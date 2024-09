Top 10 kem trẻ hóa vùng mắt, làm đầy vết chân chim hiệu quả ngay tại nhà

1. Kem trị nhăn và trẻ hóa da vùng mắt Image Ageless Total Eye Lift Creme

Top 1 kem trẻ hóa vùng mắt đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng tại Mỹ. Kem mắt Image Ageless Total Eye Lift Crème với chiết xuất Retinyl Palmitate (dẫn xuất của Retinol), Acid Hyaluronic, tế bào gốc thực vật... giúp tăng sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả cho vùng da quanh mắt phẳng mịn, tươi sáng tràn đầy sức sống. Sản phẩm còn bổ sung độ ẩm chuyên sâu, đánh tan bọng mắt và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt, Image Ageless Total Eye Lift Creme chứa retinol nên khả năng giúp trẻ hóa vùng da mắt rất rõ rệt nhưng hoàn toàn không gây bong tróc, kích ứng hay mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm và dễ kích ứng như vùng da quanh mắt.

Thành phần chính: Retinyl Palmitate (dẫn xuất của Retinol), Acid Hyaluronic, Glycolic Acid, tế bào gốc thực vật.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tăng sinh collagen cho vùng da quanh mắt căng trẻ, hồng hào.

Bổ sung độ ẩm cho vùng da quanh mắt căng mịn, giảm chùng nhão và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt luôn săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ.

Đánh tan bọng mắt và giảm quầng thâm tốt. Còn nếp nhăn li ti mờ đi chỉ sau khoảng 4-8 tuần khi sử dụng đều đặn.

Thiết kế dạng chai với tone màu trắng xám chủ đạo, vòi pump nên lấy kem hay bảo quản đều thuận tiện.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh và không gây sự khó chịu khi apply lên vùng da quanh mắt.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu hay paraben nên không gây châm chích, mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng dù có chứa retinol.

Nhược điểm: Thâm mắt do di truyền hiệu quả chậm và cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.620.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nhan-vung-mat-image-skincare-ageless-total-eye-lift-creme.html

2. Kem trẻ hóa vùng mắt Paula’s Choice Resist Anti - Aging Eye Gel

Top 2 là kem trẻ hóa vùng mắt cũng đến từ một thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ - Paula’s Choice. Kem mắt Paula’s Choice Resist Anti - Aging Eye Gel với thành phần Niacinamide, Peptide không chỉ giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt xỉn màu, mệt mỏi trở nên căng mịn, tràn đầy sức sống. Mà còn có tác dụng cải thiện bọng mắt, quầng thâm và củng cố hàng rào tự nhiên cho vùng da quanh mắt tươi trẻ ngăn ngừa tác động xấu từ tia UV. Kem mắt Paula’s Choice Resist Anti - Aging Eye Gel phù hợp với những ai cần cải thiện bọng mắt, làm đầy vết chân chim và nếp nhăn, làm đều vùng da vùng mắt xỉn màu.

Thành phần chính: Niacinamide (vitamin B3), Peptide, Glycerin, Hyaluronic Acid, chiết xuất cam thảo…

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường sản sinh tế bào mới cho vùng da quanh mắt luôn căng trẻ và tràn đầy sức sống.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu nuôi dưỡng vùng da quanh mắt mịn màng và tươi sáng đều màu hơn.

Lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da mắt phẳng mịn và tươi trẻ hơn.

Hiệu quả đánh tan quầng thâm và bọng mắt đáng kể nhưng cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Thiết kế độc đáo với đầu kim loại tròn và bẹt và được sử dụng như một công cụ massage giúp tăng hiệu quả giảm sự mệt mỏi và cải thiện dấu hiệu lão hóa nhanh chóng.

Mỗi lần sử dụng với đầu massage mang lại cảm giác thư giãn cho người dùng.

Thiết kế bao bì nổi bật với thân tuýp kem màu đen nhám sang trọng và cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng thuận tiện theo dõi.

Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh chóng và hoàn toàn không gây bóng nhờn.

Bảng thành phần lành tính, phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm khó chịu quanh vùng mắt.

