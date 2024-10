Top 10 kem dưỡng trắng da body cho làn da bật tone trắng hồng, rạng ngời

1. Kem dưỡng thể trắng da body Paula's Choice Resist Skin Revealing Body Lotion 10% AHA

Top đầu là kem dưỡng trắng da body đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Paula's Choice nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Kem dưỡng trắng da toàn thân Paula's Choice Resist Skin Revealing Body Lotion 10% AHA với công thức chứa 10% AHA, không chỉ giúp làm sáng và cải thiện kết cấu da mà còn có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng ngăn ngừa mụn lưng giúp làn da trở nên mềm mại và tươi sáng hơn.

Các thành phần bổ sung trong sản phẩm giúp giảm thiểu tình trạng khô, xỉn màu và mẩn đỏ, mang lại vẻ ngoài đều màu và rạng rỡ. Công thức này cũng thúc đẩy sản sinh tế bào mới, giúp da duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa nếp nhăn. Đây thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cải thiện tình trạng da toàn thân một cách hiệu quả.

Thành phần chính: 10% AHA, chiết xuất bơ hạt mỡ, Glycerin, Allantoin, Vitamin C, Vitamin E, dầu hạt nho.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào sừng, giúp làn da sáng bừng rạng ngời ngay lần đầu sử dụng.

Làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa tình trạng bít tắc và mụn.

Cải thiện đáng kể tình trạng da thô ráp, giúp da trở nên mềm mịn và đều màu hơn.

Khả năng kháng khuẩn và làm dịu tình trạng da mẩn đỏ, viêm da.

Phù hợp cho cả những người có làn da nhạy cảm hoặc đang gặp phải Keratosis.

Hiệu quả được chứng minh qua khảo sát, với 91% người dùng cảm nhận sự cải thiện rõ rệt chỉ sau 4 tuần.

Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn khô, hương liệu hay chất bảo quản, sản phẩm không gây kích ứng, dễ dàng sử dụng cho mọi loại da.

Thiết kế tuýp nhựa mềm màu tím đẹp mắt, cùng kết cấu kem mỏng mịn thẩm thấu nhanh chóng, không để lại cảm giác nhờn dính hay bị vương vào quần áo.

Không có mùi hương nên thích hợp cho cả những bạn nhạy cảm với mùi.

Giá niêm yết chính hãng: 950.000đ/ 210ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/kem-duong-the-trang-da-paulas-choice-resist-skin-revealing-body-lotion-10-aha.html

2. Kem dưỡng ẩm body Image Skincare Vital C Hydrating Hand & Body Lotion

Kem dưỡng trắng toàn thân Image Vital C Hydrating Hand And Body Lotion là một sản phẩm xuất sắc trong dòng dược mỹ phẩm Image Skincare của Mỹ. Đặc biệt dành cho những làn da body đang gặp phải các vấn đề như khô, mất nước và nhạy cảm. Với công thức giàu độ ẩm, Image Skincare Vital C Hydrating Hand & Body Lotion không chỉ giúp cải thiện tình trạng da khô ráp, bong tróc mà còn làm dịu và phục hồi làn da bị mẩn đỏ hay cháy nắng.

Image Skincare Vital C Hydrating Hand & Body Lotion cũng rất hiệu quả trong việc làm sáng da, giúp cải thiện các vùng da thâm sạm, nám và mụn. Đặc biệt, kem còn hỗ trợ ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm, bao gồm nếp nhăn và đường nhăn trên da tay và body. Với khả năng cung cấp độ ẩm sâu, sản phẩm hứa hẹn mang lại làn da mềm mại, khỏe mạnh và đều màu hơn. Đây chắc chắn là một giải pháp toàn diện dưỡng trắng da body mà bạn không nên bỏ qua!

Thành phần chính: Vit C Complex, L-ascorbic acid, BV-OSC, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Palmitate, Hyaluronic acid, Vitis Vinifera, Macadamia Oil.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu lên tới 40% giúp làn da trở nên mềm mịn, căng bóng và ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Không chỉ làm dịu tức thì làn da bị cháy nắng mà còn giúp phục hồi tổn thương nhanh chóng.

