Top 10 kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa, da xấu đến mấy cũng bật tone, căng trẻ

1. Kem dưỡng ẩm chống lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top đầu kem dưỡng ẩm chống lão hóa gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ. Với công thức ReVita-D Complex™ đột phá, kết hợp 10 dưỡng chất đỉnh cao, Rejuvaskin Facial Moisturizer không chỉ là kem dưỡng da mà là vũ khí giúp bạn sở hữu làn da rạng rỡ, khỏe mạnh.

Kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer mang đến khả năng cấp ẩm vượt trội, xóa tan mẩn đỏ, kích ứng, biến làn da khô ráp thành mềm mại, căng bóng. Hơn thế, với sức mạnh chống ô xy hóa đỉnh cao, Rejuvaskin thúc đẩy tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn, xóa bay vết chân chim, trả lại cho bạn làn da trẻ trung, săn chắc như tuổi đôi mươi.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là phức hợp ReVita-D Complex™ kích thích cơ thể tự sản sinh vitamin D, củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lại tia UV và ngăn ngừa lão hóa. Kết quả? Làn da luôn ẩm mịn, rạng ngời từ sâu bên trong, bất chấp mọi tác nhân môi trường!

Chưa dừng lại, Rejuvaskin Facial Moisturizer còn bổ sung vitamin thiết yếu, axit béo và amino acid, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Đây chính là giải pháp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, giúp bạn tự tin khoe vẻ đẹp rạng rỡ mỗi ngày.

Thành phần vàng: Phức hợp ReVita-D, dầu hướng dương, chiết xuất Baobab, Sorbitan Olivate, Cetearyl Olivate, Aquacell từ dưa hấu, cà phê, Kakadu Plum, táo, đậu lăng.

Lợi ích vượt trội:

Tăng sản sinh vitamin D tự nhiên, mang lại làn da ẩm mịn, căng tràn sức sống từ bên trong ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Xóa mờ nếp nhăn nhanh chóng, nhờ cơ chế hydrat hóa tự nhiên.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa lão hóa, giữ da luôn tươi trẻ.

Kích thích collagen, duy trì độ đàn hồi, ngăn chảy xệ, giữ da săn chắc.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, chống tia UV và tác hại môi trường.

Khóa ẩm hiệu quả, cho làn da căng mọng, rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Kết cấu cream gel nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần thiên nhiên lành tính, không paraben, không cồn nên an toàn cho mọi loại da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với giá chênh lệch khá nhiều mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Vậy nên, các bạn nên mua tại đơn vị phân phối chính hãng, uy tín.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml.

2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm xuất xứ nước Mỹ. Một cú hích mạnh mẽ đến từ VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer - chiến binh chống lão hóa đỉnh cao với sự kết hợp dữ dội giữa Retinol tinh khiết, Axit Azelaic và 10% Glycolic Acid. Không chỉ ngăn chặn gốc tự do phá hoại làn da, kem dưỡng ẩm VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer còn xóa sạch đốm nâu, làm mờ thâm sạm, lấp đầy nếp nhăn và kích hoạt làn da tái sinh mới - sáng khỏe, căng bóng và bùng nổ sức sống.

Đột phá hơn nữa, công nghệ Retinol bọc vitamin C dẫn xuất THD Ascorbate - thẩm thấu nhanh gấp 8 lần so với vitamin C thông thường. Nhờ đó, Retinol phát huy tối đa hiệu quả trẻ hóa mà không gây kích ứng, bong tróc hay mẩn đỏ. Đẹp không đau - là kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer.

Thành phần chủ chốt: Retinol, Glycolic Acid 10%, Vitamin C (THD Ascorbate), Aloe Vera, Axit Azelaic

Lý do khiến bạn không thể bỏ qua:

Chống ô xy hóa bảo vệ da khỏi lão hóa từ gốc rễ.

Thay đổi thấy rõ với làn da căng bóng, khỏe khoắn và tươi mới.

Mờ nám, giảm thâm, đều màu sau 4-6 tuần - trả lại làn da sáng trong rạng rỡ.

Tăng sinh collagen giúp làn da trẻ hóa sâu từ bên trong.

