứ nước Pháp. Kem Bioderma Atoderm Intensive Baume là sản phẩm dưỡng ẩm lý tưởng với làn da khô nhạy cảm. Sản phẩm làm dịu kích ứng, mẩn ngừa và làm lành tổn thương nhanh chóng cho làn da khô trở nên mịn màng, tươi khỏe.

Thành phần chính: Palmitamide Mea, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Citric Acid, Canola Oil.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức đặc biệt dành riêng cho da khô nhạy cảm.

Thành phần lành tính, không chứa chất gây kích ứng.

Hiệu quả dưỡng ẩm nhanh chóng sau 1-2 lần dùng.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm tốt mà khả năng chống lão hóa chưa thấy.

Giá niêm yết chính hãng: 590.000đ/500ml

Đánh giá chung: 8/10

10. Kem dưỡng ẩm Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Soothing Cream

Kết thúc danh sách top kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm này đến từ thương hiệu Torriden của Hàn Quốc. Kem Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Soothing Cream công thức độc đáo và sự kết hợp của các thành phần hoạt tính cao, không chỉ cấp ẩm mà còn hỗ trợ phục hồi và nuôi dưỡng da, mang lại làn da căng bóng, mềm mại và khỏe mạnh.

Thành phần chính: 5 loại Hyaluronic Acid, Ceramide NP, Vitamin B5.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu, tức thì cho làn da mềm mịn, tươi trẻ.

Phục hồi làn da tổn thương nhanh chóng khỏe đẹp trở lại.

Kết cấu dạng gel mỏng mịn thẩm thấu nhanh chóng nên không gây nhờn rít.

Công thức với bảng thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 320.000đ/100ml

Nhược điểm: Với làn da nhạy cảm quá khô thì khả năng dưỡng ẩm chưa đủ đô.

Đánh giá chung: 8/10

Với top 10 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm ở trên, chắc chắn các nàng đã tìm được "chân ái" cho làn da dù có "đỏng đảnh" tới đâu cũng mềm mịn, tươi khỏe và rạng ngời trở lại rồi đúng không nào. Nhớ rằng dù lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay như Mai Hân mỹ phẩm.