Hiệu quả rõ rệt với tình trạng da khô, bong tróc, giúp cải thiện đáng kể sự mềm mượt của da.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, kem còn làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, nám và các đốm đen, mang lại làn da tươi trẻ và đều màu.

Thiết kế dạng tuýp tiện lợi với nắp bật chắc chắn giúp bạn dễ dàng sử dụng và bảo quản.

Kết cấu kem mềm mịn thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác nhờn dính hay vương vào quần áo, chăn mền.

Mùi thơm dịu nhẹ mang lại cảm giác thư giãn, lý tưởng cho những ai thường xuyên phải ngồi trong môi trường máy lạnh hoặc tiếp xúc với ánh nắng.

Thành phần tự nhiên, không chứa cồn hay paraben nên an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu. Đây là lựa chọn tuyệt vời để duy trì làn da body khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.682.000đ/ 170g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-duong-am-toan-than-image-skincare.html

3. Tinh chất dưỡng trắng toàn thân Bella Belle Illuminating Body Complex

Top 3 kem dưỡng trắng da body đến từ thương hiệu Bella Belle nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Tinh chất Bella Belle Illuminating Body Complex là một sản phẩm nổi bật với ứng dụng công nghệ chiết xuất tinh dầu và thành phần chất lượng như Niacinamide, Arbutin, bột ngọc trai, chiết xuất lô hội, tảo biển… không chỉ cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Mà còn giúp làm trắng sáng hiệu quả, mang lại làn da body đều màu và trắng hồng tự nhiên chỉ sau 4 tuần sử dụng.

Với công thức cải tiến trong phiên bản 2024, Bella Belle bổ sung thêm nhiều hoạt chất dưỡng và làm trắng ưu việt, giúp đẩy nhanh quá trình trẻ hóa và duy trì độ săn chắc cho làn da toàn thân. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và những làn da có nhiều vết thâm sạm hay dấu hiệu lão hóa.

Điểm nổi bật của sản phẩm là Titanium Dioxide bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, các yếu tố môi trường khác ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da body khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong. Đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn chăm sóc và nâng niu làn da body của mình một cách toàn diện!

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Niacinamide 2%, Alpha Arbutin, Hyaluronic Acid, Allantoin, chiết xuất lá lô hội, bột ngọc trai, dầu chiết xuất từ hạt Macadamia Úc ép lạnh, tinh dầu hạt Jojoba.

Ưu điểm nổi bật:

Nuôi dưỡng làn da mềm mượt và cải thiện vùng da xỉn màu, sản phẩm giúp mang lại vẻ tươi sáng và hồng hào tự nhiên.

Chứa thành phần chống nắng bảo vệ làn da luôn tươi khỏe rạng ngời.

Nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, giúp da bật tone sáng và thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa hình thành mụn.

Bổ sung độ ẩm và tăng cường khả năng giữ ẩm, giúp làn da luôn căng bóng, ngậm nước và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm dịu tình trạng viêm do tiếp xúc, eczema và vẩy nến, bảo vệ hàng rào tự nhiên của da trước những tác nhân gây hại từ môi trường và tia UV.

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, kem giúp cải thiện nếp nhăn và phục hồi nhanh chóng những tổn thương.

Kết cấu kem mềm mịn thẩm thấu nhanh chóng mà không gây nhờn rít hay dính lem vào quần áo.

Bảng thành phần lành tính, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.490.000đ/ 200ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-bella-belle/kem-duong-trang-da-toan-than-Bella-Belle-SPF-45.html

4. Kem dưỡng thể trắng da toàn thân White Doctors White Body Lotion

Top 4 kem dưỡng trắng da body được yêu thích hiện nay thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu White Doctors của Công ty EBC Việt Nam. Kem dưỡng trắng da toàn thân White Doctors White Body Lotion là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp độc đáo của các tinh chất tự nhiên như bột ngọc trai, tinh chất collagen và tế bào gốc. Nhờ vào công nghệ làm trắng hiện đại, sản phẩm không chỉ giúp làn da trở nên trắng hồng tự nhiên mà còn đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

White Doctors White Body Lotion có khả năng làm mờ nám, sạm màu và thâm mụn một cách hiệu quả, mang lại làn da đều màu và rạng rỡ. Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, sản phẩm vừa an toàn, vừa hiệu quả, phù hợp cho những ai muốn chăm sóc và cải thiện làn da toàn thân một cách toàn diện. Đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho làn da tươi sáng và khỏe mạnh!

