Top 10+ kem dưỡng trắng da ban đêm ‘nhất định phải có’ trong liệu trình skincare





1. Kem dưỡng trắng ngừa lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

Lọt top vị trí quán quân kem dưỡng trắng da ban đêm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng 37 năm tại Mỹ. Kem dưỡng trắng da Rejuvaskin Facial Moisturizer được xem là "trợ thủ" giúp nuôi dưỡng làn da rạng rỡ ngay trong giấc ngủ. Với công thức ReVita-D Complex, sản phẩm kích thích quá trình tổng hợp vitamin D – yếu tố quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo tế bào, mang lại làn da sáng hồng, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer còn được bổ sung nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên như chiết xuất bơ, dưa hấu, dầu hướng dương… giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do, duy trì sự săn chắc, mịn màng và khỏe mạnh từ sâu bên trong. Công thức không chứa cồn, hương liệu hay chất bảo quản, vì vậy an toàn, ngay cả với làn da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình treatment.





Thành phần chính: ReVita-D Complex, Acquacell, chiết xuất trái bơ, chiết xuất cà phê, dầu hướng dương.

Ưu điểm nổi bật:

Củng cố hệ thống dưỡng ẩm tự nhiên, giúp da luôn căng mượt và giảm rõ rệt nếp nhăn.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giảm tác động tiêu cực từ tia UV và ô nhiễm môi trường.

Đẩy nhanh quá trình phục hồi, giúp làn da trông tươi mới và rạng rỡ hơn.

Cung cấp độ ẩm sâu duy trì làn da ẩm mịn, căng bóng ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tính năng khóa ẩm, ngăn ngừa tình trạng mất nước và hỗ trợ giảm viêm hiệu quả.

Làm sáng da, mang đến vẻ ngoài rạng ngời mỗi ngày.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính hay nặng mặt.

Không chứa hương liệu, paraben và cồn – an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Ngày càng được tín đồ skincare "săn lùng" tìm mua nên luôn trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 kem dưỡng trắng da ban đêm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Kem dưỡng trắng da ban đêm VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là sự kết hợp đột phá giữa Retinol, 10% Glycolic Acid và Axit Azelaic, mang đến khả năng ức chế gốc tự do, kích thích sản sinh collagen và tái tạo tế bào mới. Nhờ đó, sản phẩm hỗ trợ xóa mờ thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, đồng thời cải thiện nếp nhăn và vết chân chim, cho bạn làn da trắng sáng, đều màu và căng tràn sức sống. Sau 7 ngày sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi với làn da ẩm mịn, tươi mới và rạng ngời hơn.

Điểm nổi bật khiến sản phẩm trở nên khác biệt chính là việc ứng dụng công nghệ Retinol từ VI Derm, kết hợp với THD Ascorbate – một dạng Vitamin C thế hệ mới có khả năng thẩm thấu sâu đến lớp hạ bì. Sự kết hợp này không chỉ hiệu quả chống lão hóa và làm sáng da mà còn loại bỏ những tác dụng phụ thường gặp của Retinol như bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng, giúp da luôn được chăm sóc dịu nhẹ và an toàn.

Thành phần chính: Retinol, Glycolic Acid 10%, vitamin C (THD Ascorbate), chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu và khóa ẩm hiệu quả, giữ cho da luôn căng mọng và ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim.

Kích thích sản sinh collagen, duy trì sự săn chắc, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Làm đầy nếp nhăn, cải thiện rãnh nhăn, mang đến làn da căng trẻ, tràn đầy sức sống.

Trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao sức đề kháng cho làn da.

Ức chế sự hình thành melanin, giúp mờ thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, mang lại làn da sáng đều màu và rạng rỡ.

Cấp ẩm và nuôi dưỡng, làn da trở nên mềm mại và tươi sáng hơn.

Hiệu quả sau 7 ngày: da căng bóng, mịn màng và sáng khỏe hơn.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không nhờn rít, có thể sử dụng như kem lót khi trang điểm.

Công nghệ Retinol độc đáo kết hợp cùng Vitamin C giúp sản phẩm không gây bong tróc, nóng rát hay kích ứng.