Nhược điểm: Khả năng cải thiện quầng thâm còn chậm nhất là nguyên nhân do di truyền nên cần kiên trì sử dụng lâu dài.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 359.000đ/ 5ml, 1.190.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/gel-chong-nhan-vung-mat-paulas-choice-aging-eye-gel-5ml.html

3. Kem trẻ hóa vùng mắt Obagi Clinical Kinetin+ Hydrating Eye Cream

Top 3 kem trẻ hóa vùng mắt đến từ thương hiệu Obagi cũng tiếp tục xuất xứ từ Hoa Kỳ. Kem dưỡng mắt Obagi Clinical Kinetin + Hydrating Eye Cream với hợp chất Kinetin, Ceramides, Lipid, Tripeptide… giúp trẻ hóa vùng da quanh mắt, làm mờ nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn. Obagi Clinical Kinetin + Hydrating Eye Cream còn mang lại tác dụng đánh tan thâm quầng cho đôi mắt rạng ngời, tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Kinetin + Complex, Ceramides và Lipids, Palmitoyl Tripeptide Complex…

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tuần hoàn máu cho vùng da quanh mắt trở nên rạng ngời, tinh anh cuốn hút.

Kích thích sản sinh collagen làm mờ nếp nhăn, vết chân chim nơi khóe mắt hiệu quả.

Chống lại sự hoạt động của các gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và thâm quầng cho vùng da quanh mắt luôn căng mịn, tươi sáng đều màu.

Cung cấp độ ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ cho vùng da quanh mắt khỏe mạnh chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường, tia UV.

Tăng cường sự liên kết các mô cho vùng da quanh mắt trở nên săn chắc và duy trì độ đàn hồi tốt hơn ngừa chảy xệ.

Thiết kế dạng chai nhỏ gọn với màu trắng xanh bắt mắt và sang trọng. Vòi lấy kem dạng pump nên sử dụng tiện lợi và bảo quản dễ dàng.

Kết cấu dạng cream màu trắng, mỏng nhẹ thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với mọi làn da, kể cả vùng da quanh mắt dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả trị thâm quầng mắt còn chậm nên cần kiên trì sử dụng một thời gian dài.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.760.000đ/ 16g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-duong-chong-nhan-vung-mat-obagi-clinical-kinetin--hydrating-eye-cream.html

4. Kem dưỡng mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème

Top 4 kem trẻ hóa da vùng mắt vẫn thuộc về một sản phẩm đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu Estee Lauder. Kem dưỡng mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème bổ sung độ ẩm, cải thiện nếp nhăn và vết chân chim cho vùng da quanh mắt căng mịn, tươi sáng rạng rỡ.

Thành phần chính: Bifida Ferment Lysate, Algae Extract, Sodium Hyaluronate, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Cải thiện quầng thâm, bọng mắt lấy lại sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống cho vùng da quanh mắt.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho vùng da quanh mắt trở nên căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt hiệu quả.

Duy trì độ đàn hồi cho vùng da quanh mắt săn chắc ngừa chảy xệ.

Kết cấu dạng gel-cream mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn hay sự khó chịu sau mỗi lần sử dụng.

Bảng thành phần không chứa chất tạo mùi tổng hợp, parabens, phthalates, sulfites, sulfate… nên không gây kích ứng; an toàn với cả vùng da quanh mắt cực nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá cao

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 2.100.000đ/15 ml

5. Kem trẻ hóa vùng mắt AHC Brilliant Gold

Top 5 kem trẻ hóa vùng mắt là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc của thương hiệu nổi tiếng AHC. Kem trẻ hóa vùng mắt AHC Brilliant Gold với thành phần nổi bật là tinh thể vàng thật kết hợp tinh dầu hoa anh thảo mang lại hiệu quả là phẳng nếp nhăn, vết chân chim và đánh tan các dấu hiệu mệt mỏi cho vùng da quanh mắt căng trẻ, sáng ngời.

Thành phần chính: Tinh thể vàng, tinh dầu hoa anh thảo, tinh dầu hạt Meadowfoam.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm giúp vùng da quanh mắt xỉn màu, khô ráp trở nên căng mượt, tràn đầy sức sống.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt nhanh chóng.

Duy trì độ đàn hồi ngăn ngừa chảy xệ cho vùng da quanh mắt luôn tươi trẻ.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng mà hoàn toàn không gây nhờn rít hay cảm giác khó chịu mỗi khi sử dụng.

Nhược điểm: Không có hiệu quả với quầng thâm, bọng mắt.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 756.000đ/ 30ml

6. Kem chống lão hóa vùng mắt Eucerin Anti-Age Hyaluron Filler Eye Treatment

Top 6 là kem trẻ hóa vùng mắt đến từ thương hiệu Eucerin của nước Đức. Kem dưỡng mắt Eucerin Anti-Age Hyaluron Filler Eye Treatment làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt căng mịn, tươi sáng rạng ngời. Đặc biệt hơn, sản phẩm với chỉ số SPF15 bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, các yếu tố môi trường khác ngăn ngừa vùng da quanh mắt khô ráp, xỉn màu, lão hóa.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, Glycine Saponin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm tức thì cho vùng da quanh mắt mềm mịn, căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt dần căng trẻ trở lại.