Thành phần chính: Hoạt chất Hydrolyzed Yeast Protein, Artemia Extract, bột ngọc trai, tinh chất collagen, tảo spirulil, tế bào gốc.

Ưu điểm nổi bật:

Không chỉ giúp bổ sung độ ẩm, nuôi dưỡng làn da mềm mượt và trắng hồng tự nhiên, mà còn phục hồi tổn thương, mang lại sự trẻ hóa cho làn da.

Khả năng làm mờ vết thâm nám, thâm mụn và ngăn ngừa tình trạng này quay trở lại. Công thức đặc biệt, kem giúp làm đầy nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da căng trẻ tự nhiên.

Hỗ trợ làm mờ vết rạn da sau sinh, giúp làn da trở lại đều màu, tươi mới.

Thiết kế dạng tuýp tiện lợi với mùi thơm nhẹ dễ chịu làm cho việc sử dụng trở nên thoải mái hơn.

Kết cấu kem mịn thẩm thấu nhanh, không gây bết dính lên quần áo, giúp bạn tự tin trong suốt cả ngày.

Chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì sử dụng, làn da sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng.

Bảng thành phần chiết xuất tự nhiên, sản phẩm hoàn toàn an toàn cho mọi loại da và không gây kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000đ/ 170g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-duong-the-trang-da-toan-than-white-doctors.html

5. Sữa dưỡng thể trắng da Vaseline Healthy White UV Lightening

Sữa dưỡng thể trắng da Vaseline Healthy White UV Lightening là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm sản phẩm dưỡng ẩm hiệu quả cho làn da body với giá thành bình dân. Được nhiều tín đồ skincare yêu thích, sản phẩm không chỉ giúp làm sáng da mà còn cải thiện độ mịn màng cho làn da.

Thành phần chính: Glycerin, Ethylhexyl Salicylate, Stearic Acid, Glycol Stearate, Niacinamide.

Ưu điểm:

Thiết kế chai nhựa chắc chắn, vòi bơm tiện dụng để kiểm soát lượng kem lấy ra một cách dễ dàng.

Chất kem với kết cấu lỏng mịn như sữa, giúp sản phẩm dễ dàng thẩm thấu vào da chỉ trong 1 - 2 phút, tạo cảm giác da khô thoáng, không nhờn rít.

Mùi hương quyến rũ, dịu nhẹ, dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Hiệu quả dưỡng ẩm cao, giữ cho làn da luôn mềm mại, không còn tình trạng nứt nẻ, bong tróc, ngay cả trong thời tiết khô hanh.

Công dụng làm sáng da còn chậm và chưa rõ rệt.

Giá niêm yết chính hãng: 125.000đ/ 725ml.

6. Kem dưỡng trắng da body Eucerin Ultra White Body Lotion

Top 6 là kem dưỡng trắng da toàn thân đến từ thương hiệu Eucerin nổi tiếng nước Đức. Với thành phần chiết xuất cam thảo, vitamin E, Glycerin không chỉ giúp bổ sung độ ẩm chuyên sâu và giảm tình trạng sạm nám cho làn da tươi sáng đều màu. Mà còn tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi các tác động có hại từ môi trường, ngăn ngừa lão hóa và giữ cho da luôn mềm mịn, khỏe mạnh. Sản phẩm cũng có thành phần chống nắng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giúp ngăn ngừa thâm sạm do ánh nắng mặt trời.

Thành phần chính: Licorice, Glycerin, vitamin E.

Ưu điểm:

Kết cấu lotion lỏng, dễ thấm là một điểm cộng lớn vì không gây bết dính khi thoa, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm.