Công thức dịu nhẹ, lành tính, an toàn với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay lần đầu sử dụng Retinol.

Nhược điểm: Giá cao nhưng hiệu quả dưỡng trắng da chống lão hóa nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa ban đêm Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Top 3 kem dưỡng trắng da ban đêm là sản phẩm đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Kem dưỡng trắng da ban đêm Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream là "vũ khí bí mật" cho làn da trẻ trung và rạng rỡ nhờ ứng dụng công nghệ đỉnh cao Marine Exopolysaccharide (EPS). Công nghệ này giúp cải thiện rõ rệt cấu trúc bề mặt da, mang lại làn da săn chắc, mịn mượt và giảm đáng kể các nếp nhăn sau một thời gian ngắn sử dụng.

Không dừng lại ở đó, sản phẩm còn tích hợp Bioenergy Recharger MG6P, nguồn năng lượng sinh học tự nhiên cho các tế bào đã suy yếu theo thời gian. Hoạt chất này kích thích mạnh mẽ sự sản sinh collagen loại I, loại III, tropoelastin và elastin – những thành phần quyết định độ đàn hồi, căng khỏe và sự tươi trẻ của làn da.

Đặc biệt, các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng, sau 2 tuần sử dụng, hoạt chất MG6P cho hiệu quả: giảm tới 15% độ sâu của nếp nhăn, đồng thời cải thiện độ săn chắc và độ đàn hồi của da rõ rệt.

Không chỉ chống lão hóa, kem dưỡng trắng da tuổi 40 Frezyderm còn được bổ sung LMW Hyaluronic Acid – Silanol, Marine Elastin cùng những hạt vi cầu kim cương siêu mịn, mang đến khả năng cấp ẩm chuyên sâu cho từng tế bào. Nhờ đó, da luôn căng mọng, mềm mại như nhung, sáng mịn rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, Glycogen biển, LMW Hyaluronic Acid – Silanol và Marine Elastin, Boron Nitride.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu và bền vững: Duy trì làn da luôn ngậm nước, mềm mịn như nhung và tràn đầy sức sống.

Ức chế melanin: Làm sáng da, hỗ trợ cải thiện tình trạng nám, sạm, đốm nâu, cho da đều màu và rạng rỡ.

Làm mờ nếp nhăn nhanh chóng: Lấp đầy rãnh nhăn, tái tạo bề mặt da láng mịn, trẻ trung mỗi ngày.

Tăng cường độ săn chắc và đàn hồi: Kích thích sản sinh collagen và elastin – "bộ khung" nâng đỡ da, giúp da khỏe đẹp dài lâu.

Tái cấu trúc làn da: Khôi phục mật độ và cấu trúc từ sâu bên trong, mang lại làn da căng bóng, tươi trẻ.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh: Cho cảm giác mềm mượt như nhung ngay khi thoa, không gây nhờn rít.

Hương thơm cực dịu nhẹ: Mang lại sự thư giãn, dễ chịu như ở spa trong mỗi lần chăm sóc da.

Công thức an toàn, lành tính: Phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc mỏng yếu.

Nhược điểm: Sản phẩm được ưa chuộng đến mức thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

4. Kem dưỡng trắng da mặt chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

On top 4 kem dưỡng trắng da ban đêm gọi tên thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem dưỡng trắng da ban đêm Sakura Restorative Night Cream là "bí quyết tái sinh" giúp làn da hồi phục mạnh mẽ trong giấc ngủ, mang đến vẻ ngoài căng tràn sức sống, săn chắc và sáng mịn không tì vết.

Được nghiên cứu chuyên biệt để đối phó với các dấu hiệu lão hóa, sản phẩm không chỉ tăng cường độ đàn hồi, bổ sung độ ẩm mà còn nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Với khả năng kích thích quá trình tái tạo tự nhiên, kem dưỡng trắng da ban đêm Sakura hỗ trợ làm mờ nám, sạm màu và tàn nhang, cho làn da trắng hồng, đều màu và rạng ngời sau mỗi đêm sử dụng.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, Squalane, Hyaluronic Acid thủy phân, Collagen thủy phân, Placenta Protein, chiết xuất rễ cây kudzu, tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật:

Làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên: Giúp duy trì sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng cho làn da.