Cấp ẩm sâu và khóa ẩm cực tốt giữ da luôn căng mướt, không còn lo nếp nhăn.

Ức chế hắc sắc tố hỗ trợ làm sáng da nhanh chóng, hiệu quả.

Tái tạo lớp trung bì mạnh mẽ giúp làn da phục hồi tươi mới như chưa từng bị lão hóa.

Kết cấu kem mịn nhẹ, dễ tán, thấm nhanh nên không gây cảm giác nặng mặt hay nhờn rít.

Công thức không chứa paraben, sulfat, ứng dụng công nghệ Retinol x Vitamin C - an toàn, dịu nhẹ, phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mới bắt đầu dùng Retinol.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng dung tích lớn và quan trọng là hiệu quả dưỡng ẩm, chống lão hóa vượt trội nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị đẹp.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml.

Đừng chờ đến khi làn da xuống cấp mới bắt đầu hành động. Dưỡng ẩm chống lão hóa phải bắt đầu từ hôm nay - và VI Derm là lựa chọn bạn không thể bỏ lỡ. Sở hữu ngay, cảm nhận khác biệt - trẻ trung là đặc quyền bạn hoàn toàn xứng đáng!

3. Kem dưỡng ẩm và làm sáng da chuyên biệt MD CARE Brightening Blemish Cream

Top 3 kem dưỡng ẩm chống lão hóa là sản phẩm đến từ thương hiệu MD CARE. Kem MD CARE Brightening Blemish Cream "vũ khí" dưỡng da đa nhiệm cho làn da sáng khỏe, đều màu từ đầu đến chân. Không chỉ xử lý tận gốc tình trạng da sạm màu, xỉn tone do tăng sắc tố, MD CARE Brightening Blemish Cream còn đặc biệt hiệu quả trong việc làm mờ thâm sau mụn, cải thiện vùng da tối màu thường gặp ở đầu gối, khuỷu tay, vùng dưới cánh tay… Giúp làn da bừng sáng, đều màu rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Điểm cộng lớn của sản phẩm là khả năng dưỡng ẩm sâu, hỗ trợ tái tạo da và kích thích tăng sinh collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ mịn, độ đàn hồi và giúp da trở nên mềm mại, căng mướt. Với công thức an toàn, phù hợp cho cả da mặt và cơ thể, kể cả những vùng da nhạy cảm - một sản phẩm cho giải pháp chăm sóc toàn diện.

Thành phần nổi bật: 10% Urea, 8% Glycolic Acid, 5% Alpha Arbutin, 3% Kojic Acid

Ưu điểm vượt trội:

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, trả lại bề mặt da mịn màng, tươi sáng.

Làm sạch sâu lỗ chân lông, giảm thiểu nguy cơ viêm da, ngừa mụn hiệu quả.

Xóa mờ vùng da sẫm màu, giúp sắc tố da trở nên đồng đều, rạng rỡ hơn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào da, làm mềm bề mặt, hỗ trợ giảm nếp nhăn và khô ráp.

Cải thiện kết cấu, tăng độ đàn hồi và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, lão hóa.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không bết dính, không bóng dầu - cực kỳ thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Nhược điểm: Làn nào da nào quá nhạy cảm có thể gây châm chích nhẹ nhưng sẽ hết ngay sau khi đã thích nghi.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml.

4. Kem dưỡng ẩm và tái cấu trúc da Frezyderm Moisturizing Plus Cream

Top 4 kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa là sản phẩm đến từ thương hiệu Frezyderm xuất xứ Hy Lạp. Với công nghệ đột phá "Molecular film", kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream tạo nên một lớp màng sinh học siêu mỏng trên da, hoạt động như tấm khiên bảo vệ khỏi tác nhân ô nhiễm, đồng thời khóa chặt độ ẩm và tối ưu khả năng hấp thụ dưỡng chất. Bên cạnh đó, công nghệ "Active Microspheres" mang đến hiệu ứng cấp ẩm kéo dài suốt nhiều giờ nhờ các vi cầu thông minh, giải phóng dưỡng chất dần dần giúp da luôn trong trạng thái ngậm nước và tái tạo liên tục. Điểm sáng nổi bật chính là sự kết hợp giữa 3 phân tử Hyaluronic Acid đa trọng lượng cùng 2 peptide sinh học, tạo nên tác động kép vừa cấp nước sâu, vừa thúc đẩy phục hồi và bảo vệ làn da. Frezyderm Moisturizing Plus Cream có kết cấu siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, là lựa chọn cho mọi loại da - kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid đa tầng, Peptide sinh học, Phytosqualane, vitamin E, Ceramides, chiết xuất cúc La Mã, hương thảo, hướng dương.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm dồi dào, bền vững giúp làn da luôn căng mướt, mịn màng suốt cả ngày.