Hiệu quả làm sáng da rõ rệt, làm đều màu da, giảm các vết thâm và sạm do môi trường hoặc tổn thương trên da, cho làn da sáng mịn tự nhiên.

Làm làm dịu da, giảm tình trạng đỏ rát, rất thích hợp cho làn da nhạy cảm hoặc da dễ bị kích ứng.

Công thức giàu dưỡng chất giúp duy trì độ ẩm và cải thiện độ mềm mại của da, ngăn ngừa tình trạng khô nẻ.

Giá tham khảo: 370.000đ/ 250ml.

7. Kem dưỡng trắng da body White Conc Body Lotion Vitamin C

Kem White Conc Body Lotion Vitamin C là sản phẩm dưỡng thể nổi bật từ Nhật Bản. Với bảng thành phần nổi bật như vitamin C, Glycerin, Glycyrrhizinate 2K… kem dưỡng trắng da body White Conc Body Lotion dưỡng ẩm và làm sáng da, giúp cải thiện đều màu da, rất hiệu quả với các vết thâm, sạm.

Thành phần chính: Glycyrrhizinate 2K, Axit ascorbic 2-glucoside, Glycerin.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng xịt phun sương nên tiện lợi khi sử dụng và bảo quản cũng dễ dàng.

Kết cấu dạng lotion lỏng, trong suốt nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây cảm giác bết dính khó chịu.

Da sáng bật tone và đều màu đáng kể sau một thời gian sử dụng nhất định.

Chú ý, có hương liệu trong bảng thành phần nên da nhạy cảm cần cân nhắc.

Giá niêm yết chính hãng: 350.000đ/ 245ml.

8. Kem dưỡng trắng da body White Label Magic White Essence

Top 8 là kem dưỡng trắng da toàn thân đến từ thương hiệu White Label trực thuộc công ty mỹ phẩm danh tiếng của Nhật Bản Miccosmo. Sữa dưỡng thể toàn thân Magic White Essence chiết xuất độc đáo từ Placenta kết hợp các thành phần tự nhiên như chiết xuất đậu nành, nha đam… bổ sung độ ẩm chuyên sâu cải thiện rõ rệt tình trạng da khô sần và làm mờ vết thâm, nám sạm cho làn da toàn thân mềm mượt, tươi sáng hồng hào tự nhiên. Kết cấu dạng sữa lỏng mềm mịn, thẩm thấu nhanh chóng nên không cáo giác nhờn dính hay lo dính vào quần áo.

Thành phần chính: Placenta, chiết xuất đậu nành, chiết xuất nha đam, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm giúp cải thiện nhanh chóng làn da toàn thân khô ráp, bong tróc.

Dưỡng da trắng sáng bật tone và đều màu vùng da thâm sạm, đồng thời cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Kháng viêm giúp loại bỏ vi khuẩn, tạp chất, bã nhờn và dầu thừa tích tụ trong nang lông cho làn da mềm mịn, tươi sáng hơn.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc, ngăn ngừa chùng nhão.

Nâng bật tông da rõ rệt chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn.

Kết cấu dạng sữa lỏng nên thẩm thấu nhanh chóng cho làn da căng mịn.

Không chứa hương liệu, chất hóa học, paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 290.000đ/ 200ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/white-label/lotion-duong-da-trang-min-giau-duong-chat-placenta.html

9. Kem dưỡng da săn chắc vùng cổ và toàn thân Rejuvaskin Advanced Firming Cream

Top 9 kem dưỡng trắng da toàn thân đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Kem dưỡng Rejuvaskin Advanced Firming Cream nhờ vào bảng thành phần "xịn xò" như Palmitoyl Hexapeptide-12, Ceramide-2, chiết xuất hoa cúc, ca cao, bơ hạt mỡ… đã trở thành một sản phẩm chăm sóc da toàn thân tiên tiến, hiệu quả hàng đầu hiện nay. Sản phẩm được thiết kế để chống lại các dấu hiệu lão hóa nhờ khả năng tăng cường sản xuất collagen dưới da, giúp da trở nên săn chắc, đàn hồi và tươi trẻ hơn.