Hiệu quả với quầng thâm, bọng mắt nhưng cần sử dụng đều đặn trong một thời gian dài.

Chỉ số SPF 15 giúp bảo vệ vùng mắt trước UVA, UVB ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố và lão hóa ở vùng da quanh mắt.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây nhờn rít.

Bảng thành phần lành tính từ thiên nhiên nên an toàn với cả vùng da mắt vô cùng nhạy cảm.

Nhược điểm: Hiệu quả với quầng thâm, bọng mắt còn chậm và cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.080.000đ/ 15ml

7. Kem dưỡng mắt Kiehl's Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream

Vị trí thứ 7 trong danh sách kem trẻ hóa vùng mắt gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl's nổi tiếng của Mỹ. Kem dưỡng mắt Kiehl's Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream giúp cải thiện nếp nhăn, vết chân chim và duy trì độ đàn hồi cho vùng da quanh mắt luôn tươi trẻ, săn chắc chống chùng nhão. Sản phẩm cũng mang lại hiệu quả làm giảm tình trạng thâm quầng và bọng mắt.

Thành phần chính: Đồng PCA, can xi PCA, caffeine…

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và làm sáng vùng da xỉn màu quanh mắt tươi sáng đều màu trở lại.

Cải thiện các dấu hiệu lão quanh vùng mắt như nếp nhăn, vết chân chim lấy lại sự phẳng mịn, tươi mới.

Đánh tan thâm quầng cùng bọng mắt nhanh chóng.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, hoàn toàn không gây bưng bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu hay paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả vùng da quanh mắt.

Nhược điểm: Giá cũng hơi cao

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 14g.

8. Kem dưỡng mắt Vichy Liftactiv Supreme Eyes

Top 8 là kem trẻ hóa da vùng mắt đến từ thương hiệu Vichy nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Với chiết xuất từ 3 loại hoạt chất Rhamnose, Caffeine và Escine; kem dưỡng mắt Vichy Liftactiv Supreme Eyes không chỉ làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả lấy lại sự phẳng mịn, tươi trẻ cho vùng da quanh mắt. Mà còn cải thiện bọng mắt, quầng thâm cho đôi mắt luôn tràn đầy sức sống, xua tan mọi mệt mỏi.

Thành phần chính: 5% hàm lượng Rhamnos, Caffein, Escine

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm giúp vùng da quanh mắt căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện quầng thâm, bọng mắt cho đôi mắt trở nên tinh anh và cuốn hút hơn.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt phẳng mịn, tươi sáng.

Kết cấu dạng kem màu trắng mỏng mịn nên khả năng thẩm thấu khá tốt, không gây nhờn rít hay cảm giác nặng mặt.

Mùi hương dịu nhẹ và hết ngay sau khi apply lên vùng da mắt nên không gây cảm giác khó chịu ngay cả với những bạn không thích mùi mỹ phẩm.

Bảng thành phần lành tính không gây kích ứng hoặc mẩn đỏ dù vùng quanh mắt vô cùng nhạy cảm.

Nhược điểm: Có mùi hương nhưng vô cùng dịu nhẹ nên những bạn không thích mùi mỹ phẩm cần chú ý.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 15ml

9. Kem trị thâm quầng, xóa nếp nhăn vùng mắt Arocell Wrinkle Solution Eye Cream

Top 9 kem trẻ hóa vùng mắt là sản phẩm đến từ Hàn Quốc thuộc thương hiệu Arocell. Kem dưỡng mắt Arocell Wrinkle Solution Eye Cream với chiết xuất từ 5 Ceramides quý (Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, CeramideAS, Ceramide AP) tăng cường hàng rào bảo vệ chống lại tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường ngăn ngừa vùng da quanh mắt xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn. Sản phẩm còn giúp thúc đẩy tái tạo collagen cho làn da quanh mắt tươi trẻ, làm đầy nếp nhăn, vết chân chim và cải thiện độ đàn hồi ngăn ngừa chảy xệ. Đặc biệt, kem trẻ hóa vùng mắt Arocell Wrinkle Solution Eye Cream kèm massage thiết kế bề mặt tinh xảo giúp áp sát vùng da quanh mắt cùng sóng siêu âm với tần số 12.000 rung động mỗi phút. Vậy nên, mỗi khi sử dụng các tế bào da được đánh thức và tăng khả năng thẩm thấu gấp nhiều lần đánh tan quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn, vết chân chim cho vùng quanh mắt căng trẻ, tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, CeramideAS, Ceramide AP, Glycerin, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và làm giảm sưng cho vùng da mắt căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen, elastin cho vùng da quanh mắt dần tươi trẻ, hồng hào rạng ngời.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt hiệu quả và làm đều vùng da mắt xỉn màu.