Tái cấu trúc làn da hiệu quả kích thích sản sinh collagen và elastin, cải thiện độ đàn hồi, làm đầy nếp nhăn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên - da vững vàng trước ô nhiễm, khói bụi, ánh nắng.

Làm dịu nhanh chóng vùng da kích ứng, lý tưởng cho làn da nhạy cảm, dễ mẩn đỏ.

Nâng tông da rõ rệt, giúp da sáng khỏe, đều màu hơn từng ngày.

Cấp nước sâu nhờ bộ ba Hyaluronic Acid thẩm thấu đa tầng.

Phục hồi toàn diện cấu trúc da nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ 2 loại Peptide sinh học tiên tiến.

An toàn, lành tính, không chứa chất gây kích ứng, phù hợp cho mọi làn da.

Kết cấu đỉnh cao mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bí bách, không bóng nhờn.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 939.000 đồng/ 50ml.

5. Kem dưỡng ẩm giúp phục hồi da Bioderma Cicabio Crème

Vị trí top 5 kem dưỡng ẩm chống lão hóa gọi tên siêu phẩm đến từ nhà Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Kem dưỡng phục hồi da Bioderma Cicabio Crème - Bí quyết xoa dịu làn da nhạy cảm và tổn thương mỗi ngày.

Bioderma Cicabio Crème mang đến hiệu quả trong việc cấp ẩm sâu, làm dịu, giảm cảm giác rát da, bong tróc và ửng đỏ. Đồng thời, công thức chuyên biệt còn hỗ trợ tái tạo hàng rào bảo vệ da, thúc đẩy quá trình phục hồi và mang lại làn da sáng khỏe, mềm mịn hơn qua từng lần sử dụng.

Thành phần nổi bật: Resveratrol, Copper Sulfate, Zinc Sulfate, Hyaluronic Acid, Antalgicine™ Complex.

Ưu điểm vượt trội:

Làm dịu và giảm viêm rõ rệt, hỗ trợ phục hồi nhanh tình trạng da khô rát, bong tróc, kích ứng hay vảy nến.

Dưỡng ẩm và bảo vệ lâu dài giúp duy trì độ ẩm cần thiết ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời từ bên trong.

Kết cấu kem mịn nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh mà không gây bết dính cực kỳ thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Mùi hương cực nhẹ, gần như không mùi, phù hợp cả với làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng mùi.

Nhược điểm: Phân phối với nhiều giá khác nhau và không kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/ 40ml.

6. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 6 kem dưỡng ẩm chống lão hóa là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay của Pháp. Với công thức phục hồi chuyên sâu, kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm nhanh chóng làm dịu các vùng da yếu, mẩn đỏ, ngứa rát và giúp cải thiện hàng rào bảo vệ da rõ rệt. Dưỡng chất thẩm thấu nhanh, xoa dịu tức thì làn da đang khó chịu, đồng thời giảm nguy cơ để lại thâm sẹo sau mụn. Thích hợp cho cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng và tổn thương sau can thiệp thẩm mỹ nhẹ.

Không chỉ dành cho người lớn, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 còn là giải pháp hiệu quả cho da khô, rát, mẩn đỏ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt khi gặp tình trạng hăm tã, kích ứng thời tiết hay côn trùng cắn.

Thành phần nổi bật: Chiết xuất bơ hạt mỡ, Panthenol (Vitamin B5) 5%, Madecassoside, Zinc Gluconate, Silica, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm mạnh mẽ và lâu dài giữ cho làn da luôn mềm mại, ngăn ngừa tình trạng khô căng và lão hóa sớm.