Kích thích tái tạo tế bào: Da phục hồi nhanh chóng, khỏe khoắn và tươi mới hơn mỗi ngày.

Cấp ẩm chuyên sâu: Giữ cho da luôn mềm mại, căng mọng và mượt mà ngay khi thức dậy.

Tăng cường sản sinh collagen và elastin: Làm mờ nếp nhăn, rãnh nhăn, trả lại làn da láng mịn và tươi trẻ.

Giảm thâm nám, sạm màu và tàn nhang: Cho làn da trắng sáng, đều màu, bừng sáng rạng ngời.

Nâng cao độ săn chắc và đàn hồi: Góp phần định hình đường nét khuôn mặt thon gọn, trẻ trung.

Phục hồi da tổn thương: Đặc biệt hữu ích với làn da bị ảnh hưởng bởi mỹ phẩm kém chất lượng hay tác hại môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh: Không gây nhờn rít, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu sau mỗi lần thoa.

Chiết xuất thiên nhiên lành tính: An toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang cần phục hồi sau treatment.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ yêu cầu vệ sinh tay cẩn thận khi lấy sản phẩm, tránh nguy cơ oxy hóa kem.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

5. Kem dưỡng trắng da ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Lọt vị trí top 5 kem dưỡng trắng da ban đêm gọi tên thương hiệu Floslek xuất xứ Ba Lan. Kem dưỡng trắng da ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream không chỉ mang đến khả năng cấp ẩm dồi dào mà còn hỗ trợ làm sáng da, cải thiện các nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa, giúp bạn sở hữu làn da rạng ngời, tươi trẻ đầy sức sống.

Thành phần chính: Vitamin C dạng Acid Ascorbic, vitamin A thực vật, dầu hạt bông (Cotton Seed Oil).

Ưu điểm nổi bật:

Làm mờ thâm nám và tàn nhang: Giúp da sáng đều màu, mang đến diện mạo tươi tắn, rạng rỡ.

Bổ sung độ ẩm sâu: Duy trì làn da mềm mịn, căng mướt, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm.

Kích thích sản sinh collagen: Giúp làm mờ nếp nhăn và vết chân chim, mang lại làn da sáng khỏe và trẻ trung.

Hỗ trợ làm đầy nếp nhăn: Giữ cho làn da luôn căng trẻ, đàn hồi và tràn đầy sức sống.

Nhược điểm: Với làn da quá nhạy cảm có thể gây châm chích nhẹ nhưng cảm giác đó sẽ hết ngay sau khi làn da đã kịp thích nghi.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml

6. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Vị trí top 6 trong top kem dưỡng trắng da ban đêm đến từ thương hiệu nổi tiếng MD CARE. Kem dưỡng trắng da ban đêm MD CARE Brightening Blemish Cream vừa ra mắt phiên bản công thức cải tiến, nổi bật với sự bổ sung Hexyl Resorcinol 1% – hoạt chất tiên tiến thế hệ mới mang đến cơ chế tác động kép: vừa ức chế quá trình sản sinh melanin gây nám, sạm; vừa xoa dịu và phục hồi cấu trúc da. Nhờ đó, sản phẩm trở thành giải pháp an toàn cho cả làn da nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề tăng sắc tố. Công thức nâng cấp không chỉ giữ vững khả năng dưỡng sáng, mờ thâm, tái tạo bề mặt mà còn an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kem dưỡng trắng da mặt, MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem là "cứu tinh" cho những vùng da tối màu do ma sát thường xuyên như khuỷu tay, đầu gối, hay vùng dưới cánh tay, mang đến làn da đều màu, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

MD CARE Brightening Blemish Cream còn cấp ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen và hỗ trợ tái tạo tế bào mới. Kết quả là làn da luôn căng mịn, săn chắc và hạn chế tối đa dấu hiệu lão hóa sớm.

Thành phần chính: Kojic Acid 3%, Alpha Arbutin 2%, Hexyl Resorcinol 1%, Glycolic Acid

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết dịu nhẹ giúp bề mặt da mịn màng, tươi mới và sáng bật tông.

Ức chế melanin hiệu quả, hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, mờ thâm mụn.

Dưỡng sáng an toàn kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cải thiện kết cấu da, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và lão hóa sớm.

Cấp ẩm chuyên sâu và kích thích tổng hợp collagen, tái tạo tế bào mới cho làn da căng mịn, tràn đầy sức sống.

Đa công dụng với hiệu quả trên cả những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… cho làn da đều màu và sáng mịn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn nên phù hợp với cả da nhạy cảm, có thể dùng cho mặt và toàn thân.

Nhược điểm: Ngày càng được tín đồ skincare tin dùng nên thường xuyên trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

7. Kem dưỡng ẩm cho da khô Cerave Moisturizing Cream

Top 7 là kem dưỡng trắng ban đêm cho da khô đến từ thương hiệu Cerave nổi tiếng nước Mỹ. Kem dưỡng Cerave Moisturizing Cream ứng dụng công nghệ MVE tiên tiến kết hợp cùng Ceramide thiết yếu và Hyaluronic Acid, mang đến hiệu quả cấp ẩm, khắc phục nhanh tình trạng khô ráp, bong tróc và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nhờ đó, làn da trở nên căng mượt, tươi sáng và tràn đầy sức sống sau thời gian ngắn sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở khả năng dưỡng ẩm, Cerave Moisturizing Cream còn bổ sung Glycerin và Niacinamide – những hoạt chất nổi bật giúp làm sáng da, ngừa mụn, tăng độ đàn hồi, chống lão hóa và hỗ trợ phục hồi da tổn thương hiệu quả.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, 3 loại Ceramide thiết yếu, Glycerin, Hyaluronic Acid, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu: Giúp da nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khô căng, bong tróc khó chịu.

Duy trì độ ẩm bền vững: Mang lại làn da ngậm nước, mềm mịn và đầy sức sống suốt ngày dài.

Ngăn ngừa khô nứt, bong tróc: Bảo vệ da trước những thay đổi thời tiết, kể cả mùa đông hanh khô.

Hạn chế tiết dầu thừa: Cân bằng độ ẩm và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm.

Phục hồi hàng rào bảo vệ da: Giúp da khỏe mạnh, chống lại tác động từ tia UV và môi trường.

Kết cấu mịn nhẹ, thẩm thấu nhanh: Dạng kem trắng đục dễ tán, không gây nhờn rít hay bóng dầu.

Công thức an toàn: Không chứa hương liệu, paraben hay dầu khoáng nên phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, và có thể dùng cho cả mặt lẫn body.

Nhược điểm: Kết cấu kem khá dày nên không phù hợp với làn da dầu.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 495.000 đồng/ 340g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/kem-duong-am-danh-cho-da-kho-cerave-moisturizing-cream-454g.html

8. Kem dưỡng ẩm, trắng da và phục hồi La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 8 kem dưỡng trắng da ban đêm gọi tên thương hiệu La Roche-Posay xuất xứ nước Pháp. Kem dưỡng trắng da ban đêm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 sở hữu công thức đột phá với sự kết hợp giữa bơ hạt mỡ, Panthenol (Vitamin B5) 5%, Silica cùng nhiều hoạt chất phục hồi chuyên sâu.

Sản phẩm mang lại khả năng làm dịu các tình trạng mẩn đỏ, căng tức, kích ứng hay ngứa rát, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ hình thành thâm sau mụn. Điểm đặc biệt ấn tượng, hiệu quả phục hồi da tổn thương sau treatment có thể đạt đến 84%. Ngoài ra, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm còn được xem như "cứu tinh" cho làn da nhạy cảm ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ khi gặp phải tình trạng hăm tã, mẩn đỏ hoặc ngứa do côn trùng cắn hay thời tiết thay đổi.