Có tích hợp đầu massage rung nên hiệu quả khá rõ rệt với vùng da nếp nhăn, vết chân chim chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

Duy trì độ đàn hồi, nâng cơ ngăn ngừa chảy xệ và giảm bọng mắt, đánh tan quầng thâm hiệu quả.

Đầu massage không chỉ có tác dụng đưa dưỡng chất đi sâu vào bên trong nhanh hơn mà còn mang lại cảm giác thư giãn cho người dùng.

Thành phần lành tính nên không gây kích ứng, an toàn với cả vùng da quanh mắt.

Nhược điểm: Tình trạng bọng mắt, quầng thâm cải thiện còn chậm và cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.590.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/arocell/kem-duong-mat-xoa-nep-nhan-tham-quang-arocell-wrinkle-solution-eye-cream-kem-may-massage.html

10. Kem chống nhăn giảm bọng mắt Image Skincare The Max Stem Cell Eye Creme

Vị trí số 10 tiếp tục gọi tên một sản phẩm kem trẻ hóa vùng mắt đến từ thương hiệu Image Skincare của Mỹ thuộc dòng The Max. Ứng dụng công thức trẻ hóa độc quyền của hàng, kem dưỡng mắt Image Skincare The Max Stem Cell Eye Crème đánh bay mọi dấu hiệu lão hóa cho vùng da quanh mắt lấy lại sự căng trẻ và tràn đầy sức sống. Còn các chuỗi Peptide kết hợp chiết xuất từ tế bào thực vật thúc đẩy tăng sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho vùng da quanh mắt luôn căng trẻ. Sản phẩm cũng mang lại hiệu quả ngăn ngừa quầng thâm, bọng mắt và duy trì độ săn chắc, chống chảy xệ. Bảng thành phần đều chất lượng mà lành tính với nguồn gốc thiên nhiên nên an toàn với vùng da quanh mắt mỏng manh. Hoàn toàn không gây châm chích, mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng khác.

Thành phần chính: Các chuỗi Peptide, Eyeliss, tế bào gốc từ táo, hoa nhung tuyết và hạt nho, Argireline, Photosomes và Roxisomes.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm tức thì cho vùng da quanh mắt trở nên căng mượt ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và làm đều vùng da xỉn màu.

Kích thích tăng sinh collagen, elastin và ngăn ngừa đứt gãy cho vùng da quanh mắt săn chắc, chống chùng nhão và ngăn ngừa bọng mắt xuất hiện.

Trị thâm quầng mắt và làm sáng vùng da quanh mắt lấy lại sự tươi trẻ, tinh anh cho đôi mắt thêm cuốn hút.

Thúc đẩy tăng tuần hoàn bạch huyết cho vùng da quanh mắt trở nên tươi sáng, hồng hào tự nhiên.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim ở vùng đuôi mắt chỉ sau 8 - 12 tuần sử dụng đều đặn.

Thiết kế dạng chai sang trọng với màu xám tro, vòi pump nên sử dụng tiện lợi và bảo quản dễ dàng.

Kết cấu dạng chất kem mỏng mịn, màu trắng đục nên khi thoa lên da vùng mắt sẽ trở nên ẩm mịn tức mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Bảng thành phần hoàn toàn lành tính nên không gây kích ứng và an toàn với cả vùng da quanh mắt cực nhạy cảm.

Nhược điểm: Quầng thâm mắt do di truyền cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài mới mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.655.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nhan--giam-bong-mat-image-skincare-the-max-stem-cell-eye-creme.html

Với top 10 kem trẻ hòa vùng mắt ở trên, chắc chắn bạn đã tìm được sản phẩm phù hợp để lấy lại vùng da mắt tươi trẻ, sáng mịn đều màu và tràn đầy sức sống rồi đúng không nào. Nhớ là dù lựa chọn kem dưỡng mắt đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng vừa tiền mất vừa hư da.