Thúc đẩy lành da nhanh chóng cho vùng da vừa nặn mụn, trị liệu laser hay bị trầy xước nhẹ.

Phục hồi và củng cố cấu trúc giúp da khỏe hơn, chống chọi tốt với các yếu tố gây hại bên ngoài.

Làm dịu da bong tróc, khô nẻ với hiệu quả rõ rệt ngay từ những lần thoa đầu tiên.

Hỗ trợ tái tạo tế bào mới cho làn da mịn màng, căng bóng và đều màu.

Làm dịu vết côn trùng cắn, kích ứng thời tiết; dùng được cho cả em bé mà không lo kích ứng.

Kết cấu kem hơi đặc nhưng thấm rất nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính hay bí bách.

Công thức an toàn, không paraben, không chất bảo quản gây hại, phù hợp với cả làn da mỏng yếu, sau điều trị.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và có hàng fake nên các bạn cần tìm hiểu kỹ, chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml.

7. Tinh chất cấp ẩm cải thiện dấu hiệu lão hóa Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence

Top 7 kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa là siêu phẩm của nhà Eucerin nước Đức. Serum Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence chính là bước đột phá mới trong hành trình trẻ hóa làn da. Sở hữu công thức đậm đặc AOX kết hợp cùng Hyaluronic Acid (HA) và AHA - bộ ba quyền năng; serum Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence giúp cấp ẩm sâu, tái cấu trúc bề mặt da, đồng thời đánh bật 4 dấu hiệu lão hóa sớm: nếp nhăn li ti, rãnh nhăn sâu, làn da khô sần - lỗ chân lông to và các tổn thương do tác động từ môi trường ô nhiễm.

Thành phần nổi bật: Glycerine, Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Trisodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn chặn quá trình ô xy hóa sớm và bảo vệ làn da trước các gốc tự do gây lão hóa.

Làm mịn và giảm rõ rệt nếp nhăn, từ các rãnh nhỏ đến những nếp nhăn sâu.

Tăng cường lớp hàng rào tự nhiên của da giúp da khỏe mạnh, chống lại tia UV, khói bụi và căng thẳng hằng ngày.

Thu nhỏ lỗ chân lông mang lại bề mặt da mịn màng, tươi sáng và đều màu.

Kết cấu tinh chất mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nặng mặt hay cảm giác bí bách.

Nhược điểm: Với nếp nhăn sâu cần sử dụng trong thời gian dài mới đạt hiệu quả rõ rệt.

Đánh giá chung: 8.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.049.000 đồng/ 30ml.

8. Kem dưỡng phục hồi chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

On top 8 kem dưỡng ẩm chống lão hóa ban đêm là sản phẩm đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem dưỡng đêm Sakura Restorative Night Cream là giải pháp tái sinh da hư tổn, đánh thức vẻ đẹp trẻ trung rạng rỡ mỗi sáng. Được phát triển dành riêng cho làn da yếu, dễ kích ứng do lạm dụng mỹ phẩm hoặc tác động khắc nghiệt từ môi trường, kem dưỡng đêm Sakura Restorative Night Cream không chỉ phục hồi chuyên sâu mà còn kích thích tăng sinh collagen tự nhiên, tái tạo làn da căng mướt, mờ nếp nhăn, làm sáng và đều màu da, ngăn chặn quá trình tăng sắc tố, mang lại làn da mịn màng và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, Squalane, Hyaluronic Acid thủy phân, Collagen thủy phân, Placenta Protein, chiết xuất rễ cây kudzu.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu và phục hồi mạnh mẽ thúc đẩy sửa chữa tế bào tổn thương, tái cấu trúc làn da từ gốc.

Kích hoạt sản sinh collagen, làm mới bề mặt da, giúp da căng bóng, mềm mượt mỗi sáng thức dậy.

Làm đầy và làm mờ nếp nhăn, cải thiện làn da khô, mất nước hay lão hóa sớm một cách rõ rệt.

Ức chế sản sinh melanin giảm sạm, giảm nám, mang đến làn da sáng đều, tươi tắn hơn từng ngày.