Thành phần chính: Chiết xuất bơ hạt mỡ, Panthenol (Vitamin B5) 5%, Madecassoside (chiết xuất rau má), Zinc Gluconate, Silica, nước khoáng La Roche-Posay

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm và làm dịu da nhanh chóng: Giúp làn da thoát khỏi tình trạng khô ráp, bong tróc, kích ứng sau peel, laser hay cháy nắng.

Khôi phục hàng rào bảo vệ da: Tăng cường sức đề kháng cho da mỏng yếu, giúp da khỏe mạnh hơn trước các tác nhân gây hại từ tia UV và môi trường.

Chống lão hóa, ngừa thâm sau mụn: Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin, cải thiện độ đàn hồi, giúp da đều màu, căng mịn và tươi trẻ.

Kết cấu mềm mịn dễ chịu: Dạng kem trắng đục dễ tán, thẩm thấu tốt, không gây nhờn dính khó chịu.

Công thức an toàn: Không chứa cồn, paraben, chất tạo màu – phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay da đang tổn thương.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và đã xuất hiện hàng fake. Vậy nên, các bạn chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-duong-lam-diu-mat--lam-muot-va-phuc-hoi-da-la-roche-posay-cicaplast-baume-b5-soothing-repairing-balm.html

9. Kem dưỡng phục hồi da Bioderma Cicabio Crème

Top 9 là kem dưỡng trắng da ban đêm là sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderma nước Pháp. Kem dưỡng trắng da ban đêm Bioderma Cicabio Crème là "trợ thủ đắc lực" giúp phục hồi da nhạy cảm, bong tróc hay tổn thương nhờ công thức chứa các thành phần cấp ẩm và làm dịu nổi bật như Resveratrol, Zinc Sulfate, Hyaluronic Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate. Bioderma Cicabio Crème không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, giảm hẳn tình trạng căng rát, mẩn đỏ mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo da, khôi phục làn da khỏe mạnh, rạng rỡ mỗi ngày.

Thành phần chính: Resveratrol, Zinc Sulfate, Hyaluronic Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu nhanh chóng: Giúp cải thiện cảm giác nóng rát, mẩn đỏ, mang lại sự dễ chịu cho da.

Cấp ẩm chuyên sâu: Khắc phục tình trạng khô, bong tróc, đồng thời duy trì độ ẩm tự nhiên, giúp da căng mượt và đàn hồi hơn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da: Tạo lớp khiên chắn vững chắc ngăn ngừa tác nhân gây hại, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi da.

Giúp da đều màu và giảm thâm mụn: Hỗ trợ cải thiện sắc tố, hạn chế vết thâm sau mụn, mang lại làn da tươi sáng, mịn màng.

Công thức an toàn: Không chứa hương liệu, paraben, phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da mỏng yếu, nhạy cảm sau điều trị.

Nhược điểm: Kết cấu có thể tạo cảm giác hơi bết dính trên da ngay sau khi thoa.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/ 40ml

10. Kem dưỡng trắng da Ivatherm Ivawhite Cream

Top 10 kem dưỡng trắng da ban đêm là sản phẩm đến từ nước Pháp. Kem dưỡng trắng da ban đêm Ivatherm Ivawhite Cream là giải pháp dành cho làn da sạm màu, xỉn tone hay gặp tình trạng nám, tàn nhang. Hoạt động theo cơ chế ức chế quá trình hình thành melanin, từ đó cải thiện sắc tố da, trả lại vẻ mịn màng, hồng hào và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Wonderlight, ET - VC (Vitamin C dẫn xuất), Niacinamide, nước khoáng Herculane

Ưu điểm nổi bật:

Sản phẩm giúp giảm rõ rệt tình trạng thâm sạm sau 8 tuần sử dụng đều đặn.

Giúp làm mờ nám, tàn nhang và vùng da tăng sắc tố, mang đến làn da đều màu, sáng khỏe tự nhiên.

Sau một thời gian ngắn, da trở nên trắng sáng, căng mịn và trẻ hóa từ sâu bên trong.

Bảng thành phần lành tính, không gây kích ứng, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da yếu hoặc dễ nhạy cảm.

Nhược điểm: Dung tích quá nhỏ nên dùng nhanh hết.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.298.000 đồng/20ml