Rejuvaskin Advanced Firming Cream không chứa hương liệu, paraben, giúp giảm thiểu nguy cơ kích ứng, thích hợp cho mọi loại da, bao gồm da nhạy cảm. Có thể sử dụng cho nhiều vùng da trên cơ thể như cổ, ngực, chân, tay, và bụng - những khu vực dễ bị lão hóa và cần sự chăm sóc đặc biệt. Rejuvaskin Advanced Firming Cream là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện, vừa làm săn chắc, vừa cải thiện độ đàn hồi và độ sáng cho làn da.

Thành phần chính: Palmitoyl Hexapeptide-12, Ceramide-2, chiết xuất hoa cúc, cây giao hưởng, ca cao và bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm và khóa ẩm hiệu quả giúp da vùng da toàn thân luôn căng mọng, hạn chế tình trạng khô ráp và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin làm tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da, làm mờ nếp nhăn; đồng thời đẩy lùi tình trạng da toàn thân chảy xệ nhất là vùng cổ, ngực duy trì làn da luôn tươi trẻ.

Chống lại sự phân hủy collagen bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa, giúp duy trì vẻ tươi mới của vùng da body mỗi ngày.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho làn da body tươi sáng rạng ngời và trẻ trung hơn.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái khi sử dụng. Các bạn hoàn toàn không lo dính vào quần áo hay chăn mền mỗi khi sử dụng đâu nhé.

Thành phần lành tính, không chứa paraben nên đảm bảo an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 100ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-duong-sang-chac-da-toant-than-advanced-firming-cream.html

10. Lotion làm sáng da toàn thân Image Iluma Intense Lightening Body Lotion

Top 10 kem dưỡng trắng toàn thân tiếp tục gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare mà thuộc dòng Iluma. Lotion Image Iluma Intense Lightening Body Lotion với thành phần Glycerin, Dipeptide 16, chiết xuất từ dừa, chiết xuất hoa cúc… là giải pháp hàng đầu cho làn da toàn thân đang cần cải thiện về vấn đề da sạm màu, cháy nắng hay làn da có nhiều đốm đen, thâm mụn, không đều màu; làn da body kém săn chắc, mịn màng. Chỉ sau 2 tuần sử dụng đều đặn làn da toàn thân mềm mịn, tươi sáng bật tone rạng ngời.

Thành phần chính: Glycerin, Dipeptide 16, chiết xuất từ dừa, chiết xuất hoa cúc, lá sắn dây Ấn Độ, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Đào thải hắc sắc tố mang lại làn da tươi sáng và đều màu, rạng ngời.

Cấp ẩm cho làn da thô ráp, bong tróc trở nên căng mịn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làn da toàn thân trở nên trắng hồng, giảm các dấu vết không đều màu, cho da vẻ ngoài mịn màng, tự nhiên.

Thúc đẩy sản sinh collagen, tăng cường độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ, nhăn nheo cho làn da body luôn tươi trẻ.

Làm dịu da kích ứng, cháy nắng và phục hồi vùng da tổn thương nhanh chóng.

Thiết kế tuýp nắp bật chắc chắn nên dễ dàng sử dụng và giúp dưỡng chất bên trong không bị ô xy hóa.

Kết cấu lotion lỏng nhẹ, màu trắng sữa, thẩm thấu nhanh chóng mà không gây cảm giác bết dính, không vón cục hay để lại dấu vết trên quần áo, chăn gối.

Hương thơm dịu nhẹ từ thảo dược thiên nhiên mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Thành phần tự nhiên không gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.930.000đ/ 170g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/lotion-lam-sang-da-toan-than-image-skincare-iluma-intense-lightening-body-lotion.html

Vậy là các nàng đã tìm được kem dưỡng trắng da body bật tone trắng hồng chỉ sau 4 tuần sử dụng mà không gây kích ứng hay bào mòn da rồi đúng không nào. Nhớ rằng dù bạn lựa chọn kem dưỡng trắng da toàn thân đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên tìm mua tại các đại lý phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúc các nàng luôn có làn da body tươi sáng, hồng hào tự nhiên.