Thấy rõ hiệu quả phục hồi sau vài tuần với làn da khỏe hơn, mịn hơn và trông rạng ngời hơn.

Sau 8 tuần sử dụng, các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, rãnh nhăn hay vết chân chim mờ đi rõ rệt.

Chất kem mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu - nhanh chóng lan tỏa vào da mà không gây bết dính hay nhờn rít.

An toàn cho mọi loại da, đặc biệt với làn da nhạy cảm, mỏng yếu, dễ tổn thương hoặc da đang trong giai đoạn cần phục hồi, tái cấu trúc.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ nên mỗi lần lấy kem hơi bất tiện và không cẩn thận dễ bị ô xy hóa.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/ 30g.

9. Kem dưỡng ẩm và phục hồi MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream

Vị trí thứ 9 kem dưỡng ẩm chống lão hóa là sản phẩm đến từ thương hiệu Martiderm xuất xứ Tây Ban Nha. Được thiết kế chuyên biệt cho những làn da đang gặp vấn đề như bong tróc, mẩn đỏ, cháy nắng, viêm da cơ địa hoặc kích ứng sau peel, laser, IPL, kem MartiDerm Cicra Vass không chỉ làm dịu cảm giác khó chịu, mà còn đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, hỗ trợ phục hồi da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Đồng thời, sản phẩm giúp dưỡng ẩm chuyên sâu, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên để làn da mỏng manh dần trở nên đàn hồi và tươi tắn như ban đầu.

Không chứa cồn, paraben, hương liệu hay hóa chất gây kích ứng, MartiDerm Cicra Vass là lựa chọn an toàn cho mọi loại da nhạy cảm, kể cả da sau điều trị hoặc đang trong giai đoạn tổn thương.

Thành phần chính: Chiết xuất nụ tầm xuân 3%, chiết xuất rễ cam thảo 1%, Dex-Panthenol (Pro-vitamin B5) 3%, hợp chất chiết xuất thực vật thiên nhiên.

Ưu điểm vượt trội:

Làm dịu nhanh làn da đang tổn thương như giảm đỏ, bong tróc hay ngứa rát do tia UV, ô nhiễm môi trường hoặc sau trị liệu thẩm mỹ.

Hiệu quả kháng viêm và tái tạo mạnh mẽ, thúc đẩy da hồi phục nhanh chóng, giảm thời gian phục hồi đáng kể.

Cấp nước sâu và duy trì độ ẩm lý tưởng giúp da mỏng yếu hoặc bong tróc trở nên mịn màng, ngậm nước, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Chống ô xy hóa tối ưu, trung hòa gốc tự do, từ đó làm chậm tiến trình lão hóa và cải thiện kết cấu da.

Kết cấu kem nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không gây cảm giác bí bách trên da.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó có thể kiểm soát chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 30ml.

10. Kem dưỡng sáng da ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Top 10 kem dưỡng ẩm chống lão hóa đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Không chỉ đơn thuần là kem dưỡng ẩm, Floslek Re Vita C Night Cream còn là giải pháp chăm sóc da toàn diện giúp làm sáng da, cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả. Nhờ công thức chứa vitamin C tinh khiết và các chiết xuất thực vật, sản phẩm mang lại làn da đều màu, khỏe khoắn và rạng rỡ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Thành phần chính: Vitamin C (Acid Ascorbic dạng nguyên chất), vitamin A thực vật, dầu hạt bông (Cotton Seed Oil).

Ưu điểm nổi bật:

Giảm thâm nám và tàn nhang rõ rệt mang lại làn da sáng đều, tươi tắn và không tì vết.

Bổ sung độ ẩm sâu, giữ cho làn da luôn mềm mại, căng mịn và hạn chế khô sạm do thiếu nước.

Kích thích sản sinh collagen tự nhiên cải thiện độ đàn hồi, làm mờ các rãnh nhăn và nếp gấp trên da.

Làm đầy vùng da lão hóa, hỗ trợ tái cấu trúc giúp da săn chắc, trẻ trung hơn qua từng đêm nghỉ ngơi.

Nhược điểm: Hiệu quả chống lão hóa với nếp nhăn sâu còn chậm.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml.